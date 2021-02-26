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Катлама: вкусная лепешка улитка с начинкой из зелени

Катлама! Если захотелось чего-нибудь необычного, но простого в приготовлении, то катлама – это именно то, что нужно.

Катлама

Это блюдо узбекской кухни и представляет собой лепешку из свернутого спиралью теста с начинкой.

Вся прелесть катламы – в ее отличном, оригинальном вкусе и невероятной простоте приготовления.

И да, продукты, используемые для катламы – самые обычные и есть на любой кухне, даже когда царит ситуация «нечего поесть»!

Катлама

Катлама: ингредиенты

Состав теста

  • Мука — 500 г
  • Вода — 300-350 мл
  • Соль — 1 чайная ложка

Состав начинки

  • Шпинат — 300 г
  • Щавель — 100 г
  • Кинза — 100 г
  • Лук — 2 головки
  • Перец чили — 1 стручок (по желанию)
  • Соль, черный перец, паприка
  • Растительное масло

Катлама

Катлама: приготовление

  1. Просеять муку и смешать с солью.
  2. Постепенно добавляя теплую воду, замесить тесто.
  3. Хорошенько вымесить до однородности, плотно закрыть и оставить в теплом месте на полчаса.
  4. Пока доходит тесто, займемся приготовлением начинки.
  5. В разогретом растительном масле нужно обжарить нашинкованный лук до золотистого цвета.
  6. Если вам нравится приятная острота и пикантность в еде, то вместе с луком нежно пожарить также очень мелко нарезанный стручок перца чили или другого острого перца.
  7. Всю зелень промыть, просушить и нашинковать.
  8. Смешать с жареным луком и посолить, поперчить.
  9. Разделить тесто на пять равных порционных кусков.
  10. Обильно смазать растительным маслом поверхность для раскатывания теста, руки и скалку.
  11. Раскатывать тесто до максимально возможной тонкости, а потом еще и аккуратно растягивая руками добиться полупрозрачной толщины пласта.
  12. На тесто выложить пятую часть начинки и равномерно распределить по пласту. Аккуратно закатать пласт в рулет, получится длинная колбаска, которую нужно свернуть плоской спиралью.
  13. Выпекать полученные лепешке в духовке на смазанном масле противне при температуре 180 градусов 20-25 минут.

Катлама: готов

Приятного аппетита!

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