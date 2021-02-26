Катлама: вкусная лепешка улитка с начинкой из зелени

Катлама! Если захотелось чего-нибудь необычного, но простого в приготовлении, то катлама – это именно то, что нужно.

Катлама

Это блюдо узбекской кухни и представляет собой лепешку из свернутого спиралью теста с начинкой.

Вся прелесть катламы – в ее отличном, оригинальном вкусе и невероятной простоте приготовления.

И да, продукты, используемые для катламы – самые обычные и есть на любой кухне, даже когда царит ситуация «нечего поесть»!

Катлама: ингредиенты

Состав теста

Мука — 500 г

Вода — 300-350 мл

Соль — 1 чайная ложка

Состав начинки

Шпинат — 300 г

Щавель — 100 г

Кинза — 100 г

Лук — 2 головки

Перец чили — 1 стручок (по желанию)

Соль, черный перец, паприка

Растительное масло

Катлама: приготовление

Просеять муку и смешать с солью. Постепенно добавляя теплую воду, замесить тесто. Хорошенько вымесить до однородности, плотно закрыть и оставить в теплом месте на полчаса. Пока доходит тесто, займемся приготовлением начинки. В разогретом растительном масле нужно обжарить нашинкованный лук до золотистого цвета. Если вам нравится приятная острота и пикантность в еде, то вместе с луком нежно пожарить также очень мелко нарезанный стручок перца чили или другого острого перца. Всю зелень промыть, просушить и нашинковать. Смешать с жареным луком и посолить, поперчить. Разделить тесто на пять равных порционных кусков. Обильно смазать растительным маслом поверхность для раскатывания теста, руки и скалку. Раскатывать тесто до максимально возможной тонкости, а потом еще и аккуратно растягивая руками добиться полупрозрачной толщины пласта. На тесто выложить пятую часть начинки и равномерно распределить по пласту. Аккуратно закатать пласт в рулет, получится длинная колбаска, которую нужно свернуть плоской спиралью. Выпекать полученные лепешке в духовке на смазанном масле противне при температуре 180 градусов 20-25 минут.

Катлама: готов

Приятного аппетита!