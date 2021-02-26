Катлама: вкусная лепешка улитка с начинкой из зелени

Катлама! Если захотелось чего-нибудь необычного, но простого в приготовлении, то катлама – это именно то, что нужно.
Катлама
Это блюдо узбекской кухни и представляет собой лепешку из свернутого спиралью теста с начинкой.
Вся прелесть катламы – в ее отличном, оригинальном вкусе и невероятной простоте приготовления.
И да, продукты, используемые для катламы – самые обычные и есть на любой кухне, даже когда царит ситуация «нечего поесть»!
Катлама: ингредиенты
Состав теста
- Мука — 500 г
- Вода — 300-350 мл
- Соль — 1 чайная ложка
Состав начинки
- Шпинат — 300 г
- Щавель — 100 г
- Кинза — 100 г
- Лук — 2 головки
- Перец чили — 1 стручок (по желанию)
- Соль, черный перец, паприка
- Растительное масло
Катлама: приготовление
- Просеять муку и смешать с солью.
- Постепенно добавляя теплую воду, замесить тесто.
- Хорошенько вымесить до однородности, плотно закрыть и оставить в теплом месте на полчаса.
- Пока доходит тесто, займемся приготовлением начинки.
- В разогретом растительном масле нужно обжарить нашинкованный лук до золотистого цвета.
- Если вам нравится приятная острота и пикантность в еде, то вместе с луком нежно пожарить также очень мелко нарезанный стручок перца чили или другого острого перца.
- Всю зелень промыть, просушить и нашинковать.
- Смешать с жареным луком и посолить, поперчить.
- Разделить тесто на пять равных порционных кусков.
- Обильно смазать растительным маслом поверхность для раскатывания теста, руки и скалку.
- Раскатывать тесто до максимально возможной тонкости, а потом еще и аккуратно растягивая руками добиться полупрозрачной толщины пласта.
- На тесто выложить пятую часть начинки и равномерно распределить по пласту. Аккуратно закатать пласт в рулет, получится длинная колбаска, которую нужно свернуть плоской спиралью.
- Выпекать полученные лепешке в духовке на смазанном масле противне при температуре 180 градусов 20-25 минут.
Катлама: готов
Приятного аппетита!
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