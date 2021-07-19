Огурцы на зиму Тётя Галя. Самые вкусные консервированные овощи

Огурцы на зиму Тётя Галя получаются самыми вкусными и хрустящими.
Огурцы на зиму Тётя Галя: ингредиенты
- Вода — 3 л. (три литра)
- Соль — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Сахар — 18 ст. л (восемнадцать столовых ложек)
- Уксус 9% — 8 ч. л (восемь чайных ложек)
- Любые травы на Ваш вкус
Способ приготовления:
- Разложите огурцы в банки, залейте кипятком и оставьте на 15-20 минут.
- Воду из банок слейте в кастрюлю, добавьте соль и сахар и отправьте на плиту. После того, как маринад закипит в каждую банку влейте эссенцию, залейте маринадом, закатайте крышками и отправьте под одеяло.
Огурцы на зиму Тётя Галя готовы.
Приятного аппетита!
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