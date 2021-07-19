Огурцы на зиму Тётя Галя. Самые вкусные консервированные овощи

Огурцы на зиму Тётя Галя получаются самыми вкусными и хрустящими.

Огурцы на зиму Тётя Галя: ингредиенты

Огурцы на зиму Тётя Галя

  1. Вода — 3 л. (три литра)
  2. Соль — 3 ст. л (три столовые ложки)
  3. Сахар — 18 ст. л (восемнадцать столовых ложек)
  4. Уксус 9% — 8 ч. л (восемь чайных ложек)
  5. Любые травы на Ваш вкус

Способ приготовления:

  • Разложите огурцы в банки, залейте кипятком и оставьте на 15-20 минут.
  • Воду из банок слейте в кастрюлю, добавьте соль и сахар и отправьте на плиту. После того, как маринад закипит в каждую банку влейте эссенцию, залейте маринадом, закатайте крышками и отправьте под одеяло.

Огурцы на зиму Тётя Галя готовы.

Огурцы на зиму Тётя Галя. Самые вкусные консервированные овощи 2

Приятного аппетита!

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