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Картошка по-французски без мяса. Идеальное блюдо для летнего вечера

Картошка по-французски без мяса — лёгкое и сытное блюдо, вкус которого понравится Вам и Вашим родным.

Картошка по-французски без мяса: ингредиенты

Картошка по-французски без мяса

  1. Грибы — 300 гр. (триста грамм)
  2. Картофель — 600 грамм (шестьсот грамм)
  3. Лук — 2 г. (две головки)
  4. Твёрдый сыр — 100 гр. (сто грамм)
  5. Помидоры — 2 шт. (две штуки)
  6. Сыр — 100 гр. (сто грамм)
  7. Горчица — 1 ст. л (одна столовая ложка0
  8. Укроп — по вкусу
  9. Перец, соль — по вкусу

Рецепт приготовления:

Картошка по-французски без мяса. Идеальное блюдо для летнего вечера 2

  • Нарежьте очищенный картофель слайсами средней толщины.
  • Нарежьте грибы пластинками и обжарьте на сливочном масле.
  • Сыр натрите на мелкой тёрке.
  • Застелите противень фольгой и смажьте растительным маслом.
  • Сперва выложите картофель, затем дольки репчатого лука и перец. Выложите следующим слоем грибы и мелко нарезанный укроп.
  • Следующим слоем выложите дольки помидоров, смажьте сметанным соусом и посыпьте сыром.
  • Запекайте при 180 градусах в течение 40 минут.

 

Картошка по-французски без мяса: Видео

Просто идеальное блюдо для летнего вечера.

Приятного аппетита!

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