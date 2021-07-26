Картошка по-французски без мяса. Идеальное блюдо для летнего вечера

Картошка по-французски без мяса — лёгкое и сытное блюдо, вкус которого понравится Вам и Вашим родным.
Картошка по-французски без мяса: ингредиенты
- Грибы — 300 гр. (триста грамм)
- Картофель — 600 грамм (шестьсот грамм)
- Лук — 2 г. (две головки)
- Твёрдый сыр — 100 гр. (сто грамм)
- Помидоры — 2 шт. (две штуки)
- Сыр — 100 гр. (сто грамм)
- Горчица — 1 ст. л (одна столовая ложка0
- Укроп — по вкусу
- Перец, соль — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Нарежьте очищенный картофель слайсами средней толщины.
- Нарежьте грибы пластинками и обжарьте на сливочном масле.
- Сыр натрите на мелкой тёрке.
- Застелите противень фольгой и смажьте растительным маслом.
- Сперва выложите картофель, затем дольки репчатого лука и перец. Выложите следующим слоем грибы и мелко нарезанный укроп.
- Следующим слоем выложите дольки помидоров, смажьте сметанным соусом и посыпьте сыром.
- Запекайте при 180 градусах в течение 40 минут.
Картошка по-французски без мяса: Видео
Просто идеальное блюдо для летнего вечера.
Приятного аппетита!
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