Скатерть-Самобранка

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Приготовила для коллег мужа закуску, теперь просят ее на каждый корпоратив (делюсь рецептом)

В прошлом году я на очередной корпоратив мужа приготовила салат и пару закусок, и одна закуска настолько понравилась его коллегам, что теперь на каждое мероприятия просят мужа принести именно ее. Ну что ж, мне приготовить не сложно, тем более на ее приготовление уходит каких-то 10-15 минут.

Основой закуски является отварное куриное мясо.

Фото автора канала
Фото автора канала

Его нужно нарезать ножом мелко на сколько хватит терпения (или использовать блендер), но важно не превратить мясо в однородную массу. Далее я добавляю к мясу натертый на мелкой терке сыр, все пропорции будут указаны в конце статьи.

Фото автора канала
Фото автора канала

Так же заранее нужно отварить два яйца, их нужно будет натереть на мелкой терке и добавить в общую массу.

Фото автора канала
Фото автора канала

Далее можно добавить майонез, но поскольку мы решили пока отказаться от его употребления, то использую сметану, у меня домашняя. Кладу одну столовую ложку с горкой. Обязательно добавляю соль и перец. Еще один немало важный ингредиент — чеснок. Если я делаю эту закуску для употребления дома, то можно добавить и свежий. Но для мероприятия я использую сухой, чтоб просто добавить легкой пикантности закуске. Массу хорошо перемешиваем и вооружаемся перчатками.

Фото автора канала
Фото автора канала

Из получившейся массы я формирую шарики и размером чуть больше перепелиного яйца и обваливаю каждый в измельченных с помощью блендера грецких орехах. И еще раз прокатываю шарик между ладонями чтоб орехи хорошо прилипли к шарикам. Отправляю готовую закуску в холодильник для стабилизации минимум на пару часов.

Фото автора канала
Фото автора канала

Вот такая вот простая, но очень вкусная закуска получается из обычных ингредиентов.

Фото автора канала
Фото автора канала

Ингредиенты:

230 грамм отварного куриного мяса

80 грамм сыра

2 яйца

1 столовая ложка майонеза (сметаны)

горсть грецких орехов

Чеснок сухой или пору зубчиков свежего

соль, перец по вкусу

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