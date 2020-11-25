Приготовила для коллег мужа закуску, теперь просят ее на каждый корпоратив (делюсь рецептом)

В прошлом году я на очередной корпоратив мужа приготовила салат и пару закусок, и одна закуска настолько понравилась его коллегам, что теперь на каждое мероприятия просят мужа принести именно ее. Ну что ж, мне приготовить не сложно, тем более на ее приготовление уходит каких-то 10-15 минут.

Основой закуски является отварное куриное мясо.

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Его нужно нарезать ножом мелко на сколько хватит терпения (или использовать блендер), но важно не превратить мясо в однородную массу. Далее я добавляю к мясу натертый на мелкой терке сыр, все пропорции будут указаны в конце статьи.

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Так же заранее нужно отварить два яйца, их нужно будет натереть на мелкой терке и добавить в общую массу.

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Далее можно добавить майонез, но поскольку мы решили пока отказаться от его употребления, то использую сметану, у меня домашняя. Кладу одну столовую ложку с горкой. Обязательно добавляю соль и перец. Еще один немало важный ингредиент — чеснок. Если я делаю эту закуску для употребления дома, то можно добавить и свежий. Но для мероприятия я использую сухой, чтоб просто добавить легкой пикантности закуске. Массу хорошо перемешиваем и вооружаемся перчатками.

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Из получившейся массы я формирую шарики и размером чуть больше перепелиного яйца и обваливаю каждый в измельченных с помощью блендера грецких орехах. И еще раз прокатываю шарик между ладонями чтоб орехи хорошо прилипли к шарикам. Отправляю готовую закуску в холодильник для стабилизации минимум на пару часов.

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Вот такая вот простая, но очень вкусная закуска получается из обычных ингредиентов.

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Ингредиенты:

230 грамм отварного куриного мяса

80 грамм сыра

2 яйца

1 столовая ложка майонеза (сметаны)

горсть грецких орехов

Чеснок сухой или пору зубчиков свежего