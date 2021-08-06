Белорусские пызы. Вкусные картофельные клецки с фаршем

Белорусские пызы очень просты в приготовлении и очень приятны на вкус.
Белорусские пызы: ингредиенты
- Творог — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Свинина — 300 гр. (триста грамм)
- Мука — 200 гр. (двести грамм)
- Крахмал — 100 гр. (сто грамм)
- Репчатый лук — 1 шт. (одна штука)
- Соль, душистый перец — по вкусу
- Лавровый лист — 2 шт. (две штуки)
- Картофель — 6 шт. (шесть штук)
Способ приготовления:
- Натрите картофель на мелкой тёрке, смешайте с мукой, крахмалом и творогом. Посолите и замесите тесто. Оно должно получиться крутым.
- Сформируйте колбаски и разрежьте на одинаковые части, раскатайте каждую из них на лепёшки 5-6 см.
- Свинину нарежьте на маленькие кусочки, лук очистите и мелко нарежьте, объедините все продукты, посолите и поперчите.
- По центру каждой лепёшки выложите фарш соедините края, сформировав шарик.
- Сковороду разогрейте с маслом и зажарьте в нём шарики с двух сторон до золотистого цвета.
- Переложите шарики в кастрюлю, добавьте соль, перец и лавровый лист. Влейте горячую кипячёную воду так, чтобы покрыть пызы.
- Тушите н минимальном огне 20-25 минут.
Белорусские пызы — отменное блюдо для всей семьи.
Приятого аппетита!
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