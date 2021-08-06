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Белорусские пызы. Вкусные картофельные клецки с фаршем

Белорусские пызы очень просты в приготовлении и очень приятны на вкус.

Белорусские пызы: ингредиенты

Белорусские пызы. Вкусные картофельные клецки с фаршем 3

  1. Творог — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  2. Свинина — 300 гр. (триста грамм)
  3. Мука — 200 гр. (двести грамм)
  4. Крахмал — 100 гр. (сто грамм)
  5. Репчатый лук — 1 шт. (одна штука)
  6. Соль, душистый перец  — по вкусу
  7. Лавровый лист — 2 шт. (две штуки)
  8. Картофель — 6 шт. (шесть штук)

Способ приготовления:

  • Натрите картофель на мелкой тёрке, смешайте с мукой, крахмалом и творогом. Посолите и замесите тесто. Оно должно получиться крутым.
  • Сформируйте колбаски и разрежьте на одинаковые части, раскатайте каждую из них на лепёшки 5-6 см.
  • Свинину нарежьте на маленькие  кусочки, лук очистите и мелко нарежьте, объедините все продукты, посолите и поперчите.
  • По центру каждой лепёшки выложите фарш  соедините края, сформировав шарик.
  • Сковороду разогрейте с маслом и зажарьте в нём шарики с двух сторон до золотистого цвета.
  • Переложите шарики в кастрюлю, добавьте соль, перец и лавровый лист. Влейте горячую кипячёную воду так, чтобы покрыть пызы.
  • Тушите н минимальном огне 20-25 минут.

Белорусские пызы — отменное блюдо для всей семьи.

Белорусские пызы. Вкусные картофельные клецки с фаршем 4

Приятого аппетита!

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