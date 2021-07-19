Салат из свеклы Алёнка. Знаменитый салат советских времён

Салат из свеклы Алёнка — очень вкусная и полезная заготовка на зиму, которая сделает ваш борщ ещё вкуснее и ароматнее.

Салат из свеклы Алёнка: ингредиенты

Салат из свеклы Алёнка. Знаменитый салат советских времён 2

Все ингредиенты берите на глазок.

  1. Свекла
  2. Морковь
  3. Сладкий болгарский перец
  4. Лук
  5. Помидоры
  6. Чеснок
  7. Масло растительное
  8. Сахар
  9. Уксус
  10. Соль

Способ приготовления:

  • Свеклу и морковь натрите на крупной тёрке, перец нарежьте соломкой, лук — мелкими кубиками. Томаты измельчите в сок.
  • При помощи блендера измельчите чеснок. Влейте растительное масло в кастрюлю с толстым дном и обжарьте 10 минут.
  • Затем добавьте острый перец, морковь и потушите 5 минут. Теперь добавьте свеклу, сахар, соль, 100 мл. уксуса и перемешайте. После закипания огонь уменьшите и тушите под крышкой около 40 минут.
  • Теперь добавьте ещё 100 мл. уксуса, измельчённый чеснок и перемешайте. Тушите 10 минут.
  • Массу разложите по баночкам, закрутите крышками, переверните у укутайте до полного остывания.

Салат из свеклы Алёнка идеально подойдёт в качестве добавки в борщ.

Салат из свеклы Алёнка

Приятного аппетита!

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