Салат из свеклы Алёнка. Знаменитый салат советских времён

Салат из свеклы Алёнка — очень вкусная и полезная заготовка на зиму, которая сделает ваш борщ ещё вкуснее и ароматнее.

Салат из свеклы Алёнка: ингредиенты

Все ингредиенты берите на глазок.

Свекла Морковь Сладкий болгарский перец Лук Помидоры Чеснок Масло растительное Сахар Уксус Соль

Способ приготовления:

Свеклу и морковь натрите на крупной тёрке, перец нарежьте соломкой, лук — мелкими кубиками. Томаты измельчите в сок.

При помощи блендера измельчите чеснок. Влейте растительное масло в кастрюлю с толстым дном и обжарьте 10 минут.

Затем добавьте острый перец, морковь и потушите 5 минут. Теперь добавьте свеклу, сахар, соль, 100 мл. уксуса и перемешайте. После закипания огонь уменьшите и тушите под крышкой около 40 минут.

Теперь добавьте ещё 100 мл. уксуса, измельчённый чеснок и перемешайте. Тушите 10 минут.

Массу разложите по баночкам, закрутите крышками, переверните у укутайте до полного остывания.

Салат из свеклы Алёнка идеально подойдёт в качестве добавки в борщ.

Приятного аппетита!