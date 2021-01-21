Невероятное тесто. Самые вкусные пирожки с капустой в духовке

Такое тесто получается очень пышным, мягким, остается свежим долго. Начинку вы можете выбирать самую разную по своему вкусу. Все готовится просто и быстро.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, около 500 г;

дрожжи сухие, 7 г;

сахар, 1 ст.л;

соль щепотка;

молоко теплое, 150 мл;

масло растительное, 30 мл;

яйцо, 1 шт.

Для приготовления начинки необходимо:

капуста, 400 г;

лук, 1 шт;

яйца, 1 – 2 шт;

соль, специи, зелень.

Процесс приготовления

Просеиваем муку, берем 400 г и смешиваем с дрожжами, солью и сахаром.

В сухую смесь добавляем яйцо, молоко и теплую воду и масло растительное.

Перемешиваем массу и собираем тесто.

Остальную муку вводите частями, чтобы не переборщить и не сделать слишком тугое тесто.

Накрываем тесто и оставляем в теплом месте на 1 час.

За это время обжариваем лук мелким кубиком на растительном масле до полуготовности.

Мелко шинкуем капусту и добавляем к луку, тушим под крышкой до готовности капусты.

Не забываем овощи посолить, добавить перец, специи по вкусу и зелень, яйца. Остужаем.

Совет: если капуста вам попала не сочная, тогда во время тушения, добавьте немного воды.

Формируем пирожки с капустной начинкой и выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

Оставляем на 10 минут, потом смазываем взбитым желтком с молоком.

Выпекаем при 190 градусах около 30 минут, до румяности.

Тесто прекрасно подходит к самой разной начинке, даже к варенью – оно не рвется и джем не будет вытекать.