Невероятное тесто. Самые вкусные пирожки с капустой в духовке

Такое тесто получается очень пышным, мягким, остается свежим долго. Начинку вы можете выбирать самую разную по своему вкусу. Все готовится просто и быстро.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, около 500 г;
- дрожжи сухие, 7 г;
- сахар, 1 ст.л;
- соль щепотка;
- молоко теплое, 150 мл;
- масло растительное, 30 мл;
- яйцо, 1 шт.
Для приготовления начинки необходимо:
- капуста, 400 г;
- лук, 1 шт;
- яйца, 1 – 2 шт;
- соль, специи, зелень.
Процесс приготовления
Просеиваем муку, берем 400 г и смешиваем с дрожжами, солью и сахаром.
В сухую смесь добавляем яйцо, молоко и теплую воду и масло растительное.
Перемешиваем массу и собираем тесто.
Остальную муку вводите частями, чтобы не переборщить и не сделать слишком тугое тесто.
Накрываем тесто и оставляем в теплом месте на 1 час.
За это время обжариваем лук мелким кубиком на растительном масле до полуготовности.
Мелко шинкуем капусту и добавляем к луку, тушим под крышкой до готовности капусты.
Не забываем овощи посолить, добавить перец, специи по вкусу и зелень, яйца. Остужаем.
Совет: если капуста вам попала не сочная, тогда во время тушения, добавьте немного воды.
Формируем пирожки с капустной начинкой и выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
Оставляем на 10 минут, потом смазываем взбитым желтком с молоком.
Выпекаем при 190 градусах около 30 минут, до румяности.
Тесто прекрасно подходит к самой разной начинке, даже к варенью – оно не рвется и джем не будет вытекать.
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