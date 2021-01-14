5 лет готовлю котлеты по-особому: без жарки, без капли масла и без хлеба (получается очень сочно, делюсь)

Если вам надоело делать жирные котлеты, жаренные на растительном масле, предлагаю воспользоваться моим советом. Этот рецепт мне посоветовала подруга, и теперь я только им и пользуюсь, котлеты очень сочные и мягкие.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш, 600 г;

лук, 1 большая;

яйцо, 1 шт;

кукурузная и манная крупа по 40 г;

соль, перец и специи;

молоко, 100 мл;

сыр, 120 г.

Процесс приготовления

Фарш берите любой по своему вкусу.

Заправляем фарш солью, перцем, специями по своему вкусу, вмешиваем яйцо.

Совет” кукурузную крупу берите такую, которая не требует варки, тогда котлеты не будут жесткими.

Всыпаем кукурузную крупу в емкость и заливаем теплым молоком.

Когда каша остынет, добавляем в фарш и вымешиваем.

Совет: если получается жидкая масса, всыпаем манную крупу.

Противень застилаем пергаментом.

Из фарша формируем колобки и выкладываем на пергамент.

При помощи дна рюмки делаем в середине колобка углубление.

Запекаем около 15 минут при 180 градусах, вынимаем и кладем в углубление кусочки сыра.

Допекаем, пока сыр на расплавится.