Консервированная в желе вишня. Ягоды получаются как свежие, нежнее чем варенье

Консервированная в желе вишня — очень необычный и вкусный десерт, который можно смело подавать к чаю.
Консервированная в желе вишня: ингредиенты
- Сахар — 700 гр. (семьсот грамм)
- Свежая вишня -1 кг. (один килограмм)
- Быстрорастворимый желатин — 40 гр. (сорок грамм)
Рецепт приготовления:
- Ягоды переберите, удалите плодоножки, залейте водой на 3 часа, чтобы избавиться от червяков.
- Косточки удалите.
- Вишню засыпьте сахаром и желатином, перемешайте и оставьте на ночь. Это необходимо, чтобы ягода выпустила сок.
- Поставьте на огонь, доведите до кипения и варите 3 минуты. Убавьте огонь, пену в процессе убирайте.
- Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам, закрутите крышки, переверните и закройте до полного остывания.
Консервированная в желе вишня понравится Вам с первого раза.
Готовьте на здоровье!
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