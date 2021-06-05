Скатерть-Самобранка

5 377 подписчиков
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Солодилина
    ВкусненькоВместо мороженого...
  • Любовь Малова
    В составе указано сл.масло.Но в описании процесса готовки нет ни слова о нем.Так куда его класть?Творожное печенье...
  • Alex Немо
    Слегка модифицированный для ленивых рецепт мяса по французски...Я больше не готов...

Консервированная в желе вишня. Ягоды получаются как свежие, нежнее чем варенье

Консервированная в желе вишня — очень необычный и вкусный десерт, который можно смело подавать к чаю.

Консервированная в желе вишня: ингредиенты

Консервированная в желе вишня. Ягоды получаются как свежие, нежнее чем варенье 2

  1. Сахар — 700 гр. (семьсот грамм)
  2. Свежая вишня -1 кг. (один килограмм)
  3. Быстрорастворимый желатин — 40 гр. (сорок грамм)

Рецепт приготовления:

  • Ягоды переберите, удалите плодоножки, залейте водой на 3 часа, чтобы избавиться от червяков.
  • Косточки удалите.
  • Вишню засыпьте сахаром и желатином, перемешайте и оставьте на ночь. Это необходимо, чтобы ягода выпустила сок.
  • Поставьте на огонь, доведите до кипения и варите 3 минуты. Убавьте огонь, пену в процессе убирайте.
  • Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам, закрутите крышки, переверните и закройте до полного остывания.

Консервированная в желе вишня понравится Вам с первого раза.

Консервированная в желе вишня

Готовьте на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ДЕСЕРТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх