Благодаря 1 ингредиенты тесто для вареников получается идеальным! Потрясающий рецепт

Благодаря этому рецепту, вы приготовите идеальные вареники. Нежные, мягкие и не развариваются. Просто пальчики оближешь! Начинка будет классической – из картошки. Но подойдет и другая, например, из грибов с луком, капусты, вишни и так далее. Готовятся такие вареники очень просто, поэтому с ними справится даже неопытный кулинар.

200 мл минеральной воды с газами;

450 муки пшеничной;

1 куриное яйцо;

2 ст. л. масла растительного происхождения;

400 г картофеля;

1 луковица;

1 ч. л. соли.

Для начала приготовим начинку:

У картошки необходимо снять кожуру, помыть ее и порезать, как на пюре. Переложите порезанную картошку в кастрюлю, налейте воды, чтобы она покрыла весь овощ, добавьте немного соли и поставьте вариться. Когда картошка будет готова, вылейте воду, а ее растолките специальным прибором в пюреобразную массу.

Луковицу очистите от шелухи, измельчите на маленькие кусочки и пожарьте до золотистости. Переложите лук к картошке и хорошенько помешайте, чтобы он равномерно распределился.

Теперь займемся тестом:

Муку просейте с помощью сита в глубокую посуду. Вбейте в нее яйцо, добавьте соль и масло растительного происхождения. Понемногу начните добавлять газированную воду, при этом вымешивайте тесто.

Приготовленное тесто прикройте пленкой или полотенцем и дайте ему постоять на кухонном столе примерно 20 минут.

Поделите тесто на 3 куска. Каждый из них раскатайте в тоненький пласт (толщина приблизительно 2-3 мм). Возьмите стакан либо кружку и сделайте кружки из теста.

Во все кружки положите картошку с луком, а потом соедините края. Рабочую поверхность припылите мукой и кладите на нее вареники. Так они не будут липнуть.

Варить вареники нужно в подсоленной воде. Также вы можете их заморозить на будущее.