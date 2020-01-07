Благодаря 1 ингредиенты тесто для вареников получается идеальным! Потрясающий рецепт

Благодаря этому рецепту, вы приготовите идеальные вареники. Нежные, мягкие и не развариваются. Просто пальчики оближешь! Начинка будет классической – из картошки. Но подойдет и другая, например, из грибов с луком, капусты, вишни и так далее. Готовятся такие вареники очень просто, поэтому с ними справится даже неопытный кулинар.
- 200 мл минеральной воды с газами;
- 450 муки пшеничной;
- 1 куриное яйцо;
- 2 ст. л. масла растительного происхождения;
- 400 г картофеля;
- 1 луковица;
- 1 ч. л. соли.
Для начала приготовим начинку:
У картошки необходимо снять кожуру, помыть ее и порезать, как на пюре. Переложите порезанную картошку в кастрюлю, налейте воды, чтобы она покрыла весь овощ, добавьте немного соли и поставьте вариться. Когда картошка будет готова, вылейте воду, а ее растолките специальным прибором в пюреобразную массу.
Луковицу очистите от шелухи, измельчите на маленькие кусочки и пожарьте до золотистости. Переложите лук к картошке и хорошенько помешайте, чтобы он равномерно распределился.
Теперь займемся тестом:
Муку просейте с помощью сита в глубокую посуду. Вбейте в нее яйцо, добавьте соль и масло растительного происхождения. Понемногу начните добавлять газированную воду, при этом вымешивайте тесто.
Приготовленное тесто прикройте пленкой или полотенцем и дайте ему постоять на кухонном столе примерно 20 минут.
Поделите тесто на 3 куска. Каждый из них раскатайте в тоненький пласт (толщина приблизительно 2-3 мм). Возьмите стакан либо кружку и сделайте кружки из теста.
Во все кружки положите картошку с луком, а потом соедините края. Рабочую поверхность припылите мукой и кладите на нее вареники. Так они не будут липнуть.
Варить вареники нужно в подсоленной воде. Также вы можете их заморозить на будущее.