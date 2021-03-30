Шведский миндальный торт, как в IKEA! Принесите кусочек Швеции в свой дом

Вкусный миндальный торт готовим без муки, поэтому он прекрасно подходит тем, кто любит сладкое, но беспокоится о своей фигуре. Миндальные орешки можно заменить и арахисом, но только с миндалем, можно полностью ощутить вкус торта, который подается в магазине.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

белок, 4 шт;

миндаль, 140 г;

сахар, 80 г;

соль щепотка.

Для приготовления начинки торта необходимо:

желтки, 4 шт;

сахар, 40 г;

сливки, 100 мл;

масло сливочное, 125 г;

миндаль, 50 г.

Процесс приготовления

Белки взбиваем с щепоткой соли и постепенно всыпаем сахар, не переставая взбивать. Масса должна получиться очень густой и стойкой.

Всыпаем в массу измельченные в крошку орехи и аккуратно перемешиваем лопаткой, стараясь не нарушать всю воздушность.

Совет: всыпайте орехи частями, так легче все перемешать.

Берем 2 формы, застилаем пергаментом и выкладываем тесто поровну в обе формы.

Выпекаем от 20 до 25 минут при 180 градусах.

Вынимаем из форм коржи и остужаем на решетке.

Для начинки смешиваем желтки с сахаром и ванилином по вкусу, вливаем сливки, перемешиваем до однородности.

Ставим крем на плиту, на небольшой огонь и варим около 7 минут до густого состояния. Остужаем.

Взбиваем размягченное сливочное масло до пышности и частями вводим крем, взбиваем массу до пышности.

Формируем торт, смазывая коржи кремом.

Обмазываем верх и бока кремом и густо обсыпаем миндальными лепестками.

Ставим торт в холодильник на несколько часов.

Кроме миндальных орехов торт можно украсить по своему вкусу шоколадом, цедрой лимона, другими орехами.