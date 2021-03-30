Шведский миндальный торт, как в IKEA! Принесите кусочек Швеции в свой дом

Вкусный миндальный торт готовим без муки, поэтому он прекрасно подходит тем, кто любит сладкое, но беспокоится о своей фигуре. Миндальные орешки можно заменить и арахисом, но только с миндалем, можно полностью ощутить вкус торта, который подается в магазине.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- белок, 4 шт;
- миндаль, 140 г;
- сахар, 80 г;
- соль щепотка.
Для приготовления начинки торта необходимо:
- желтки, 4 шт;
- сахар, 40 г;
- сливки, 100 мл;
- масло сливочное, 125 г;
- миндаль, 50 г.
Процесс приготовления
Белки взбиваем с щепоткой соли и постепенно всыпаем сахар, не переставая взбивать. Масса должна получиться очень густой и стойкой.
Всыпаем в массу измельченные в крошку орехи и аккуратно перемешиваем лопаткой, стараясь не нарушать всю воздушность.
Совет: всыпайте орехи частями, так легче все перемешать.
Берем 2 формы, застилаем пергаментом и выкладываем тесто поровну в обе формы.
Выпекаем от 20 до 25 минут при 180 градусах.
Вынимаем из форм коржи и остужаем на решетке.
Для начинки смешиваем желтки с сахаром и ванилином по вкусу, вливаем сливки, перемешиваем до однородности.
Ставим крем на плиту, на небольшой огонь и варим около 7 минут до густого состояния. Остужаем.
Взбиваем размягченное сливочное масло до пышности и частями вводим крем, взбиваем массу до пышности.
Формируем торт, смазывая коржи кремом.
Обмазываем верх и бока кремом и густо обсыпаем миндальными лепестками.
Ставим торт в холодильник на несколько часов.
Кроме миндальных орехов торт можно украсить по своему вкусу шоколадом, цедрой лимона, другими орехами.
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