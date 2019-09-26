Яблочный пирог с пудингом. Замечательная идея для чаепития

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Для теста:

250 гр масла или маргарина

500 гр.муки

1 желток

1 яйцо

180-200 гр.сахара

1-2 ст.ложки сметаны

1 чайная ложка разрыхлителя

Для крема:

2 пачки ванильного пудинга в порошке по 40гр

3-5 ст.ложек сахара

700 мл.молока

5-6 шт.средних яблок не очень твердых

2-4 ст.ложки панировочных сухарей

Способ приготовления:

Пшеничную муку просеять с разрыхлителем .Добавить масло или маргарин нарезанные на кубики . Перетереть (руками до крошки),добавить яйца,сахар замесить сметаной мягкое тесто.

Поделить тесто на две части. Поставить в холодильник на 1 час.



Форму для выпечки выложить бумагой (размер моей прямоугольной формы 22х30 см) Края лучше оставить побольше, чтобы за концы бумаги вытащить аккуратно пирог.

Одну часть теста раскатать на поверхности припыленной мукой .Переложить тесто на противень,берем скалку и наматываэм тесто от начала до конца,и уже в противне разворачиваэм и распрямляэм руками или просто положить тесто в форму и руками размять его по поверхности.Посыпать панировочными сухарями .

Яблоки очистить от кожуры и порезать на тоненькие дольки.Сверху выложить на тесто тонко нарезанные дольки .Если сорт яблок очень твердый то яблочки можно натереть на крупной терке.

Для начинки из указанных продуктов сварить пудинговую смесь 500 мл.молока поставить в кастрюльке на огонь и дать закипеть .В оставшемся 200 мл.молока растворить пудинговый порошок с сахаром

И залить в горячее кипящее молоко. Проварить до первых пузырьков.

И залить горячим на яблоки .Из оставшейся второй части теста вырезать полосочки у уложить на тесто в виде решетки .Выпекать в заранее разогретой духовке 200 гр приблизительно 40-45 минут.Если вверх теста быстро схватится ,через 10-15 минут прикрыть фольгой.

Остывший пирог посыпать сахарной пудрой с ванильным сахаром.

Нужно пирогу дать хорошо остыть и только потом вынимать из формы. Т

Пирог очень вкусный! Тесто мягкое, сладкий пудинг и кисленькие яблочки отлично сочетаются.

Приятного чаепития!

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