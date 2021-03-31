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Домашний торт Пломбир. Для всех любителей торта Наполеон и Карпатка

Домашний торт Пломбир — реально вкусно! Что может быть вкуснее заварных коржей. А благодаря ароматному и нежному заварному крему, изделие становится еще вкуснее.

Домашний торт Пломбир. Для всех любителей торта Наполеон и Карпатка 2

Домашний торт Пломбир: ингредиенты

  1. 100 (сто) гр — воды
  2. 100 (сто) гр — молока
  3. 80 (восемьдесят) гр — сливочного масла
  4. щепотка соли
  5. щепотка сахара
  6. 4 (четыре) шт — яиц

Для крема

  1. 2 (две) шт — яиц
  2. 500 (пятьсот) гр — молока
  3. 150 (сто пятьдесят) гр — сахара
  4. ванилин
  5. 60 (шестьдесят) гр — крахмала кукурузного
  6. 160 (сто шестьдесят) гр — жирного сливочного масла

Рецепт приготовления:

  • Яйца взбейте с сахаром и крахмалом, ванилином при помощи венчика
  • Молоко отправьте на плиту и введите смесь, хорошо перемешайте. Варите крем на небольшом огне, постоянно помешивая. Консистенция должна быть густой. Остудите крем
  • Сливочное масло должно быть размягченным
  • Для теста смешиваем молоко и воду. Сливочное масло добавьте и отправьте массу на плиту. Когда масса хорошо нагреется, всыпьте просеянную муку и вымесите лопаткой. Когда все тесто соберется в ком, снимите с плиты и остудите до теплого состояния. Когда тесто остынет, введите по 1 яйцу и хорошо каждый раз вымешивайте
  • Кусок пергамента по размеру вашей формы положите на стол. Выложите часть теста и разравняйте в один слой любой формы.
    Получается 2 таких коржа. Выпекайте от 10 до 15 минут при 180 градусах. После чего остудите. Взбейте размягченное сливочное масло до пышности и частями вводите крем, взбивая до однородности. Начнем формировать торт, смазывая коржи кремом. Коржи можно разрезать на 2 части, если вы делали прямоугольные. Накройте пленкой и отправьте на несколько часов в холодильник. Домашний торт Пломбир готов! На здоровье!

 

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