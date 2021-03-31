Домашний торт Пломбир. Для всех любителей торта Наполеон и Карпатка

Домашний торт Пломбир — реально вкусно! Что может быть вкуснее заварных коржей. А благодаря ароматному и нежному заварному крему, изделие становится еще вкуснее.

Домашний торт Пломбир: ингредиенты

100 (сто) гр — воды 100 (сто) гр — молока 80 (восемьдесят) гр — сливочного масла щепотка соли щепотка сахара 4 (четыре) шт — яиц

Для крема

2 (две) шт — яиц 500 (пятьсот) гр — молока 150 (сто пятьдесят) гр — сахара ванилин 60 (шестьдесят) гр — крахмала кукурузного 160 (сто шестьдесят) гр — жирного сливочного масла

Рецепт приготовления: