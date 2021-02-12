Блюда из фарша: 10 потрясающе вкусных блюд из мясного фарша

Из мясного фарша можно приготовить много вкусных, полезных блюд! Этот список просто завораживает. Сегодня, мы собрали для вас самые различные блюда из фарша мясного! Пробуйте, готовьте и будьте здоровы!
Блюда из фарша: Стожки — блюдо из мясного фарша.
Это невероятно вкусное блюдо из фарша и нескольких начинок одновременно! Рекомендую к приготовлению! Отличный вариант и для праздничного стола!
Подготовим необходимые ингредиенты:
- пол кило — фарша
- 2 (две) шт — лука
- 3 (три) шт — яиц
- 2 (две) шт — картофеля
- 100 (сто) гр — сыра
- майонез (желательно домашний)
- молотые перцы по вкусу
На соус:
- 50 (пятьдесят) мл — масла растительного
- 1 (одна) шт — сырого желтка
- 2 (две) ст. ложки — масло горчичного
- 1/3 ч. ложки — готовой горчицы
- щепотка соли
Рецепт приготовления:
- Займемся соусом: желток, растительное масло, горчичное масло, соль и горчицу. Перемешайте до небольшого загустения
- Лук мелко нарежьте
- Яйца отварите
- Сырой картофель натрите
- Сыр натрите
- Противень смажьте растительным маслом и выложите заранее сделанные лепкшки из фарша, посолите их и поперчите
- На каждую лепешечку положите лук нарезанный
- Затем тертые яйца и тертый сырой картофель
- И последний слой будет тертый сыр
- Каждый стожок полейте одной столовой ложкой соуса приготовленного
- Отправьте наше блюдо запекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на полчаса! Подавать блюдо горячим!
Рулет из фарша с вареными яйцами.
Вкусный, аппетитный и такой праздничный рулет!
Необходимые ингредиенты:
- 400 (четыреста) гр — мясного фарша ( у меня телятина, вы берите по своему желанию)
- 3 (три) шт — вареных яиц
- соль и черный молотый перец по вкусу
- 50 (пятьдесят) мл — молока
- 1 (одна) ст. ложка — муки
- 1 (одна) ст. ложка — соевого соуса
- 1 (один) ломтик — булочки
Рецепт приготовления:
- Булочку залейте молоком, она должна размокнуть
- В посуду выложите фарш, посолите, поперчите. Добавьте размокшую булочку, только отожмите ее от молока. Перемешайте фарш, и несколько раз ударяйте по стенам посуды. Отложите фарш минут на двадцать
- На столе расстелите фольгу в два слоя, выложите фарш в форме прямоугольника
- Яйца отварите, очистите и выложите в ряд по центру, немного присыпьте верх мукой. Чтобы зафиксировать
- При посощи фольги соедините края фарша, сформируйте рулет, яйца останутся внутри
- Замотайте рулет в фольгу словно конфету
- Отпраьте запекаться наше блюдо в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полчаса, после чего разверните фольгу, смажьте рулет соевым соусом, и запекайте еще двадцать минут. Верх рулета должен будет подрумяниться. Когда рулет остынет, нарежьте его на кружочки толщиной около полтора сантиметра. Красота!
Тефтели с сыром в духовке.
Блюдо приготовить не сложно, но получается оно невероятно вкусным и сытным! Подавать тефтели можно с картофельным пюре, рисом или макаронами.
Ингредиенты для нашего вкусного блюда из фарша:
- 500 (пятьсот) гр — мясного фарша. Можно свино-говяжий или же курица со свининой
- 1 (одна) шт — лука
- 1 (одна) шт — яйца
- 2 (два) ломтика — белого батона
- 200 (двести) мл — молока
- 30 (тридцать) гр — твердого сыра
- 4 (четыре) ст. ложки — сметаны
- пол ч. ложки — чесночного порошка
- 250 (двести пятьдесят) мл — воды
- 1 (одна) ч. ложка — ратсительного масла для смазывания формы
Рецепт приготовления:
- Лук мелок нарежьте и добавьте к фаршу. Также к фаршу добавьте и яйцо. Посолите, поперчите и добавьте чесночный порошок
- Ломтики батона замочите в молоке и отожмите. Потом добавьте их к фаршу
- Фарш перемешайте и отбейте об стенки посуды несколько раз
- Сформируйте тефтели. В середину каждой тефтели положите кусочек сыра
- Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите в нее тефтели
- Сметану, томатную пасту смешайте, разбавьте водой и посолите по вкусу. Получившимся соусом залейте тефтели и отправьте в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на сорок минут! Тефтели получились очень нежными, сочными. Блюдо подавать горячим! На здоровье!
Кабачки с фаршем и сыром в духовке.
Блюдо очень вкусное и сочное. Кабачок отлично сочетается с мясным фаршем. Очень удачный рецепт вкусного блюда из фарша.
Подготовим следующие ингредиенты:
- 300 (триста) гр — мясного фарша
- 1 (одна) шт — моркови
- 1 (одна) шт — кабачка
- 1 (одна) шт — лука
- 100 (сто) гр — сыра
- 3 (три) ст. ложки — майонеза
- 2 (два) зубчика — чеснока
- соль по вкусу
- растительное масло
Рецепт приготовления:
- Лук мелко нарежьте и обжарьте его на растительном масле
- Морковь натрите на крупной терке и добавьте ее к луку, обжаривайте
- Затем к овощам добавьте фарш, перемешайте и обжаривайте минут 10
- Помидор нарежьте мелким кубиком и добавьте его к фаршу, обжаривайте в течение десяти минут
- Кабачок нарежьте кружками, толщиной примерно в два см
- Форму для запекания смажьте растительным маслом, и выложите на нее кабачки
- На каждый кружочек кабачка выложите горкой начинку
- Чеснок измельчите и смешайте его с майонезом. И выложите массу на поверхность начинки
- Заьем выложите тертый сыр
- Отправьте наше блюдо запекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на полчаса
- Блюдо подавать горячим! На здоровье. При подаче можно украсить зеленью!
Блюда из фарша: Купаты в домашних условиях.
Свиной фарш с кусочками говядины — невероятное лакомство. Рецепт вкусного блюда из фарша от знаменитых поваров!
Для приготовления блюда понадобятся следующие ингредиенты:
- пол кило — свиной шеи
- 150 (сто пятьдесят) гр — копченой говядины
- 1 (одна) ч. ложка — молотого душистого перца
- щепотка кориандра
- соль по вкусу
- натуральные оболочки для колбасок — две штуки
Рецепт приготовления:
- Свиную шею нарежьте кусочками и сделайте фарш
- В фарш дрбавьте душистый перец, соль, кориандр, кусочки копченой говядины. Перемешайте
- Оболочки насадите на спец. устройство и наполните их получившимся фаршем. Можно конечно сделать все вручную
- Утрамбовывать фарш нет необходимости. Он может быть и свободным
- Сформируйте купаты, скрутите на порции нашу оболочку
- После чего, сделайте несколько проколов на оболочке, и отправьте купаты запекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 25 минут
- Подавать такие вкусные купаты можно с картофелем, зеленью. И с любимым соусом, горчицей! На здоровье!
Шницель из фарша.
Блюдо из фарша мясного получается очень сочным, вкусным. Готовить его не сложно. Дополнить шницель можно любым гарниром.
Небходимые ингредиенты:
- 300 (триста) гр — фарша (свиного или свино — говяжьего)
- 1 (одна) шт — яйца
- соль, специи для фарша, черный перец — по вкусу
- 3 (три) ст. ложки — панировочных сухарей
- растительное масло
Рецепт приготовления:
- В фарш добавьте специи и соль. Перемешайте
- После чего фарш нужно хорошенько отбить. Эта процедура обязательна, так мы насытим его воздухом и повысим все связующие свойства. От этого будет зависеть качество блюда
- Затем, сформируйте два больших шницеля. Я обычно, застилаю доску целлофаном, и сформировываю шницель, так потом точно не поврежу форму
- Потом шницель аккуратно обмакните во взбитом яйце
- Затем обваляйте в сухарях
- После чего обжаривайте шницель на разогретой сковороде с растительным маслом, до румяного цвета, с обеих сторон
- Потом, отправьте шницель в разогретую духовку до 180 градусов на 10 минут. Подавайте вкусное блюдо из фарша с любым гарниром! На здоровье!
Капустная запеканка с фаршем в духовке.
Невероятно сочное, аппетитное, сытное блюдо из мясного фарша. Отличный вариант для семейного обеда или ужина. Эта запеканка — настоящее удовольствие!
Необходимые ингредиенты:
- 1 (один) кочан — белокочанной капусты
- 500 (пятьсот) гр — фарша
- 1 (одна) шт — помидор
- 100 (сто) гр — твердого сыра
- 1 (одна) шт — лука
- 1 (одна) шт — яиц
- 100 (сто) мл — молока
- 2 (две) ч. ложки — сметаны 15% жирности
- 10 (десять) гр — сливочного масла
- соль и специи по вкусу
Рецепт приготовления:
- Налейте воды в кастрюлю и доведите до кипения
- Капусту тонко нашинкуйте
- Затем, капусту опустите в кипящую воду и варите пять минут
- В отдельную посуду положите фарш, добавьте к нему лук (мелко нарезанный), посолите и приправьте. Добавьте сметану и хорошенько перемешайте
- Капусту откиньте на дуршлаг, и дайте воде стечь
- Капуста остынет и добавьте ее к фаршу. Приправьте если считаете нужным
- Полученную массу выложите в форму для запекания, смазанную сливочным маслом и выровняйте по дну формы
- В отдельной посуде смешайте молоко, яйцо и взбейте до однородной массы
- Поверх массы капусты и фарша выложите тонко нарезанные помидоры, сверху залейте яично — молочной смесью
- Затем, посыпьте тертым сыром и отправьте нашу запеканку в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 35 минут
- Нарежьте запеканку порционными кусочками и подавайте горячей. Со свежими овощами отлично сочетается! На здоровье!
Котлеты по — французски.
Изысканное блюдо, попробовав это вкусное блюдо из фарша, вы точно меня поддержите! Приготовить не сложно. Отличный вариант и для праздничного стола.
Ингредиенты:
- пол кило фарша мясного
- 2 (два) ломтика — белого хлеба
- пол стакана — молока
- 2 (две) шт — лука
- соль, черный молотый перец и специи по вкусу
- 6 (шесть) шт — шампиньонов
- 2 (два) зубчика — чеснока
- 3 (три) ст. ложки — майонеза
- 60 (шестьдесят) гр — твердого сыра
- растительное масло
- 1 (одна) шт — помидор
Рецепт приготовления:
- Перекрутите лук и добавьте его в фарш
- Хлеб замочите в молоке, потом отожмите его и к фаршу добавьте. Посолите. поперчите, добавьте специи, и измельченный чеснок. Тщательно перемешайте
- Сформируйтк котлеты. У меня получилось 7 штук
- выложите из в форму для запекания, застелите ее предварительно пергаментной бумагой
- Лук нарежьте кольцами и выложите на котлету
- Шампиньоны нарежьте тонкой пластиной, и разложите на лук
- Дале по пол чайной ложке сметаны, или же майонеза. Смотрите на свои предпочтения. Потом кружок помидора и посолите, поперчите
- Сверху каждой котлеты, щедро посыпьте тертым сыром
- Отправьте наши французские котлетки запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полчаса
- Очень вкусное блюдо из фарша мясного! На здоровье!
Пирожки с мясом на кефире.
Приготовить нежнейшие и вкуснейшие пирожки из фарша не сложно, и быстро!
Подготовим необходимые ингредиенты:
На тесто
- 220 (двести двадцать) мл — кефира
- пол ч. ложки — соды
- пол ч. ложки — соли
- 3.5 стакана — муки
- 40 (сорок) мл — растительного масла
На начинку:
- 3 (три) шт — лука
- 400 (четыреста) гр — фарша смешанного. У меня свинина и курица
- пол пучка кинзы и петрушки
- соль и черный молотый перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- В кефир положите соду, соль, растительное масло влейте. Перемешайте и потихоньку добавьте просеянную муку
- Замесите тесто. Оно должно быть эластичным и мягким. Словно дрожжевое
- Тесто положите в посуду, накройте пищевой пленкой и уберите на полчаса
- Займемся начинкой. Фарш сделайте. Лук нарежьте полукольцами, зелень мелко нарубите. Посолите, добавьте перец и специи, перемешайте
- Тесто разделите на средние кусочки и раскатайте каждый кусочек в круг. Начинку выложите и слепите пирожок. Овальный или треугольный. Уже на ваше усмотрение. Противень застелите пергаментной бумагой, смажьте растительным маслом и отправьте выпекаться наши пирожки в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на тридцать пять минут
- Пирожки с мясным фаршем на кефире получились необычайно вкусными и нежными. Порадуйте своих домочадцев! На здоровье!
Котлеты, фаршированные грибами.
Мясо и грибы сочетаются невероятно здорово! Этот рецепт очень удачный, на мой взгляд. Любители покушать, точно оценят это блюдо из фарша мясного по достоинству. Я готовлю эти котлеты с шампиньонами, вы же, можете взять лесные грибочки. Но их предварительно надо отваривать, имейте ввиду.
Подготовим следующие ингредиенты:
- 500 (пятьсот) гр — мясного фарша
- 2 (две) ст. ложки — манной крупы
- 100 (сто) гр — белого хлеба. Предпочтительно батона
- 2 (две) шт — луковицы
- 300 (триста) гр — грибов
- соль и черный молотый перец по вкусу
- ратсительное масло для жарки
- укроп
- молоко
Рецепт приготовления вкусного блюда из фарша:
- Хлеб замочите в молоке. И пока отложите
- В фарш добвьте яйцо. Можете брать смешаный фарш. У меня свинина и говядина. Вы же, смотрите на свои вкусовые предпочтения
- Также отожмите хлеб и добавьте к фаршу
- Затем, туда же, соль, перец, манку, специи по вкусу и тщательно перемешайте до получения однородной массы
- Лук нарежьте мелко
- Шампиньоны нарежьте тонкими пластинами, и обжарьте все на разогретой сковороде с ратсительным маслом. Минут семи достаточно. Напомню, если у вас лесные грибы, то их предварительно отварите
- Остудите нашу начинку
- Из фарша сформируйте лепешку с размером в ладонь, в центр выложитн начинку и веточку укропа, сформируйте котлету. Фарш должен остаться в середине нашей котлетки
- Обжаривайте их на растительном масле с каждой стороны до золотистого цвета
- Такие котлетки отлично подойдут к картофельному пюре, рису, макаронным изделиям! Обязательно воспользуйтесь этим замчательным рецептом! На здоровье!
Друзья, мы вам рассказали, лишь о малой части рецептов блюд из фарша мясного. Но выбирали мы, самые вкусные и доступные! На самом деле, фарш это палочка — выручалочка, когда быстро и вкусно нужно накормить семью и гостей! Будьте здоровы!
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