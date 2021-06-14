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Вкуснейшая грудинка с копчёной паприкой. Готовится за считанные минуты

Вкуснейшая грудинка с копчёной паприкой получается намного вкуснее и полезнее колбасы. Такая грудинка подойдёт для бутербродов и очень понравится вашим детям.

Вкуснейшая грудинка с копчёной паприкой: ингредиенты

Вкуснейшая грудинка с копчёной паприкой

  1. Вода — 2 л. (два литра)
  2. Грудинка — 700 гр. (семьсот грамм)
  3. Чёрный душистый перец — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  4. Молотый чёрный перец — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  5. Гвоздика — 7 б. (семь бутонов)
  6. Горчица в зёрнах — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  7. Лавровый лист — 2 шт. (две штуки)
  8. Кориандр — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  9. Чеснок — 2 з. (два зубчика)
  10. Копчёная паприка — 10 гр. (десять граммов)
  11. Соль — 4 ст. л (четыре столовые ложки)

Рецепт приготовления:

  • Грудинку обработайте, срежьте всё ненужное и выложите в кастрюлю. Налейте воду, всыпьте соль, перцы, лавровый лист, кориандр, горчицу и гвоздику, сверху накройте тарелкой и отправьте кастрюлю на плиту.
  • Грудинку доведите до кипения и проварите в рассоле 10 минут. После этого грудинку снимите с огня, накройте крышкой и на 12 часов оставьте в стороне.
  • Затем готовую грудинку переложите на решётку, высушите бумажным полотенцем и выложите в фольгу. На грудинку сверху выдавите чеснок и приправьте перцем. Грудинку со всех сторон тщательно натрите получившейся смесью, со всех сторон обсыпьте паприкой.
    Грудинку заверните в фольгу, затем переложите в пакет и уберите в холодильник на 10-12 часов.
  • После истечения времени грудинку можно нарезать на кусочки и угощать всех.

Вкуснейшая грудинка с копчёной паприкой — потрясающе вкусное блюдо.

Вкуснейшая грудинка с копчёной паприкой. Готовится за считанные минуты 4

Готовьте на здоровье!

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