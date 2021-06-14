Вкуснейшая грудинка с копчёной паприкой. Готовится за считанные минуты

Вкуснейшая грудинка с копчёной паприкой получается намного вкуснее и полезнее колбасы. Такая грудинка подойдёт для бутербродов и очень понравится вашим детям.
Вкуснейшая грудинка с копчёной паприкой: ингредиенты
- Вода — 2 л. (два литра)
- Грудинка — 700 гр. (семьсот грамм)
- Чёрный душистый перец — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Молотый чёрный перец — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Гвоздика — 7 б. (семь бутонов)
- Горчица в зёрнах — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Лавровый лист — 2 шт. (две штуки)
- Кориандр — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Чеснок — 2 з. (два зубчика)
- Копчёная паприка — 10 гр. (десять граммов)
- Соль — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
Рецепт приготовления:
- Грудинку обработайте, срежьте всё ненужное и выложите в кастрюлю. Налейте воду, всыпьте соль, перцы, лавровый лист, кориандр, горчицу и гвоздику, сверху накройте тарелкой и отправьте кастрюлю на плиту.
- Грудинку доведите до кипения и проварите в рассоле 10 минут. После этого грудинку снимите с огня, накройте крышкой и на 12 часов оставьте в стороне.
- Затем готовую грудинку переложите на решётку, высушите бумажным полотенцем и выложите в фольгу. На грудинку сверху выдавите чеснок и приправьте перцем. Грудинку со всех сторон тщательно натрите получившейся смесью, со всех сторон обсыпьте паприкой. Грудинку заверните в фольгу, затем переложите в пакет и уберите в холодильник на 10-12 часов.
- После истечения времени грудинку можно нарезать на кусочки и угощать всех.
Вкуснейшая грудинка с копчёной паприкой — потрясающе вкусное блюдо.
Готовьте на здоровье!
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