Вкуснейшая грудинка с копчёной паприкой. Готовится за считанные минуты

Вкуснейшая грудинка с копчёной паприкой получается намного вкуснее и полезнее колбасы. Такая грудинка подойдёт для бутербродов и очень понравится вашим детям.

Вкуснейшая грудинка с копчёной паприкой: ингредиенты

Вода — 2 л. (два литра) Грудинка — 700 гр. (семьсот грамм) Чёрный душистый перец — 1 ч. л (одна чайная ложка) Молотый чёрный перец — 1 ч. л (одна чайная ложка) Гвоздика — 7 б. (семь бутонов) Горчица в зёрнах — 1 ч. л (одна чайная ложка) Лавровый лист — 2 шт. (две штуки) Кориандр — 1 ч. л (одна чайная ложка) Чеснок — 2 з. (два зубчика) Копчёная паприка — 10 гр. (десять граммов) Соль — 4 ст. л (четыре столовые ложки)

Рецепт приготовления:

Грудинку обработайте, срежьте всё ненужное и выложите в кастрюлю. Налейте воду, всыпьте соль, перцы, лавровый лист, кориандр, горчицу и гвоздику, сверху накройте тарелкой и отправьте кастрюлю на плиту.

Грудинку доведите до кипения и проварите в рассоле 10 минут. После этого грудинку снимите с огня, накройте крышкой и на 12 часов оставьте в стороне.

Затем готовую грудинку переложите на решётку, высушите бумажным полотенцем и выложите в фольгу. На грудинку сверху выдавите чеснок и приправьте перцем. Грудинку со всех сторон тщательно натрите получившейся смесью, со всех сторон обсыпьте паприкой. Грудинку заверните в фольгу, затем переложите в пакет и уберите в холодильник на 10-12 часов.

Грудинку заверните в фольгу, затем переложите в пакет и уберите в холодильник на 10-12 часов. После истечения времени грудинку можно нарезать на кусочки и угощать всех.

Вкуснейшая грудинка с копчёной паприкой — потрясающе вкусное блюдо.

Готовьте на здоровье!