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Творожная закуска

Творожная закуска — невероятно вкусное домашнее лакомство. Вам очень понравится данная закуска. Будем готовить сыр с маслинами и ветчиной. Закуска получается очень вкусной и ароматной. А какой полезной! Творожная закуска — идеальный вариант для праздничного стола.  И самый важный момент — используйте качественный творог, без запахов.

Творожная закуска

Творожная закуска: ингредиенты

  1. 1 (один) л — молока
  2. 1.3 кг — творога
  3. 200 (двести) гр — ветчины
  4. 100 (сто) гр — сливочного масла
  5. 150 (сто пятьдесят) гр — маслин
  6. 100 (сто) гр — вяленых помидоров
  7. половина чайной ложки — куркумы
  8. 1 (одна) ч. ложка — соли
  9. половина ч. ложки — соды
  10. зелень по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Залейте творог молоком и поставьте на  огонь вариться. Периодически помешивая массу, проверяйте консистенцию творога. Если творог начнет плавиться, сразу снимите с огня
  • Подготовьте начинку. Нарежьте ветчину кубиками, разделите маслины на 4 части, а томаты и зелень измельчите
  • Откиньте творог на дуршлаг, чтобы слить лишнюю жидкость. Хорошо отожмите сыр от сыворотки. Добавьте масло, соль, соду и куркуму
  • Отправьте творог обратно на плиту и готовьте на среднем огне, постоянно помешивая. Когда сыр превратится в однородную массу, добавьте начинку (без зелени).
    Готовьте еще три минуты, продолжая постоянно помешивать
  • Переложите сыр на пищевую пленку, сформируйте колбаску и плотно завяжите края. Можно разделить массу на две части и оформите их по-разному
  • Посыпьте вторую часть творожной массы зеленью, хорошо уплотните и тоже замотайте в пищевую пленку. Уберите в холодильник минимум на два часа
  • Творожная закуска получилась такой необычной и вкусной! Отличный вариант и для праздничного стола.
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