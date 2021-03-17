Творожная закуска — невероятно вкусное домашнее лакомство. Вам очень понравится данная закуска. Будем готовить сыр с маслинами и ветчиной. Закуска получается очень вкусной и ароматной. А какой полезной! Творожная закуска — идеальный вариант для праздничного стола. И самый важный момент — используйте качественный творог, без запахов.
Творожная закуска: ингредиенты
- 1 (один) л — молока
- 1.3 кг — творога
- 200 (двести) гр — ветчины
- 100 (сто) гр — сливочного масла
- 150 (сто пятьдесят) гр — маслин
- 100 (сто) гр — вяленых помидоров
- половина чайной ложки — куркумы
- 1 (одна) ч. ложка — соли
- половина ч. ложки — соды
- зелень по вкусу
Рецепт приготовления:
- Залейте творог молоком и поставьте на огонь вариться. Периодически помешивая массу, проверяйте консистенцию творога. Если творог начнет плавиться, сразу снимите с огня
- Подготовьте начинку. Нарежьте ветчину кубиками, разделите маслины на 4 части, а томаты и зелень измельчите
- Откиньте творог на дуршлаг, чтобы слить лишнюю жидкость. Хорошо отожмите сыр от сыворотки. Добавьте масло, соль, соду и куркуму
- Отправьте творог обратно на плиту и готовьте на среднем огне, постоянно помешивая. Когда сыр превратится в однородную массу, добавьте начинку (без зелени). Готовьте еще три минуты, продолжая постоянно помешивать
- Переложите сыр на пищевую пленку, сформируйте колбаску и плотно завяжите края. Можно разделить массу на две части и оформите их по-разному
- Посыпьте вторую часть творожной массы зеленью, хорошо уплотните и тоже замотайте в пищевую пленку. Уберите в холодильник минимум на два часа
- Творожная закуска получилась такой необычной и вкусной! Отличный вариант и для праздничного стола.
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