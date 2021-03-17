Творожная закуска — невероятно вкусное домашнее лакомство. Вам очень понравится данная закуска. Будем готовить сыр с маслинами и ветчиной. Закуска получается очень вкусной и ароматной. А какой полезной! Творожная закуска — идеальный вариант для праздничного стола. И самый важный момент — используйте качественный творог, без запахов.

Творожная закуска: ингредиенты

1 (один) л — молока 1.3 кг — творога 200 (двести) гр — ветчины 100 (сто) гр — сливочного масла 150 (сто пятьдесят) гр — маслин 100 (сто) гр — вяленых помидоров половина чайной ложки — куркумы 1 (одна) ч. ложка — соли половина ч. ложки — соды зелень по вкусу

Рецепт приготовления: