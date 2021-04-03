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Мексиканская смесь с красной рыбой. Насыщенное специями рыбка приобретает новые вкусовые оттенки

Мексиканская смесь с красной рыбой. Диетическое блюдо отлично подойдет для того, чтобы наполнить свой организм витаминами и минералами в зимнее время года, когда свежие овощи менее доступны и менее полезны, чем летом. Замороженную «мексиканскую смесь», в которую входят спаржа, морковь, перец, кукуруза и горошек, можно купить в любом магазине круглый год.

Мексиканская смесь с красной рыбой

Мексиканская смесь с красной рыбой: ингредиенты

  1. 300 (триста) гр — мексиканской смеси
  2. 100 (сто) гр — красной рыбы
  3. 30 (тридцать) гр — помидоров
  4. соль по вкусу
  5. специи по вкусу
  6. 2 (две) ст. ложки — растительного масла

Рецепт приготовления:

  • На сковороду налейте масло и поставьте на огонь
  • Рыбу нарежьте кусочками
  • Выложите на сковороду мексиканскую смесь и рыбу
  • Добавьте помидоры, спаржу, или любые овощи, которые есть у вас.
  • Налейте немного теплой воды, накройте крышкой и тушите минут 7. Помешивайте.
  • Посолите и поперчите по вкусу.
  • Добавьте хмели — сунели, паприку и сушеный чеснок.

Мексиканская смесь с красной рыбой получается очень вкусной! Полезной, сытной. Готовьте на здоровье! Блюдо выглядит очень красочно и нарядно, отличный вариант и для романтического ужина!

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