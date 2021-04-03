Мексиканская смесь с красной рыбой. Насыщенное специями рыбка приобретает новые вкусовые оттенки

Мексиканская смесь с красной рыбой. Диетическое блюдо отлично подойдет для того, чтобы наполнить свой организм витаминами и минералами в зимнее время года, когда свежие овощи менее доступны и менее полезны, чем летом. Замороженную «мексиканскую смесь», в которую входят спаржа, морковь, перец, кукуруза и горошек, можно купить в любом магазине круглый год.
Мексиканская смесь с красной рыбой: ингредиенты
- 300 (триста) гр — мексиканской смеси
- 100 (сто) гр — красной рыбы
- 30 (тридцать) гр — помидоров
- соль по вкусу
- специи по вкусу
- 2 (две) ст. ложки — растительного масла
Рецепт приготовления:
- На сковороду налейте масло и поставьте на огонь
- Рыбу нарежьте кусочками
- Выложите на сковороду мексиканскую смесь и рыбу
- Добавьте помидоры, спаржу, или любые овощи, которые есть у вас.
- Налейте немного теплой воды, накройте крышкой и тушите минут 7. Помешивайте.
- Посолите и поперчите по вкусу.
- Добавьте хмели — сунели, паприку и сушеный чеснок.
Мексиканская смесь с красной рыбой получается очень вкусной! Полезной, сытной. Готовьте на здоровье! Блюдо выглядит очень красочно и нарядно, отличный вариант и для романтического ужина!
Свежие комментарии