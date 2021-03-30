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Песочное печенье на майонезе

Песочное печенье на майонезе — из самого нашего детства. Еще его мы называли хрустиками. Печенье и вправду получается рассыпчатым и хрустящим. Подавать его с чаем или горячим какао!

Песочное печенье на майонезе

Песочное печенье на майонезе: ингредиенты

  1. 200 (двести) гр — сливочного масла
  2. 200 (двести) гр — сахара
  3. 200 (двести) гр — майонеза
  4. 2 (две) шт — яиц
  5. 4 (четыре) стакана — муки
  6. половина ч. ложки — разрыхлителя
  7. 1 (одна) ч. ложка — ванильного сахара

Рецепт приготовления:

  • Прохладное сливочное масло перетрите с мукой в крошку. Затем добавьте к получившейся массе яйца, майонез, ванильный и обычный сахар. Туда же — разрыхлитель. Замесите мягкое и эластичное тесто
  • Переложите его в посуду и накройте пленкой. Отправьте тесто минут на 30 в холодильник. Пропустите тесто через мясорубку с насадкой (можно насадку для вермишели)
  • Противень застелите пергаментом. На нём разместите заготовки
  • Готовьте песочное печенье в разогретой до 180 градусов духовке минут двадцать. Вы поймете, когда оно будет готовым. Изделия станут румяными
  • Посыпьте готовое песочное печенье на майонезе сахарной пудрой и подавайте к столу. Оно будет вкусным и рассыпчатым даже через 2 дня после приготовления! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
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