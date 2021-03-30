Песочное печенье на майонезе — из самого нашего детства. Еще его мы называли хрустиками. Печенье и вправду получается рассыпчатым и хрустящим. Подавать его с чаем или горячим какао!
Песочное печенье на майонезе: ингредиенты
- 200 (двести) гр — сливочного масла
- 200 (двести) гр — сахара
- 200 (двести) гр — майонеза
- 2 (две) шт — яиц
- 4 (четыре) стакана — муки
- половина ч. ложки — разрыхлителя
- 1 (одна) ч. ложка — ванильного сахара
Рецепт приготовления:
- Прохладное сливочное масло перетрите с мукой в крошку. Затем добавьте к получившейся массе яйца, майонез, ванильный и обычный сахар. Туда же — разрыхлитель. Замесите мягкое и эластичное тесто
- Переложите его в посуду и накройте пленкой. Отправьте тесто минут на 30 в холодильник. Пропустите тесто через мясорубку с насадкой (можно насадку для вермишели)
- Противень застелите пергаментом. На нём разместите заготовки
- Готовьте песочное печенье в разогретой до 180 градусов духовке минут двадцать. Вы поймете, когда оно будет готовым. Изделия станут румяными
- Посыпьте готовое песочное печенье на майонезе сахарной пудрой и подавайте к столу. Оно будет вкусным и рассыпчатым даже через 2 дня после приготовления! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
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