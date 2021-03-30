Песочное печенье на майонезе — из самого нашего детства. Еще его мы называли хрустиками. Печенье и вправду получается рассыпчатым и хрустящим. Подавать его с чаем или горячим какао!

Песочное печенье на майонезе: ингредиенты

200 (двести) гр — сливочного масла 200 (двести) гр — сахара 200 (двести) гр — майонеза 2 (две) шт — яиц 4 (четыре) стакана — муки половина ч. ложки — разрыхлителя 1 (одна) ч. ложка — ванильного сахара

Рецепт приготовления: