Куриная грудка по-французски: горячее блюдо на каждый день!

Куриная грудка по-французски! Сегодня у нас куриная грудка по-французски. Куриное мясо, запеченное таким образом, получается очень-очень вкусным и нежным, а соус добавляет ему изысканные нотки. Для приготовления этого блюда не требуется много усилий.

Куриная грудка по-французски: ингредиенты

три куриных филе

двести грамм кефира

две чайные ложки горчицы

три зубчика чеснока

столовая ложка крахмала

головка лука

сто пятьдесят грамм сыра

соль, черный перец, паприка – по вкусу

зелень – на усмотрение

Куриная грудка по-французски: приготовление

Куриное филе помыть, обсушить и нарезать небольшими кусками, чтобы оно могло хорошо промариноваться. Мясо под маринадом становится нежным и мягким.

Чеснок очистить и пропустить через пресс.

Выложить нарезанное мясо в глубокую емкость. Залить его кефиром. Добавить паприку, черный молотый перец, горчицу, выдавленный чеснок, соль, а также кукурузный или картофельный крахмал. Кефир вместе с соками курицы, чесноком и приправами превращается в изысканный соус.

Все компоненты перемешать и отправить в холодильник. Оставить в холодильнике на 6 часов, чтобы мясо хорошенько замариновалось.

Промаринованное мясо выложить на противень. Равномерно распределить его тонким слоем.

Лук очистить от шелухи, промыть, высушить и нарезать полукольцами средней толщины.

Поверх лука натереть через крупную терку сыр.

Разогреть духовку до 200°С и заложить туда противень с курицей.

Держать курицу в духовке следует буквально 20 минут.

Когда блюдо будет готово, достать его из духовки, можно присыпать зеленью и подавать к столу.

Куриная грудка по-французски: видео

Куриная грудка по-французски: готова

Приятного аппетита!