Куриная грудка по-французски: горячее блюдо на каждый день!

Куриная грудка по-французски! Сегодня у нас куриная грудка по-французски. Куриное мясо, запеченное таким образом, получается очень-очень вкусным и нежным, а соус добавляет ему изысканные нотки. Для приготовления этого блюда не требуется много усилий.
Куриная грудка по-французски: ингредиенты
- три куриных филе
- двести грамм кефира
- две чайные ложки горчицы
- три зубчика чеснока
- столовая ложка крахмала
- головка лука
- сто пятьдесят грамм сыра
- соль, черный перец, паприка – по вкусу
- зелень – на усмотрение
Куриная грудка по-французски: приготовление
- Куриное филе помыть, обсушить и нарезать небольшими кусками, чтобы оно могло хорошо промариноваться. Мясо под маринадом становится нежным и мягким.
- Чеснок очистить и пропустить через пресс.
- Выложить нарезанное мясо в глубокую емкость. Залить его кефиром. Добавить паприку, черный молотый перец, горчицу, выдавленный чеснок, соль, а также кукурузный или картофельный крахмал. Кефир вместе с соками курицы, чесноком и приправами превращается в изысканный соус.
- Все компоненты перемешать и отправить в холодильник. Оставить в холодильнике на 6 часов, чтобы мясо хорошенько замариновалось.
- Промаринованное мясо выложить на противень. Равномерно распределить его тонким слоем.
- Лук очистить от шелухи, промыть, высушить и нарезать полукольцами средней толщины.
- Поверх лука натереть через крупную терку сыр.
- Разогреть духовку до 200°С и заложить туда противень с курицей.
- Держать курицу в духовке следует буквально 20 минут.
- Когда блюдо будет готово, достать его из духовки, можно присыпать зеленью и подавать к столу.
Куриная грудка по-французски: видео
Куриная грудка по-французски: готова
Приятного аппетита!
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