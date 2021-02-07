Скатерть-Самобранка

5 308 подписчиков

Куриная грудка по-французски: горячее блюдо на каждый день!

Куриная грудка по-французски! Сегодня у нас куриная грудка по-французски. Куриное мясо, запеченное таким образом, получается очень-очень вкусным и нежным, а соус добавляет ему изысканные нотки. Для приготовления этого блюда не требуется много усилий.

Куриная грудка по-французски: ингредиенты

  • три куриных филе
  • двести грамм кефира
  • две чайные ложки горчицы
  • три зубчика чеснока
  • столовая ложка крахмала
  • головка лука
  • сто пятьдесят грамм сыра
  • соль, черный перец, паприка – по вкусу
  • зелень – на усмотрение

Куриная грудка по-французски: приготовление

  • Куриное филе помыть, обсушить и нарезать небольшими кусками, чтобы оно могло хорошо промариноваться. Мясо под маринадом становится нежным и мягким.
  • Чеснок очистить и пропустить через пресс.
  • Выложить нарезанное мясо в глубокую емкость. Залить его кефиром. Добавить паприку, черный молотый перец, горчицу, выдавленный чеснок, соль, а также кукурузный или картофельный крахмал. Кефир вместе с соками курицы, чесноком и приправами превращается в изысканный соус.

Куриная грудка по-французски

  • Все компоненты перемешать и отправить в холодильник. Оставить в холодильнике на 6 часов, чтобы мясо хорошенько замариновалось.
  • Промаринованное мясо выложить на противень. Равномерно распределить его тонким слоем.
  • Лук очистить от шелухи, промыть, высушить и нарезать полукольцами средней толщины.
  • Поверх лука натереть через крупную терку сыр.
  • Разогреть духовку до 200°С и заложить туда противень с курицей.

Куриная грудка по-французски

  • Держать курицу в духовке следует буквально 20 минут.
  • Когда блюдо будет готово, достать его из духовки, можно присыпать зеленью и подавать к столу.

Куриная грудка по-французски: видео

Куриная грудка по-французски: готова

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Обсудить

Картина дня

наверх