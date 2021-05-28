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Рогалики Минутка. Любимое с детства лакомство

Рогалики Минутка — любимое лакомство за минимальное количество времени.

Рогалики Минутка: ингредиенты

Рогалики Минутка

Тесто:

  1. Масло — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  2. Сметана — 1 ст. (один стакан)
  3. Сода — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
  4. Мука

Начинка :

  1. Сахар
  2. Орехи
  3. Мак

Рецепт приготовления:

  • В миску всыпьте 2 стакана муки и добавьте туда масло. Масло порубите ножом, затем разотрите в однородную массу.
  • К муке добавьте соль и сметану, перемешайте. Замесите такое тесто, чтобы оно не прилипало к рукам.
  • Поставьте готовое тесто в холодильник на полчаса.
  • За это время приготовьте начинку двух видов — маковую и ореховую. Мак измельчите блендером и на 10 минут залейте водой. После этого к маку добавьте сахар. Начинку из орехов приготовьте аналогичным образом.
  • Тесто раскатайте в очень тонкий пласт, разрежьте его на треугольники. На середину треугольников выложите начинку, затем рогалики сверните.
  • Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

Рогалики Минутка подавайте к утреннему чаю.

Рогалики Минутка. Любимое с детства лакомство 2

Пеките на здоровье!

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