Рогалики Минутка. Любимое с детства лакомство

Рогалики Минутка — любимое лакомство за минимальное количество времени.
Рогалики Минутка: ингредиенты
Тесто:
- Масло — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Сметана — 1 ст. (один стакан)
- Сода — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
- Мука
Начинка :
- Сахар
- Орехи
- Мак
Рецепт приготовления:
- В миску всыпьте 2 стакана муки и добавьте туда масло. Масло порубите ножом, затем разотрите в однородную массу.
- К муке добавьте соль и сметану, перемешайте. Замесите такое тесто, чтобы оно не прилипало к рукам.
- Поставьте готовое тесто в холодильник на полчаса.
- За это время приготовьте начинку двух видов — маковую и ореховую. Мак измельчите блендером и на 10 минут залейте водой. После этого к маку добавьте сахар. Начинку из орехов приготовьте аналогичным образом.
- Тесто раскатайте в очень тонкий пласт, разрежьте его на треугольники. На середину треугольников выложите начинку, затем рогалики сверните.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.
Рогалики Минутка подавайте к утреннему чаю.
Пеките на здоровье!
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