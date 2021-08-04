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Аджика из кабачков. Закрываю двойную порцию и всегда мало

Аджика из кабачков получается невероятно вкусной, она обязательно понравится Вашим родным и друзьям.

Аджика из кабачков: ингредиенты

Аджика из кабачков

  1. Помидоры — 1,5 кг. (полтора килограмма)
  2. Кабачки — 3 кг. (три килограмма)
  3. Морковь — 500 гр. (пятьсот грамм)
  4. Чеснок — 5 г. (пять головок)
  5. Сахар — 100 гр. (сто грамм)
  6. Красный молотый перец — 2,5 ст. л (две с половиной ложки)
  7. Растительное масло — 200 гр. (двести грамм)
  8. Соль — 2 ст.л (две столовые ложки)
  9. Соль — 2 ст. л (две столовые ложки)

Способ приготовления:

  • На мясорубке измельчите кабачки, сладкий перец, морковь и помидоры.
  • Пропустите чеснок через пресс.
  • Тщательно перемешайте, добавьте соль, масло и сахар.
  • Варите 40 минут а среднем огне, периодически помешивая.
  • В конце добавьте красный перец и варите 10 минут.
  • Разложите аджику в стерильные банки и закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Аджика из кабачков — вкусно и сытно.

Аджика из кабачков. Закрываю двойную порцию и всегда мало 2

Приятного вкуса!

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