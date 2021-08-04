Аджика из кабачков. Закрываю двойную порцию и всегда мало

Аджика из кабачков получается невероятно вкусной, она обязательно понравится Вашим родным и друзьям.
Аджика из кабачков: ингредиенты
- Помидоры — 1,5 кг. (полтора килограмма)
- Кабачки — 3 кг. (три килограмма)
- Морковь — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Чеснок — 5 г. (пять головок)
- Сахар — 100 гр. (сто грамм)
- Красный молотый перец — 2,5 ст. л (две с половиной ложки)
- Растительное масло — 200 гр. (двести грамм)
- Соль — 2 ст.л (две столовые ложки)
- Соль — 2 ст. л (две столовые ложки)
Способ приготовления:
- На мясорубке измельчите кабачки, сладкий перец, морковь и помидоры.
- Пропустите чеснок через пресс.
- Тщательно перемешайте, добавьте соль, масло и сахар.
- Варите 40 минут а среднем огне, периодически помешивая.
- В конце добавьте красный перец и варите 10 минут.
- Разложите аджику в стерильные банки и закатайте, переверните и укутайте до остывания.
Аджика из кабачков — вкусно и сытно.
Приятного вкуса!
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