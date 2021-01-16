Кума удивила, приготовив необычно пекинскую капусту. Теперь готовлю ее так каждый день

Очень интересный и самое необычное – очень простой рецепт из пекинской капусты в меду и соевом соусе. Получается очень оригинальное блюдо, которое сочетается с разными закусками и гарнирами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста пекинская, 1 шт;

масло растительное, 2 ст.л;

мед, 1 ч.л;

соевый соус, 2 ст.л;

перец, четверть ч.л.

Процесс приготовления

Удаляем верхние листья с капусты и нанизываем ее на шпажки: всовываем шпажки с расстоянием между ними около 3 см.

Острым ножом режем капусту так, чтобы каждый «стейк» оказался на шпажке – толщина куска будет около 3 см.

Противень застилаем пергаментом и смазываем его растительным маслом.

Выкладываем капусту на шпажках.

Смешиваем соевый соус, мед и растительное масло, перец, можно еще добавить специи для овощей.

При помощи силиконовой кисточка смазываем капусту этим соусом.

Запекаем при 180 градусах около 20 минут.

При подаче также можно полить соусом или сделать острый соус из сметаны, укропа и чеснока или из мягкого сыра со специями.