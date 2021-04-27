Рыбка в секретном маринаде. Готовить очень просто и результат всегда потрясающий

Рыбка в секретном маринаде поразит Вас своим нежным вкусом. Подавать такую рыбу можно с любым гарниром на Ваш вкус.
Рыбка в секретном маринаде: ингредиенты
- Горчица готовая — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
- Рыба (кета, горбуша или любая другая) — 600 г. (шестьсот грамм)
- Паприка сладкая — 1/3 ч. л (треть чайной ложки)
- Имбирь — 1/4 ч. л (четверть чайной ложки)
- Масло растительное — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Крахмал картофельный — 3 ч. л (три чайные ложки)
- Лимонный сок — 1/2 ч/ л (половина чайной ложки)
- Крупа манная — 1,5 ст. л (полторы столовых ложек)
- Соус соевый — 1,5 ч. л (полторы чайных ложек)
- Базилик сушёный — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
- Чёрный перец — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Насыпьте в миску соль, сладкую паприку, имбирь, базилик и чёрный перец, влейте соевый соус и растительное масло.
- Следом всыпьте манную крупу, сок лимона, крахмал и горчицу, вбейте куриное яйцо и тщательно перемешайте.
- Опустите в готовый маринад куски рыбы, перемешайте, накройте крышкой и оставьте на 20 минут.
- Рыбу выложите на разогретую сковороду и обжарьте до готовности с обеих сторон. Можно сковороду обмазать растительным маслом, но это не обязательно.
Рыбка в секретном маринаде просто пальчики оближешь.
Готовьте на здоровье!
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