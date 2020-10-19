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Леденцы из сахара: вкус из детства, который невозможно забыть

Леденцы из сахара. Кому – то напомнит вкус детства. Теперь можно приготовить и самим! Тем, кто хочет самых приятных воспоминаний – вам по адресу!

Леденцы из сахара: ингредиенты

Леденцы из сахара

  1. 16 (шестнадцать) мл – воды
  2. 100 (сто) гр – сахара
  3. 1 (одна) ст. ложка – растительного масла
  4. 1 (один) гр – лимонной кислоты

Леденцы из сахара: рецепт

Леденцы из сахара

  • Форму для леденцов смажьте растительным маслом. Потом на несколько минут отправьте форму в холодильник
  • В ковш высыпьте сто гр сахара и одну столовую ложку воды. Перемешайте все. Доведите до кипения. Образуется пена. Добавьте лимонную кислоту. Не перемешивайте
  • Чтобы проверить готовность карамели нам нужны стакан с холодной водой. Если вапли кипящего раствора, влияваясь в холодную воду образует твердый и не рассыпающий кусок – то готово
  • Цвет должен быть янтарным. Красивым. Дайте пене осесть. Это пару минут
  • Горячую карамель разлейте в формочки. Воткните шажки или палочки от чупа чупса. Оставьте где – то на час для застывания

Леденцы из сахара готовы: Видео

Если же вы хотите цветные, то смело воспользуйтесь пищевым красителем. Готовьте на здоровье. Насладитесь великолепным вкусом карамели из вашего детства!

Леденцы из сахара

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