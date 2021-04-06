Картофель Романофф. Настоящие объедение для всей семьи

Картофель Романофф — это нежная и сытная запеканка, которую можно подавать как в качестве основного блюда, так и в качестве гарнира. Подавать такое блюдо надо горячим. Запекать такую картошку можно также в порционных формах. Рекомендуем непременно попробовать это блюдо, оно должно понравиться вашим детям.

Картофель Романофф: ингредиенты

Сметана- 1-2 ст. (одна-две столовые ложки) Картофель- 1-4 от. (одна-четыре штуки) Лук- 1 шт. (одна штука) Сыр твёрдый- 50 г. (пятьдесят грамм) Соль, перец -по вкусу

Способ по приготовления:

Картофель очистите и сполосните под проточной водой, затем натрите на терке.

Очищенный и мелко нарезанный лук добавьте к натертому картофелю. Репчатый лук можно заменить на фиолетовый.

Добавьте чёрный перец и соль.

Осторожно выложите сметану.

После этого полученную массу тщательно перемешайте. При необходимости можно добавить ещё сметаны.

Картофельную массу выложите на смазанную маслом форму для выпекания.

Сверху натрите твёрдый сыр.

Отправьте блюдо в духовку и запекайте 50-60 минут при температуре 190 градусов. Если хотите, чтобы сыр остался мягким, сверху накройте форму фольгой. Можно просто выложить сыр сверху в конце запекания.

Картофель Романофф — готов!

Вот такая красота должна у Вас получиться!