Картофель Романофф. Настоящие объедение для всей семьи

Картофель Романофф — это нежная и сытная запеканка, которую можно подавать как в качестве основного блюда, так и в качестве гарнира. Подавать такое блюдо надо горячим. Запекать такую картошку можно также в порционных формах. Рекомендуем непременно попробовать это блюдо, оно должно понравиться вашим детям.
Картофель Романофф: ингредиенты
- Сметана- 1-2 ст. (одна-две столовые ложки)
- Картофель- 1-4 от. (одна-четыре штуки)
- Лук- 1 шт. (одна штука)
- Сыр твёрдый- 50 г. (пятьдесят грамм)
- Соль, перец -по вкусу
Способ по приготовления:
- Картофель очистите и сполосните под проточной водой, затем натрите на терке.
- Очищенный и мелко нарезанный лук добавьте к натертому картофелю. Репчатый лук можно заменить на фиолетовый.
- Добавьте чёрный перец и соль.
- Осторожно выложите сметану.
- После этого полученную массу тщательно перемешайте. При необходимости можно добавить ещё сметаны.
- Картофельную массу выложите на смазанную маслом форму для выпекания.
- Сверху натрите твёрдый сыр.
- Отправьте блюдо в духовку и запекайте 50-60 минут при температуре 190 градусов. Если хотите, чтобы сыр остался мягким, сверху накройте форму фольгой. Можно просто выложить сыр сверху в конце запекания.
Картофель Романофф — готов!Вот такая красота должна у Вас получиться!
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