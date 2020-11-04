ОЧЕНЬ ВКУСНАЯ КАПУСТКА. ЦЕЛЫЙ НАБОР РЕЦЕПТОВ!

1 Маринованная капуста на зиму

2 Капустный салат на зиму «Осенний»

3 Салат «Осенний на зиму -2»

4 Капуста скороспелая

5 Капуста для тех кто любит голубцы

6 Капуста по-гурийски

7 Баклажаны кусочками с капустой на зиму

8 Краснокочанная капуста маринованная

9 Огурцы в капустных листьях.

Маринованная капуста на зиму

Расчет продуктов на одну 3-х литр.банку:

1,5л воды, 4ст.л.сахара, 2ст.л.соли,

1ч.л. 70%уксуса, 5шт.горошин перца,

3-4шт гвоздики, 3-5шт. зубчика чеснока.

Банку держим над паром 5-10мин(стерилизуем),

даем немного остыть и забиваем

нарезанной кусками капустой.

При заполнении добавляем чеснок 3-5 шт. или больше (кто сколько любит),

и добавляем тонкие кругляшки моркови (по желанию). Воду кипятим и кипяток заливаем в заполненные капустой банки и держим 20 мин. Затем сливаем в кастрюлю, еще раз кипятим(2-й раз), при этом сахар и соль и заливаем в банки на 20 мин. Еще раз слив.в кастрюлю-кипятим, горошки перца гвоздика уксус.

Опять залив.в банки под самый верх, т.к.рассол сильно впитывается капустой;

можно сверху чуток прижать вилкой чтоб вышли пузырьки. Кипятим и закатываем

Капустный салат на зиму «Осенний»

Ингредиенты:

Капуста белокочанная (лучше сорт Слава)5 кг.

Морковь 1 кг.Лук репчатый 1 кг.Перец болгарский красный 1 кг.Сахар 350 гр.Соль 4 ст. ложки с верхом.Уксус 9% 0.5 литра.Масло подсолнечное 0.5 литра.

Как приготовить:

Капусту, лук, перец порезать, морковь натереть. Все перемешать осторожно, НЕ МЯТЬ!!! Добавить сахар, соль, уксус и подсолнечное масло ещё перемешать.

Разложить по банкам, приминая кулачком. Через три дня закрыть крышками и убрать в холодильник. Долго хранится и вкуса не теряет.

Салат «Осенний на зиму -2»

Очень вкусный рецепт осеннего салата. Этот «Осенний» салат на зиму нравится всей нашей семье. Если овощи измельчать при помощи комбайна, на готовку уходит совсем немного времени. Салатик получается вкусный, попробуйте!

Ингредиенты:

1 кг огурцов

2,5 кг помидор

1, 5 кг перца

1 кг морковки

2 кг капусты

1 кг лука

4 ст. л. соли

5 ст. л. уксуса

1 пучок петрушки

700 гр растительного масла

1стакан сахара

Способ приготовления:

Морковь очистить и натереть на терке. Огурцы помыть и нарезать. Я измельчила все на комбайне. Капусту нашинковать. Лук нарезать тонкими полукольцами, я его тоже измельчила на комбайне. Болгарский перец очищаем и режем соломкой. Помидоры нарезаем тонкими полукольцами. Режем мелко петрушку. Все овощи перемешиваем в большой миске. Готовим маринад, смешиваем масло, сахар, соль, уксус и им заливаем овощи. Еще раз все хорошо перемешиваем. Салат уложить в банки и поставить стерилизовать, 1л банки — 30 минут, 0,5 лбанки — 15 минут. Закатать и перевернуть, поставить овощной салат под одеяло. Из этого количества продуктов выходит 7 литровых банок.

Капуста скороспелая

По этому рецепту капуста скороспелая готовится очень быстро и получается очень вкусной. Если Вы вечером замаринуете капусту, то к утру она будет готова.

Нам понадобится:

2 кг белокочанной капусты,

1 свежий огурец,

2 средние моркови,

1 болгарский перец.

Приготовление:​

Нашинковать капусту, на крупной терке натереть морковь, мелко порезать огурец и болгарский перец, хорошо все смешать, уложить плотно в 3-х литровую банку и залить кипящим маринадом.​

Маринад для капусты:​

1 литр воды, 1 ст. ложка соли с горочкой, 3 ст. ложки с горочкой сахара, 1 ст. ложка 70% уксуса.

​1 литра маринада достаточно для 3-х литровой банки с капустой.

При подаче на стол заправьте капусту растительным маслом и порежьте свежий лук. Хранить маринованную капусту в холодильнике. Много не готовьте, всегда можно приготовить свежую партию. Скушали и приготовили снова.

Приятного аппетита!

Капуста для тех, кто любит голубцы

Я их просто обожаю! Зимой капуста не дешёвая, по-этому заготовьте

листья для голубцов сейчас. Из кочана вырежьте кочерыжку (можете использовать её потёртой с морковью и плавленным сырком, чесноком для салата). А весь кочан отварите на умеренном огне в слегка подсоленной воде. Листья снимайте вилкой по мере их готовности (они будут отделятся от кочана). Когда остынут, срежьте с них утолщение на краю листика, сложите их несколько (по 4-5 штук) рулетиком и уложите плотно в банку. НА дно её можно положить измельчённый корень хрена и зёрна горчицы, петрушку — всё, что «любит» капуста.». Залейте эти рулетики рассолом: из расчёта 1 л. воды — 3 ст. ложки соли, 1 ст. л. сахара. Перед приготовлением голубцов листья промойте или залейте на ночь водой, чтобы не вышла «лишняя» соль.

А потом — готовьте на свой вкус! Такие капустные рулетики сохраняются до поздней весны. Если заготовите, и на Пасху сможете приготовить голубцы не из кислой, а с почти свежей капусты. Я это делаю на протяжении многих лет.

Капуста по-гурийски

Рецепт капусты которую очень любит мой муж.

Ингредиенты:

кочан белой капусты,

свекла,

чеснок,

стручок горького перца,

чёрный горошком перец,

соль,

крутой кипяток

Приготовление:

1. Режем кочан капусты кусками вместе с кочерыжкой, свеклу разрезаем кружочками, чистим чеснок, нарезаем кусочками горькую перчину.

2. В глубокую кастрюлю складываем слоями:куски капусты, затем кружки свеклы, затем дольки чеснока, и кусочки гор. перца, перец чёр. горошком, и так кладём слой за слоем чтобы до краёв кастрюли куда мы всё это уложим оставалось ещё свободного места вверх около 5 см.

3. Кипятим в другой кастрюле воду и кладём в неё соль, рассол должен получиться чуть солонее чем вы предпочитаете солить бульоны первых блюд.

4. Заливаем горячим рассолом уложенные слои овощей, кладём гнёт в виде перевёрнутой вверх дном тарелки и закрываем крышкой. Через 4-5 дней капуста готова.

5. Рассол из под неё похож на свекольный квас и он тоже оч. полезен для жкт. Попробуйте приготовить, приятного вам аппетита!)

Баклажаны кусочками с капустой на зиму

Этот рецепт для тех тех, кто любит баклажаны и обожает капусту. Закуска получается очень вкусной и необычной, прекрасно сохраняется в течение всей зимы. Эти баклажаны с капустой можно есть просто, достав зимой из банки, а можно заправить репчатым луком и полить растительным маслом, особенно подойдет подсолнечное масло с запахом семечек. В любом случае будет очень вкусно и полезно.

Для приготовления баклажанов с капустой на зиму понадобится:

баклажаны — 1 кг;

капуста свежая — 1 кг;

морковь — 300 г;

чеснок — 10 зубчиков;

перец острый — по вкусу;

перец черный горошком — 10 шт.;

соль — 1,5 ст. л.;

уксус 9% — 0,5 стакана (или по вкусу).

* Соль и уксус окончательно можно отрегулировать по своему вкусу.

Сначала нужно приготовить баклажаны. Для этого нужно отрезать хвостики, поместить баклажаны в кастрюлю с кипящей водой и варить после закипания 5-7 минут, не больше, чтобы баклажаны не переварились.

Сверху можно прикрыть тарелкой, чтобы баклажаны не всплывали и полностью все проварились одинаково.

Когда баклажаны сварятся, выложить их в миску и остудить.

Пока баклажаны остывают, свежую капусту тонко нашинковать и сложить в большую миску.

Морковь натереть на крупной терке и добавить к капусте.

Приготовить острый перец и чеснок.

Острый перец мелко нарезать, а чеснок пропустить через чеснокодавилку.

Чеснок и острый перец добавить к капусте с морковью. Также добавить перец горошком. Все тщательно перемешать.

Также добавить перец горошком и все перемешать.

Остывшие баклажаны нарезать кубиками примерно в 2 см.

Нарезанные баклажаны добавить в миску к другим овощам, добавить соль и уксус. Тщательно перемешать. Окончательно отрегулировать под свой вкус содержание соли и уксуса.

Переложить баклажаны с капустой в банки, убрать в прохладное место на хранение. Банки можно закрыть полиэтиленовыми или завинчивающими крышками. А пробу можно снимать уже через неделю.

Краснокочанная капуста маринованная

Заготовки из краснокочанной капусты не особо отличаются от заготовок из обычной, привычной нам, белокочанной. Бывает капуста краснокочанная квашеная, маринованная, соленая и т.д. Единственное ее отличие красивый яркий внешний вид и немного отличающийся сладковатый вкус.

Мы же предлагаем вашему вниманию рецепт маринования краснокочанной капусты. Такую капусту хорошо подавать в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам или использовать как самостоятельную легкую холодную закуску.

Итак, краснокочанная капуста маринованная – рецепт приготовления.

Для приготовления этой заготовки нам понадобятся следующие ингредиенты:

краснокочанная капуста – 10 кг

соль – 200 г

перец черный горошком – 5 шт

перец душистый горошком — 5 шт

корица – по вкусу

гвоздика – 3 шт

лавровый лист – 1 шт

Для заливки:

соль – 20 г

сахар – 40г

уксус 80% — 20-40 г

Способ приготовления:

От капусты отделить верхние листья и нашинковать ее тонкой соломкой. Затем поместить ее в большую емкость, тщательно перетереть с солью и оставить на 2 часа, чтобы она дала сок.

По окончанию указанного времени, капусту следует переложить в банки и плотно утрамбовать. Туда же добавить специи и залить все приготовленной заливкой и закупорить.

Огурцы в капустных листьях.

Ингредиенты:

Огурцы

Капуста

Хрен

Укроп

Чеснок

Листики смородины

Соль, Сахар, Уксус

Приготовление огурцов в капустных листьях:

В 3-х литровые банки укладываем листья хрена, укроп, листья смородины, 2-3 зубка чеснока. У огурцов срезаем кончики и заворачиваем каждый огурчик в капустный лист, складываем в подготовленные банки. Заливаем кипятком и даем постоять минут 20-30.

Воду сливаем в кастрюльку и готовим маринад:

на одну 3-х литровую банку 1,5 ст.л. соли, 2 ст.л. сахара.

Вливаем в банку 70мл. 9% уксуса, затем заливаем горячим маринадом и стерилизуем минут 15, закатываем стерилизованными крышками.