Яичная скорлупа является сокровищем для садового участка: способы ее применения

Яичная скорлупа имеет в своем составе множество питательных веществ, поэтому ее можно использовать на грядках. Добавлением скорлупок в грунт уменьшают его кислотность, многие вредные паразиты не переносят этот «мусор», к тому же находчивые дачники с помощью скорлупы мульчируют грядки и используют в качестве удобрения.

Применение в виде удобрения

Всем давно известно о ценных качествах яичной скорлупы. К примеру, измельченный продукт смешивают с основным кормом для животных и используют в качестве полезнейшего источника кальция. Примерно 90 % состава продукта — это карбонат кальция, в остальных десяти находятся около тридцати различных соединений, достаточно полезных для грунта и растущих на нем растений. Если ваш участок состоит из песчаной земли, ей просто необходим этот кальций.

При попадании в почву яичные скорлупки разлагаются постепенно. В связи с этим насаждения обеспечиваются не сразу всеми питательными веществами, а снабжаются ими в течение продолжительного времени. Самое главное преимущество скорлупы перед магазинными препаратами в том, что натуральное удобрение не содержит в себе никаких вредных веществ, усложняющих быстрое поглощение.

Вносить продукт в землю лучше всего во время перекапывания – добавляйте по паре щепоток на 1 кв.

Яичная скорлупа. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.co

м. Желательно чтобы частички скорлупы были помельче. Конечно, они все перегниют, но на это понадобится больше времени.

Перемолоть скорлупки можно при помощи кофемолки – такой способ превратит осколки в муку, при измельчении в ступке частички будут достаточно крупными.

Понижайте кислотность в грунте

Теперь вы знаете, что с помощью яичной скорлупы можно уменьшить кислотность в почве и даже привести ее к нормальному показателю. Такой эффект достигается за счет добавки кальция в землю. В основу всех препаратов добавлен тот же элемент.

Если на вашем участке нормальный грунт, все равно не выбрасывайте продукт. Добавьте его в компост с опавшими листьями, коровяком или опилками, которые обладают подкисляющими действиями. Скорлупа уберет эту недостачу и даже увеличит полезность удобрения из-за добавки в его состав незаменимых элементов.

Боритесь с паразитами

С помощью скорлупы можно избавиться от вредителей. К примеру, продукт убийственно действует на медведку. Для приготовления отравы возьмите измельченную скорлупу, перемешайте с пахучим подсолнечным маслом и поместите состав в междурядья. Насекомое насытится и сразу же погибнет.

Такой эффект ожидает и колорадского жука, если его тщательно посыпать перемолотой скорлупой. Личинки и кладки вредителя тоже можно припудрить.

Яичная скорлупа. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.co

Скорлупа является гениальным методом борьбы с такими вредителями, как слизни и улитки. Сделайте барьер по краям грядок из скорлупок: эти существа постараются преодолеть преграды, поранят свои незащищенные тела об острые края и оставят насаждения в покое.

Мульчируйте грядки

Довольно сложно собрать огромное количество скорлупок для мульчирования. Но в зимний период можно этим заняться и накопить хотя бы для грядок, остро нуждающихся в этой мульче.

Продукт способен перегнивать крайне медленно и в связи с этим отлично выполняет защитные действия. Влажность сохраняется в грунте даже в засушливое время, сорная трава не имеет доступа к солнечному свету и не может расти, а корневая система получает достаточное количество воздуха. Обратите внимание, чтобы куски скорлупы были достаточно крупными.

Ускоряйте прорастание семян и выращивайте рассадный материал

Яичная скорлупа обладает способностью ускорять прорастание семян и делать рассаду более сильной и здоровой. При помощи кальция активизируются белки в семенах. Чтобы это произошло и с вашими, сначала присыпьте их перемолотой мукой из скорлупок, а затем – слоем земли. Таким способом можно пользоваться при посадках и в открытом грунте, и в емкостях.

Многие дачники высаживают семена прямо в яичные скорлупки. Конечно, в таком случае потребуется неповрежденный экземпляр – убирается только верхняя часть скорлупки.

Внутри не должны быть остатки от яйца, просушите яичные стаканчики и заполните питательной почвой. В каждую емкость посадите по 1-2 семечку. Поместите стаканчики в лотки из-под яиц, чтобы у них была устойчивость.

Такие ростки можно высаживать на постоянное место прямо в яичной посуде. Перед помещением рассады в землю слегка раздавите скорлупки, в противном случае молодые корешки не смогут справиться с задачей.

Дополнительные хитрости

Больше всего ценится скорлупа именно от домашней птицы. Куры в домашних условиях питаются полноценной натуральной пищей, что благотворно влияет на состав самого яйца и скорлупы. В магазинных продуктах тоже присутствуют такие же вещества, но в меньшем количестве.

Зимние яйца содержат больше кальция, чем летние. Продукты с коричневой скорлупой тоже имеют больше этого вещества, чем со светлой.

Во время варки уменьшается количество полезных веществ, но такую скорлупу можно использовать в качестве мульчи или в борьбе с вредителями.

А Вы используете яичную скорлупу в качестве удобрения для растений?