Мочёные яблоки в банке. Бабушкино лакомство на зимний стол

Мочёные яблоки в банке — это натуральный, богатый витаминами продукт, который Вам очень понравится.
Мочёные яблоки в банке: ингредиенты
- Яблоко – 2 кг. (два килограмма)
- Сахар – 3 ст. л. (три столовых ложки)
- Вода – 1 л. (один литр)
- Лавровый лист – по вкусу
- Гвоздика – по вкусу
- Соль – 3 ч. л. (три чайных ложки)
Способ приготовления:
- Подготовьте 3-литровые банки, вымойте и просушите их.
- В банки сложите отобранные яблоки.
- Яблоки залейте холодной водой, в каждую добавьте сахар, соль, несколько соцветий гвоздики, пару лавровых листов.
- Банки закройте крышками и хорошенько встряхните.
- Яблоки поставьте киснуть при комнатной температуре на неделю, а после уберите в подвал.
Мочёные яблоки в банке — невероятное бабушкино лакомство.
Готовьте на здоровье!
Свежие комментарии