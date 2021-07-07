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Мочёные яблоки в банке. Бабушкино лакомство на зимний стол

Мочёные яблоки в банке — это натуральный, богатый витаминами продукт, который Вам очень понравится.

Мочёные яблоки в банке: ингредиенты

Мочёные яблоки в банке

  1. Яблоко – 2 кг. (два килограмма)
  2. Сахар – 3 ст. л. (три столовых ложки)
  3. Вода – 1 л. (один литр)
  4. Лавровый лист – по вкусу
  5. Гвоздика – по вкусу
  6. Соль – 3 ч. л. (три чайных ложки)

Способ приготовления:

  • Подготовьте 3-литровые банки, вымойте и просушите их.
  • В банки сложите отобранные яблоки.
  • Яблоки залейте холодной водой, в каждую добавьте сахар, соль, несколько соцветий гвоздики, пару лавровых листов.
  • Банки закройте крышками и хорошенько встряхните.
  • Яблоки поставьте киснуть при комнатной температуре на неделю, а после уберите в подвал.

Мочёные яблоки в банке — невероятное бабушкино лакомство.

Мочёные яблоки в банке. Бабушкино лакомство на зимний стол 2

Готовьте на здоровье!

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