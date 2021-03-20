Если есть в холодильнике творог — готовлю свои любимые «Невесомые» булочки к чаю: делюсь рецептом

Такие пирожки вам точно понравятся. Они воздушные, пышные, мягкие, очень ароматные. Эту сдобу я часто пеку на завтрак, дети очень любят брать булочки с собой в школу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко, 200 мл;

сахар, 4 ст.л;

соль щепотка;

дрожжи сухие, 1.5 ч.л;

яйцо, 1 шт + белок;

масло растительное, 3 ст.л;

мука, около 500 г.

Для начинки необходимо:

творог, 350 г;

желток, 1 шт;

сахар, 2.5 ст.л;

ванилин, соль щепотка;

яйцо, 1 шт для смазывания.

Процесс приготовления

Греем до теплого состояния молоко и смешиваем с сахаром и дрожжами. Оставляем массу на 10 минут, чтобы активировались дрожжи.

Творог соединяем с солью и сахаром, ванилином по вкусу, желтком. Вымешиваем массу до однородности.

Совет: если творог жирный, сначала отожмите его, чтобы начинка при запекании не начала растекаться. Можно добавить пару ложек манной крупы, тогда начинка не будет жидкой.

В молоко с дрожжами вводим яйцо и белок, растительное масло, перемешиваем.

Всыпаем просеянную муку частями и вымешиваем мягкое тесто. Накрываем его и ставим в теплое место на 1 – 1.5 часа.

Тесто делим на 2 части и каждую раскатываем в пласты по 4 мм толщиной.

Выкладываем на каждый пласт начинку, равномерно распределяем и сворачиваем плотные рулеты.

Противень застилаем пергаментом.

Каждый рулет режем на 6 – 8 ломтиков и выкладываем на противень, срезом вверх.

Смазываем взбитым яйцом, накрываем и оставляем на 10 минут.

Выпекаем около 40 минут при 180 градусах.