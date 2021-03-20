Если есть в холодильнике творог — готовлю свои любимые «Невесомые» булочки к чаю: делюсь рецептом

Такие пирожки вам точно понравятся. Они воздушные, пышные, мягкие, очень ароматные. Эту сдобу я часто пеку на завтрак, дети очень любят брать булочки с собой в школу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- молоко, 200 мл;
- сахар, 4 ст.л;
- соль щепотка;
- дрожжи сухие, 1.5 ч.л;
- яйцо, 1 шт + белок;
- масло растительное, 3 ст.л;
- мука, около 500 г.
Для начинки необходимо:
- творог, 350 г;
- желток, 1 шт;
- сахар, 2.5 ст.л;
- ванилин, соль щепотка;
- яйцо, 1 шт для смазывания.
Процесс приготовления
Греем до теплого состояния молоко и смешиваем с сахаром и дрожжами. Оставляем массу на 10 минут, чтобы активировались дрожжи.
Творог соединяем с солью и сахаром, ванилином по вкусу, желтком. Вымешиваем массу до однородности.
Совет: если творог жирный, сначала отожмите его, чтобы начинка при запекании не начала растекаться. Можно добавить пару ложек манной крупы, тогда начинка не будет жидкой.
В молоко с дрожжами вводим яйцо и белок, растительное масло, перемешиваем.
Всыпаем просеянную муку частями и вымешиваем мягкое тесто. Накрываем его и ставим в теплое место на 1 – 1.5 часа.
Тесто делим на 2 части и каждую раскатываем в пласты по 4 мм толщиной.
Выкладываем на каждый пласт начинку, равномерно распределяем и сворачиваем плотные рулеты.
Противень застилаем пергаментом.
Каждый рулет режем на 6 – 8 ломтиков и выкладываем на противень, срезом вверх.
Смазываем взбитым яйцом, накрываем и оставляем на 10 минут.
Выпекаем около 40 минут при 180 градусах.
Творожную начинку можно заменить любой другой или в творог добавляйте сухофрукты. А когда булочки остынут, их еще можно полить растопленным шоколадом.
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