Скатерть-Самобранка

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Если есть в холодильнике творог — готовлю свои любимые «Невесомые» булочки к чаю: делюсь рецептом

Такие пирожки вам точно понравятся. Они воздушные, пышные, мягкие, очень ароматные. Эту сдобу я часто пеку на завтрак, дети очень любят брать булочки с собой в школу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • молоко, 200 мл;
  • сахар, 4 ст.л;
  • соль щепотка;
  • дрожжи сухие, 1.5 ч.л;
  • яйцо, 1 шт + белок;
  • масло растительное, 3 ст.л;
  • мука, около 500 г.

Для начинки необходимо:

  • творог, 350 г;
  • желток, 1 шт;
  • сахар, 2.5 ст.л;
  • ванилин, соль щепотка;
  • яйцо, 1 шт для смазывания.

Процесс приготовления

Греем до теплого состояния молоко и смешиваем с сахаром и дрожжами. Оставляем массу на 10 минут, чтобы активировались дрожжи.

Творог соединяем с солью и сахаром, ванилином по вкусу, желтком. Вымешиваем массу до однородности.

Совет: если творог жирный, сначала отожмите его, чтобы начинка при запекании не начала растекаться. Можно добавить пару ложек манной крупы, тогда начинка не будет жидкой.

В молоко с дрожжами вводим яйцо и белок, растительное масло, перемешиваем.

Всыпаем просеянную муку частями и вымешиваем мягкое тесто. Накрываем его и ставим в теплое место на 1 – 1.5 часа.

Тесто делим на 2 части и каждую раскатываем в пласты по 4 мм толщиной.

Выкладываем на каждый пласт начинку, равномерно распределяем и сворачиваем плотные рулеты.

Противень застилаем пергаментом.

Каждый рулет режем на 6 – 8 ломтиков и выкладываем на противень, срезом вверх.

Если есть в холодильнике творог — готовлю свои любимые «Невесомые» булочки к чаю: делюсь рецептом

Смазываем взбитым яйцом, накрываем и оставляем на 10 минут.

Выпекаем около 40 минут при 180 градусах.

Если есть в холодильнике творог — готовлю свои любимые «Невесомые» булочки к чаю: делюсь рецептом

Творожную начинку можно заменить любой другой или в творог добавляйте сухофрукты. А когда булочки остынут, их еще можно полить растопленным шоколадом.

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