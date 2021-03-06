Творожное печенье (идеальный рецепт). Слоеное, хрустящее, тающее во рту

Самые творожные рогалики, которые всегда получаются идеально. Слоеное тесто просто тает во рту, печенье получается влажным и мягким. По желанию, можно еще и придумать начинку или использовать мак.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

творог, 400 г;

масло сливочное, 200 г;

мука, 300 г;

сахар, 150 г;

ванилин по вкусу.

Процесс приготовления

Растапливаем сливочное масло и выливаем его в творог.

Насыпаем соль щепотку, ванилин, перемешиваем до полной однородности или перебиваем погружным блендером, чтобы получить нежную массу.

Всыпаем просеянную муку (большую часть) с разрыхлителем и вымешиваем тесто., периодически подсыпая муку.

Масса должна быть податливой и мягкой.

Делим тесто на две части, накрываем пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут.

Противень застилаем пергаментом.

Раскатываем тесто в пласт и вырезаем кружочки стаканом или чашкой.

Обсыпаем каждый сахаром и сворачиваем конус – вдвое. Потом еще раз, выкладываем на противень.

Запекаем при 210 градусах около 15 минут.