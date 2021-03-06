Творожное печенье (идеальный рецепт). Слоеное, хрустящее, тающее во рту

Самые творожные рогалики, которые всегда получаются идеально. Слоеное тесто просто тает во рту, печенье получается влажным и мягким. По желанию, можно еще и придумать начинку или использовать мак.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- творог, 400 г;
- масло сливочное, 200 г;
- мука, 300 г;
- сахар, 150 г;
- ванилин по вкусу.
Процесс приготовления
Растапливаем сливочное масло и выливаем его в творог.
Насыпаем соль щепотку, ванилин, перемешиваем до полной однородности или перебиваем погружным блендером, чтобы получить нежную массу.
Всыпаем просеянную муку (большую часть) с разрыхлителем и вымешиваем тесто., периодически подсыпая муку.
Масса должна быть податливой и мягкой.
Делим тесто на две части, накрываем пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут.
Противень застилаем пергаментом.
Раскатываем тесто в пласт и вырезаем кружочки стаканом или чашкой.
Обсыпаем каждый сахаром и сворачиваем конус – вдвое. Потом еще раз, выкладываем на противень.
Запекаем при 210 градусах около 15 минут.
Когда будете сворачивать конусы, можно между слоями положить начинку или кусочки сухофруктов, дольки яблок.
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