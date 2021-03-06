Скатерть-Самобранка

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Творожное печенье (идеальный рецепт). Слоеное, хрустящее, тающее во рту

Самые творожные рогалики, которые всегда получаются идеально. Слоеное тесто просто тает во рту, печенье получается влажным и мягким. По желанию, можно еще и придумать начинку или использовать мак.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • творог, 400 г;
  • масло сливочное, 200 г;
  • мука, 300 г;
  • сахар, 150 г;
  • ванилин по вкусу.

Процесс приготовления

Растапливаем сливочное масло и выливаем его в творог.

Насыпаем соль щепотку, ванилин, перемешиваем до полной однородности или перебиваем погружным блендером, чтобы получить нежную массу.

Всыпаем просеянную муку (большую часть) с разрыхлителем и вымешиваем тесто., периодически подсыпая муку.

Масса должна быть податливой и мягкой.

Делим тесто на две части, накрываем пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут.

Противень застилаем пергаментом.

Раскатываем тесто в пласт и вырезаем кружочки стаканом или чашкой.

Обсыпаем каждый сахаром и сворачиваем конус – вдвое. Потом еще раз, выкладываем на противень.

Запекаем при 210 градусах около 15 минут.

Творожное печенье (идеальный рецепт). Слоеное, хрустящее, тающее во рту

Когда будете сворачивать конусы, можно между слоями положить начинку или кусочки сухофруктов, дольки яблок.

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