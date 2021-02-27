Мы подсели на эти лепешки. Готовлю чуть ли не каждый день, вместо надоевших пирожков

Это рецепт для тех, кто любит мягкую и пышную выпечку, но не любит стоять долго на кухне. Или для тех, у кого просто нет времени на долгие «игры» с тестом. Такие булочки с чесночным вкусом и ароматом – то, что пригодится к обеду или ужину.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- вода теплая, 400 мл;
- сахар, 2 ч.л;
- соль 1 ч.л;
- дрожжи свежие, 25 г или сухие, 2 ч.л;
- масло растительное, 100 мл;
- мука, около 670 г.
Для приготовления чесночного масла нужно:
- чеснок, 4 зубчика;
- масло растительное, 50 мл;
- укроп, пучок;
- сыр любой, можно сулугуни, 150 г.
Процесс приготовления
В теплой воде разводим сахар и дрожжи, оставляем на 10 минут.
Всыпаем соль и вливаем растительное масло, мешаем.
Всыпаем большую часть просеянной муки и вымешиваем тесто. Если необходимо досыпаем и вымешиваем мягкое тесто.
Накрываем его и ставим в теплое место на 1 час.
Для соуса смешиваем растительное масло с измельченным укропом и пропущенным через пресс чесноком, солью.
Тесто делим на кусочки и скатываем колобки, которые слегка раскатываем и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Накрываем полотенцем и оставляем на 15 минут.
Теперь прижимаем колобки руками в лепешки и смазываем чесночным маслом при помощи силиконовой кисточки.Сверху посыпаем тертым сыром.
Выпекаем около 20 минут в разогретой доя 180 градусов духовке.
Такие чесночные булочки отлично сочетаются с борщом, зеленым борщом, любым супом и вторыми блюдами.
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