С такой закуской никаких салатов не надо! Готовлю на пикники и к шашлыкам.

Пикантная и ароматная закуска из овощей, прекрасное дополнение к основным блюдам. Часто готовлю на пикники и к шашлыкам. Очень вкусно, как в горячем виде, так и в холодном.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кабачки, 300 г;
  • баклажаны, 400 г;
  • перец сладкий, 1 шт;
  • лук и морковь по 1 шт.

Для приготовления заправки необходимо:

  • соус Тонкацу и соевый соус по 3 ст.л;
  • со лимонный, 1 ч.л;
  • мед, 1 ч.л;
  • масло растительное, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Овощи промываем и режем брусочками.

Сначала обжариваем лук и морковь на растительном масле до мягкости.

Добавляем остальные овощи, перемешиваем.

Накрываем крышкой и тушим на небольшом огне около 20 минут.

С такой закуской никаких салатов не надо! Готовлю на пикники и к шашлыкам.

В емкости смешиваем все ингредиенты для соуса и заливаем его в овощи, смешиваем и тушим до загустения. Когда масса станет слегка карамелизированной, снимаем сковороду с плиты.

С такой закуской никаких салатов не надо! Готовлю на пикники и к шашлыкам.

Подаем в горячем виде или остужаем и ставим в виде холодной закуски к остальным блюдам. Овощи просто чудесные, пикантные, можно добавить немного чеснока и много зелени.

С такой закуской никаких салатов не надо! Готовлю на пикники и к шашлыкам.

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