С такой закуской никаких салатов не надо! Готовлю на пикники и к шашлыкам.

Пикантная и ароматная закуска из овощей, прекрасное дополнение к основным блюдам. Часто готовлю на пикники и к шашлыкам. Очень вкусно, как в горячем виде, так и в холодном.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 300 г;

баклажаны, 400 г;

перец сладкий, 1 шт;

лук и морковь по 1 шт.

Для приготовления заправки необходимо:

соус Тонкацу и соевый соус по 3 ст.л;

со лимонный, 1 ч.л;

мед, 1 ч.л;

масло растительное, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Овощи промываем и режем брусочками.

Сначала обжариваем лук и морковь на растительном масле до мягкости.

Добавляем остальные овощи, перемешиваем.

Накрываем крышкой и тушим на небольшом огне около 20 минут.

В емкости смешиваем все ингредиенты для соуса и заливаем его в овощи, смешиваем и тушим до загустения. Когда масса станет слегка карамелизированной, снимаем сковороду с плиты.