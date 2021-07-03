С такой закуской никаких салатов не надо! Готовлю на пикники и к шашлыкам.

Пикантная и ароматная закуска из овощей, прекрасное дополнение к основным блюдам. Часто готовлю на пикники и к шашлыкам. Очень вкусно, как в горячем виде, так и в холодном.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 300 г;
- баклажаны, 400 г;
- перец сладкий, 1 шт;
- лук и морковь по 1 шт.
Для приготовления заправки необходимо:
- соус Тонкацу и соевый соус по 3 ст.л;
- со лимонный, 1 ч.л;
- мед, 1 ч.л;
- масло растительное, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Овощи промываем и режем брусочками.
Сначала обжариваем лук и морковь на растительном масле до мягкости.
Добавляем остальные овощи, перемешиваем.
Накрываем крышкой и тушим на небольшом огне около 20 минут.
В емкости смешиваем все ингредиенты для соуса и заливаем его в овощи, смешиваем и тушим до загустения. Когда масса станет слегка карамелизированной, снимаем сковороду с плиты.
Подаем в горячем виде или остужаем и ставим в виде холодной закуски к остальным блюдам. Овощи просто чудесные, пикантные, можно добавить немного чеснока и много зелени.
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