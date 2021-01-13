Оказывается можно сделать пельмени в два раза вкуснее. Теперь, мой муж отказывается есть обычные пельмени

Двойные пельмени с разными начинками – что может быть оригинальнее и вкуснее. Такой рецепт мне предложила попробовать соседка и моей семье они очень понравились и теперь такой вариант, мы готовим чаще, чем обычные пельмени.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кипяток, 1 стакан;
- мука, 3 стакана;
- яйцо, 1 шт;
- соль, 0.5 ч.л;
- масло растительное, 3 ст.л;
- фарш любой;
- картофельное пюре.
Процесс приготовления
Просеиваем муку, вливаем в нее кипяток, перемешиваем и добавляем яйцо, соль и растительное масло.
Тесто тщательно вымешиваем и когда оно перестанет липнуть к рукам, оно готово. Накрываем пленкой и оставляем на 20 минут.
Совет: если и нужно будет добавить муки, то только немного, указанного в рецепте объема достаточно. Но мука у всех разная, поэтому плюс – минус несколько грамм можно добавить.
Раскатываем тесто, вырезаем кружочки или режем из колбаски теста кусочки.
Берем два кружочка и скрепляем одной стороной вместе. На одну кладем фарш, на вторую – пюре и защипываем края.
Получаются «двойные» пельмени.
Отвариваем в подсоленной воде и подаем со сметаной и любыми соусами, можно с растопленным сливочным маслом, смешанным с мелко резаным укропом и приправленный черным перцем.
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