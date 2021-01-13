Оказывается можно сделать пельмени в два раза вкуснее. Теперь, мой муж отказывается есть обычные пельмени

Двойные пельмени с разными начинками – что может быть оригинальнее и вкуснее. Такой рецепт мне предложила попробовать соседка и моей семье они очень понравились и теперь такой вариант, мы готовим чаще, чем обычные пельмени.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кипяток, 1 стакан;

мука, 3 стакана;

яйцо, 1 шт;

соль, 0.5 ч.л;

масло растительное, 3 ст.л;

фарш любой;

картофельное пюре.

Процесс приготовления

Просеиваем муку, вливаем в нее кипяток, перемешиваем и добавляем яйцо, соль и растительное масло.

Тесто тщательно вымешиваем и когда оно перестанет липнуть к рукам, оно готово. Накрываем пленкой и оставляем на 20 минут.

Совет: если и нужно будет добавить муки, то только немного, указанного в рецепте объема достаточно. Но мука у всех разная, поэтому плюс – минус несколько грамм можно добавить.

Раскатываем тесто, вырезаем кружочки или режем из колбаски теста кусочки.

Берем два кружочка и скрепляем одной стороной вместе. На одну кладем фарш, на вторую – пюре и защипываем края.

Получаются «двойные» пельмени.

Отвариваем в подсоленной воде и подаем со сметаной и любыми соусами, можно с растопленным сливочным маслом, смешанным с мелко резаным укропом и приправленный черным перцем.