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Воздушные сырники без масла

Воздушные сырники без масла очень полезные и вкусные! Готовить очень просто и быстро! Обязательно возьмите данный рецепт на заметку!

Воздушные сырники без масла

Воздушные сырники без масла: ингредиенты

  1. 200 (двести) гр — творога
  2. щепотка ванилина
  3. 2 (две) шт — яиц
  4. 3 (три) ст. ложки — манной крупы
  5. 1 (одна) ч. ложка — разрыхлителя
  6. 5 (пять) ст. ложек — сметаны
  7. 3 (три) ст. ложки — сахара

Рецепт приготовления:

  • Твoрoг cмeшайте eгo c ванилинoм‚ cаxарoм‚ яйцами
  • Дoбавьте манную крупу‚ cмeтану‚ разрыxлитeль
  • Хoрoшeнькo вce пeрeмeшайте дo oднoрoднoгo cocтoяния. Выложите тесто в формочки и отправьте в предварительно разогретую духовку до 200 духовку на полчаса. Ориентируйтесь по работе своей духовки. Может вам и понадобится меньше времени на выпекание, главное не передержите, не пересушите, иначе сырнички будут сухариками
  • Сырники остудите, аккуратно достаньте из формочек
  • Сырники после того, как мы достали их из духовки не опадают, остаются воздушными и нежными! Рекомендую! Вы и ваши домочадцы будут в полном восторге! Воздушные сырники без масла получаются невероятными! Готовьте с удовольствием и на здоровье. Перед подачей можно посыпать их сахарной пудрой, или полить шоколадной глазурью, для особых сладкоежек!

 

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