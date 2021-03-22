Воздушные сырники без масла очень полезные и вкусные! Готовить очень просто и быстро! Обязательно возьмите данный рецепт на заметку!
Воздушные сырники без масла: ингредиенты
- 200 (двести) гр — творога
- щепотка ванилина
- 2 (две) шт — яиц
- 3 (три) ст. ложки — манной крупы
- 1 (одна) ч. ложка — разрыхлителя
- 5 (пять) ст. ложек — сметаны
- 3 (три) ст. ложки — сахара
Рецепт приготовления:
- Твoрoг cмeшайте eгo c ванилинoм‚ cаxарoм‚ яйцами
- Дoбавьте манную крупу‚ cмeтану‚ разрыxлитeль
- Хoрoшeнькo вce пeрeмeшайте дo oднoрoднoгo cocтoяния. Выложите тесто в формочки и отправьте в предварительно разогретую духовку до 200 духовку на полчаса. Ориентируйтесь по работе своей духовки. Может вам и понадобится меньше времени на выпекание, главное не передержите, не пересушите, иначе сырнички будут сухариками
- Сырники остудите, аккуратно достаньте из формочек
- Сырники после того, как мы достали их из духовки не опадают, остаются воздушными и нежными! Рекомендую! Вы и ваши домочадцы будут в полном восторге! Воздушные сырники без масла получаются невероятными! Готовьте с удовольствием и на здоровье. Перед подачей можно посыпать их сахарной пудрой, или полить шоколадной глазурью, для особых сладкоежек!
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