Готовлю все лето и не надоел: без духовки за 10 минут. Находка для любителей сладкого

Рецепт этого манника достался мне от подруги и с недавних пор, только им и пользуюсь. Готовится все просто, быстро – за счет того, что использовать будем микроволновую печь.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
манная крупа и кефир или ряженка по 1 стакану;
яйца, 2 шт;
сахар, 100 г;
мука, 120 г;
соль щепотка;
сливочное масло, 100 г;
разрыхлитель, 1 ч.л;
ванилин по вкусу.
Процесс приготовления
Манную крупу смешиваем с кефиром и оставляем на 10 – 15 минут, чтобы крупа разбухла.
Добавляем соль, сахар, муку и перемешиваем. По вкусу всыпаем ванилин.
Вливаем растопленное сливочное масло и перемешиваем.
Силиконовую форму смазываем сливочным маслом и выкладываем тесто, разравниваем лопаткой.
Микроволновую печь ставим на 800 Вт и выпекаем 9 минут.
Совет: проверьте готовность палочкой и если есть непропеченные части, поставьте пирог еще на несколько минут.
Остужаем пирог, разрезаем на два коржа и делаем прослойку из сметаны или крема с сахарной пудрой.
Бока также смазываем кремом, верх, обсыпаем пирог орешками или любыми сладкими добавками.
Тортик получается мягким и нежным, очень вкусным.
Если нет микроволновой печи, подходит духовка: печем при 180 градусах около 30 – 35 минут.
Свежие комментарии