Готовлю все лето и не надоел: без духовки за 10 минут. Находка для любителей сладкого

Рецепт этого манника достался мне от подруги и с недавних пор, только им и пользуюсь. Готовится все просто, быстро – за счет того, что использовать будем микроволновую печь.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

манная крупа и кефир или ряженка по 1 стакану;

яйца, 2 шт;

сахар, 100 г;

мука, 120 г;

соль щепотка;

сливочное масло, 100 г;

разрыхлитель, 1 ч.л;

ванилин по вкусу.

Процесс приготовления

Манную крупу смешиваем с кефиром и оставляем на 10 – 15 минут, чтобы крупа разбухла.

Добавляем соль, сахар, муку и перемешиваем. По вкусу всыпаем ванилин.

Вливаем растопленное сливочное масло и перемешиваем.

Силиконовую форму смазываем сливочным маслом и выкладываем тесто, разравниваем лопаткой.

Микроволновую печь ставим на 800 Вт и выпекаем 9 минут.

Совет: проверьте готовность палочкой и если есть непропеченные части, поставьте пирог еще на несколько минут.

Остужаем пирог, разрезаем на два коржа и делаем прослойку из сметаны или крема с сахарной пудрой.

Бока также смазываем кремом, верх, обсыпаем пирог орешками или любыми сладкими добавками.

Тортик получается мягким и нежным, очень вкусным.

Если нет микроволновой печи, подходит духовка: печем при 180 градусах около 30 – 35 минут.