Открыла баночку с маринованными огурцами, а они оказались кислые. Расскажу, как легко исправить вкус

Иногда бывает, что в процессе работы на кухне, когда очень много консервации, мы можем добавить лишнюю ложу соли или уксуса и вкус заготовок получается не совсем таким, как мы ожидаем. Если все дело в этом, то исправить все можно, главное, чтобы заготовка не взорвалась из-за попадания грязи, тогда мы уже ничего не сделаем и нужно выбрасывать консервацию.

Очень кислые огурчики можно добавить в рассольник, винегрет, солянку.

Но в том случае, если они очень кислые, тогда поступим немного другим образом. Мы просто будем исправлять вкус консервации.

Берем сахар, если у вас 1 л баночка, тогда достаточно 1 или 2 столовых ложек. Всыпаем в банку, накрываем крышкой и хорошо встряхиваем некоторое время, чтобы сахар хорошо растворился.

Ставим баночку в холодильник на сутки и можно пробовать – огурцы гарантированно уже не будут кислыми, приобретут более сладковатый вкус.