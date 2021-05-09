Настолько вкусно, что на столе ничего не остается. Картофель вкуснее мяса

Вкусный и оригинальный ужин, праздничное блюдо из капусты и картофеля, посыпанное сыром. Моим всем понравилось, теперь часто готовлю и вам рекомендую.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 1 кг;

капуста пекинская, 350 г;

лук, 1 шт;

сыр, 75 г;

яйцо, 1 шт;

томатная паста, 50 г;

вода, 200 мл;

соль, перец, специи, зелень, чеснок.

Процесс приготовления

Чистим картофель и режем крупными кусками.

Отвариваем в подсоленной воде.

Лук режем крупными кусками и обжариваем на растительном масле. Лук немного присаливаем.

Пекинскую капусту режем небольшими кусочками и добавляем в лук, перемешиваем.

Томатную пасту разводим водой, смешиваем с орегано и другими специями, выливаем в капусту, перемешиваем.

Накрываем крышкой и тушим на небольшом огне 10 минут.

Картофель превращаем в пюре.

Зелень мелко рубим и смешиваем с картофелем.

Капусту остужаем.

Сыр трем на крупной терке и смешиваем с капустой, немного добавляем в картофель.

В пюре еще водим яйцо и перемешиваем.

Формируем из пюре лодочки и в середину выкладываем капусту.

Противень застилаем пергаментом.

Выкладываем картофельные лодочки.

Запекаем при 180 градусах около 20 минут до румяности.

Подаю такие лодочки с разными соусами, можно со сметанным или сливочным с чесноком и зеленью.