Настолько вкусно, что на столе ничего не остается. Картофель вкуснее мяса

Вкусный и оригинальный ужин, праздничное блюдо из капусты и картофеля, посыпанное сыром. Моим всем понравилось, теперь часто готовлю и вам рекомендую.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 1 кг;
- капуста пекинская, 350 г;
- лук, 1 шт;
- сыр, 75 г;
- яйцо, 1 шт;
- томатная паста, 50 г;
- вода, 200 мл;
- соль, перец, специи, зелень, чеснок.
Процесс приготовления
Чистим картофель и режем крупными кусками.
Отвариваем в подсоленной воде.
Лук режем крупными кусками и обжариваем на растительном масле. Лук немного присаливаем.
Пекинскую капусту режем небольшими кусочками и добавляем в лук, перемешиваем.
Томатную пасту разводим водой, смешиваем с орегано и другими специями, выливаем в капусту, перемешиваем.
Накрываем крышкой и тушим на небольшом огне 10 минут.
Картофель превращаем в пюре.
Зелень мелко рубим и смешиваем с картофелем.
Капусту остужаем.
Сыр трем на крупной терке и смешиваем с капустой, немного добавляем в картофель.
В пюре еще водим яйцо и перемешиваем.
Формируем из пюре лодочки и в середину выкладываем капусту.
Противень застилаем пергаментом.
Выкладываем картофельные лодочки.
Запекаем при 180 градусах около 20 минут до румяности.
Подаю такие лодочки с разными соусами, можно со сметанным или сливочным с чесноком и зеленью.
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