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Рецепт домашнего сыра

Рецепт домашнего сыра. Что может быть вкуснее и лучше домашнего продукта. Я отвечу — ничего. В нашем сыре нет никаких вредных добавок. Поэтому давать его можно даже самым маленьким членам вашей семьи.

Рецепт домашнего сыра

Рецепт домашнего сыра: ингредиенты

  1. 2 (две) ст. ложки — соли
  2. 400 (четыреста) гр — сметаны
  3. 6 (шесть) шт — яиц
  4. 2 (два) л — молока

Рецепт приготовления:

  • Чтоб сыр получился вкусным и жирным, желательно брать все домашние продукты
  • Молоко смешайте с солью и доведите до кипения. Если вы не любите очень соленый сыр, тогда соль кладите по вкусу
  • Взбейте яйца
  • Когда молоко закипит, влейте яичную массу и сметану, хорошо перемешайте, чтобы яйца не свернулись. Варите около 5 минут: когда начнут собираться хлопья творога и отделяться сыворотка
  • Выстелите дуршлаг марлей в несколько слоев и вылейте массу из кастрюли, сцедите, потом хорошо отожмите, накройте сверху марлей и отправьте под гнет – 1 кг для плотного сыра и меньше килограмм для более мягкого
  • Когда сыр полностью остынет, отправьте его с гнетом в холодильник. Если хотите более нежный сыр, тогда вместо сметаны, добавляйте кефир – 200 грамм
  • Рецепт домашнего сыра прост. Получается очень нежный и невероятно полезный сыр!
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