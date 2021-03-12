Рецепт домашнего сыра. Что может быть вкуснее и лучше домашнего продукта. Я отвечу — ничего. В нашем сыре нет никаких вредных добавок. Поэтому давать его можно даже самым маленьким членам вашей семьи.
Рецепт домашнего сыра: ингредиенты
- 2 (две) ст. ложки — соли
- 400 (четыреста) гр — сметаны
- 6 (шесть) шт — яиц
- 2 (два) л — молока
Рецепт приготовления:
- Чтоб сыр получился вкусным и жирным, желательно брать все домашние продукты
- Молоко смешайте с солью и доведите до кипения. Если вы не любите очень соленый сыр, тогда соль кладите по вкусу
- Взбейте яйца
- Когда молоко закипит, влейте яичную массу и сметану, хорошо перемешайте, чтобы яйца не свернулись. Варите около 5 минут: когда начнут собираться хлопья творога и отделяться сыворотка
- Выстелите дуршлаг марлей в несколько слоев и вылейте массу из кастрюли, сцедите, потом хорошо отожмите, накройте сверху марлей и отправьте под гнет – 1 кг для плотного сыра и меньше килограмм для более мягкого
- Когда сыр полностью остынет, отправьте его с гнетом в холодильник. Если хотите более нежный сыр, тогда вместо сметаны, добавляйте кефир – 200 грамм
- Рецепт домашнего сыра прост. Получается очень нежный и невероятно полезный сыр!
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