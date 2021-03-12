Рецепт домашнего сыра. Что может быть вкуснее и лучше домашнего продукта. Я отвечу — ничего. В нашем сыре нет никаких вредных добавок. Поэтому давать его можно даже самым маленьким членам вашей семьи.

Рецепт домашнего сыра: ингредиенты

2 (две) ст. ложки — соли 400 (четыреста) гр — сметаны 6 (шесть) шт — яиц 2 (два) л — молока

Рецепт приготовления: