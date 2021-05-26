Фалафель. Ароматные котлетки из гороха

Фалафель — блюдо, которое интересно будет попробовать. Готовьте это особенное блюдо и удивляйте своих родных и друзей.
Фалафель: ингредиенты
- Лук – 130 гр. (сто тридцать грамм)
- Молотый кориандр – 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Горох – 200 гр. (двести грамм)
- Зелень – 1 п. (один пучок)
- Перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Промытый горох положите в чашку, добавьте соду и залейте кипятком. Оставьте так на 2 часа. После этого слейте воду, пропустите горох через блендер. Переложите готовую массу в миску.
- Зелень измельчите, нарежьте мелкими кусочками лук. Добавьте всё к гороху.
- Посолите и поперчите по вкусу массу, добавьте кориандр и перемешайте массу.
- Сформируйте из смеси котлетки и переложите на раскалённую сковороду. Обжарьте с двух сторону до румяного цвета. Подайте готовые котлетки со сметанно-чесночным соусом или любым другим соусом со сметаной.
Фалафель — очень интересное и вкусное блюдо.
Готовьте на здоровье!
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