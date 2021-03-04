Куриные трубочки из лаваша: от которых трудно отказаться

Куриные трубочки из лаваша! Сегодня на вечер приготовим хрустящие и вкусные куриные трубочки из лаваша. Приготовьте их сразу несколько порций, потому что разлетаются они вмиг. Такая закусочка хорошо подходит под просмотр различных фильмов или спортивных игр в семейном кругу. От них реально очень трудно отказаться.
Куриные трубочки из лаваша: ингредиенты
- упаковка лаваша
- сто пятьдесят граммов твердого сыра
- триста пятьдесят граммов куриного мяса
- два куриных яйца
- половина средней луковицы
- два зубчика чеснока
- кунжутные семечки
- соль и перец – по вкусу
Куриные трубочки из лаваша: как готовить
Для начала нужно подготовить начинку:
- Взять половинку куриного филе, хорошо помыть его и нарезать маленькими кубиками.
- Нарезанные куриные кубики отправить в глубокую емкость.
- Луковицу почистить, разделить пополам и половинку нарезать очень мелким кубиком.
- Нарезанный лук отправить в емкость к куриному мясу.
- Твердый сыр натереть на крупной фракции терки и отправить в ту же емкость.
- Два зубчика чеснока почистить и пропустить через чеснокодавилку прямо в емкость с куриным мясом, луком и сыром.
- Посолить, поперчить по вкусу.
- В ту же емкость вбить одно яйцо и все хорошо перемешать ложечкой до получения однородной массы.
- Еще одно яйцо разбить в пиалу и взбить при помощи вилочки.
А теперь нужно сформировать и приготовить сами трубочки:
- Упаковку лаваша раскрыть и каждый лаваш нарезать на четыре прямоугольника.
- На край каждого прямоугольника из лаваша положить по две столовой ложки начинки.
- Затем при помощи кисточки смазать свободную площадь лаваша взбитым яйцом.
- Свернуть все прямоугольнички в трубочки так, чтобы вся начинка оставалась внутри.
- Трубочки немного прижать сверху, чтобы они не разворачивались.
- Противень застелить пергаментной бумагой и аккуратно уложить на ней трубочки с начинкой.
- Все трубочки полностью обмазать оставшимся взбитым яйцом.
- Трубочки сверху обсыпать кунжутными семенами.
- Духовку заранее прогреть до двухсот градусов.
- Отправить туда противень с трубочками ровно на полчаса.
Ах, какие ароматные вкусные хрустящие куриные трубочки из лаваша у нас получились.
Положите их на красивое плоское блюдо и подайте на стол.
От этих трубочек аж невозможно оторваться.
Куриные трубочки из лаваша: готовы
Приятного Вам кинопросмотра!
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