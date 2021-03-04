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Куриные трубочки из лаваша: от которых трудно отказаться

Куриные трубочки из лаваша! Сегодня на вечер приготовим хрустящие и вкусные куриные трубочки из лаваша. Приготовьте их сразу несколько порций, потому что разлетаются они вмиг. Такая закусочка хорошо подходит под просмотр различных фильмов или спортивных игр в семейном кругу. От них реально очень трудно отказаться.

Куриные трубочки из лаваша: ингредиенты

  • упаковка лаваша

Куриные трубочки из лаваша

  • сто пятьдесят граммов твердого сыра
  • триста пятьдесят граммов куриного мяса
  • два куриных яйца
  • половина средней луковицы
  • два зубчика чеснока
  • кунжутные семечки
  • соль и перец – по вкусу

Куриные трубочки из лаваша: как готовить

Для начала нужно подготовить начинку:

Куриные трубочки из лаваша: от которых трудно отказаться 6

  • Взять половинку куриного филе, хорошо помыть его и нарезать маленькими кубиками.
  • Нарезанные куриные кубики отправить в глубокую емкость.
  • Луковицу почистить, разделить пополам и половинку нарезать очень мелким кубиком.
  • Нарезанный лук отправить в емкость к куриному мясу.
  • Твердый сыр натереть на крупной фракции терки и отправить в ту же емкость.
  • Два зубчика чеснока почистить и пропустить через чеснокодавилку прямо в емкость с куриным мясом, луком и сыром.
  • Посолить, поперчить по вкусу.
  • В ту же емкость вбить одно яйцо и все хорошо перемешать ложечкой до получения однородной массы.
  • Еще одно яйцо разбить в пиалу и взбить при помощи вилочки.

А теперь нужно сформировать и приготовить сами трубочки:

Куриные трубочки из лаваша: от которых трудно отказаться 7

  • Упаковку лаваша раскрыть и каждый лаваш нарезать на четыре прямоугольника.
  • На край каждого прямоугольника из лаваша положить по две столовой ложки начинки.
  • Затем при помощи кисточки смазать свободную площадь лаваша взбитым яйцом.
  • Свернуть все прямоугольнички в трубочки так, чтобы вся начинка оставалась внутри.
  • Трубочки немного прижать сверху, чтобы они не разворачивались.
  • Противень застелить пергаментной бумагой и аккуратно уложить на ней трубочки с начинкой.
  • Все трубочки полностью обмазать оставшимся взбитым яйцом.

Куриные трубочки из лаваша: от которых трудно отказаться 8

  • Трубочки сверху обсыпать кунжутными семенами.
  • Духовку заранее прогреть до двухсот градусов.
  • Отправить туда противень с трубочками ровно на полчаса.

Ах, какие ароматные вкусные хрустящие куриные трубочки из лаваша у нас получились.

Положите их на красивое плоское блюдо и подайте на стол.

От этих трубочек аж невозможно оторваться.

Куриные трубочки из лаваша: готовы

Приятного Вам кинопросмотра!

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