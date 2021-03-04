Куриные трубочки из лаваша: от которых трудно отказаться

Куриные трубочки из лаваша! Сегодня на вечер приготовим хрустящие и вкусные куриные трубочки из лаваша. Приготовьте их сразу несколько порций, потому что разлетаются они вмиг. Такая закусочка хорошо подходит под просмотр различных фильмов или спортивных игр в семейном кругу. От них реально очень трудно отказаться.

Куриные трубочки из лаваша: ингредиенты

упаковка лаваша

сто пятьдесят граммов твердого сыра

триста пятьдесят граммов куриного мяса

два куриных яйца

половина средней луковицы

два зубчика чеснока

кунжутные семечки

соль и перец – по вкусу

Куриные трубочки из лаваша: как готовить

Для начала нужно подготовить начинку:

Взять половинку куриного филе, хорошо помыть его и нарезать маленькими кубиками.

Нарезанные куриные кубики отправить в глубокую емкость.

Луковицу почистить, разделить пополам и половинку нарезать очень мелким кубиком.

Нарезанный лук отправить в емкость к куриному мясу.

Твердый сыр натереть на крупной фракции терки и отправить в ту же емкость.

Два зубчика чеснока почистить и пропустить через чеснокодавилку прямо в емкость с куриным мясом, луком и сыром.

Посолить, поперчить по вкусу.

В ту же емкость вбить одно яйцо и все хорошо перемешать ложечкой до получения однородной массы.

Еще одно яйцо разбить в пиалу и взбить при помощи вилочки.

А теперь нужно сформировать и приготовить сами трубочки:

Упаковку лаваша раскрыть и каждый лаваш нарезать на четыре прямоугольника.

На край каждого прямоугольника из лаваша положить по две столовой ложки начинки.

Затем при помощи кисточки смазать свободную площадь лаваша взбитым яйцом.

Свернуть все прямоугольнички в трубочки так, чтобы вся начинка оставалась внутри.

Трубочки немного прижать сверху, чтобы они не разворачивались.

Противень застелить пергаментной бумагой и аккуратно уложить на ней трубочки с начинкой.

Все трубочки полностью обмазать оставшимся взбитым яйцом.

Трубочки сверху обсыпать кунжутными семенами.

Духовку заранее прогреть до двухсот градусов.

Отправить туда противень с трубочками ровно на полчаса.

Ах, какие ароматные вкусные хрустящие куриные трубочки из лаваша у нас получились.

Положите их на красивое плоское блюдо и подайте на стол.

От этих трубочек аж невозможно оторваться.

Куриные трубочки из лаваша: готовы

Приятного Вам кинопросмотра!