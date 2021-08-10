Мясо в фольге. Изумительная закуска к ужину или на бутерброд

Мясо в фольге станет прекрасным дополнением к ужину или просто к бутербродам.

Мясо в фольге: ингредиенты

Свинина или баранина — 1 кг. (один килограмм)

Маринад:

Сахар, соль — по 1 ст. л (одна столовая ложка) Хмели — сунели, куркума (по желанию) — пк 1 ст. л (одна столовая ложка) Чёрный перец — 1/2 ч. л (половина чайной ложки) Паприка — 1 ст. л (одна столовая ложка) Чеснок — 3 з. (три зубчика) Растительное масло — 3 т. л (три столовые ложки)

Процесс приготовления:

Сперва приготовьте маринад: выдавите в миску чеснок, добавьте соль, сахар, чёрный перец, хмели-сунели, куркуму, паприку и влейте растительное масло. Тщательно всё перемешайте.

Мясо промойте и просушите бумажным полотенцем и обмажьте подготовленным маринадом. Мясо заверните в двойной слой фольги и уберите в холодильник на два часа.

Затем переложите мясо в форму для выпекания и отправьте в духовку на 1 час при температуре 200 градусов.

Затем противень достаньте из духовки, разверните фольгу и поставьте обратно в духовку на 15 минут.

Мясо в фольге получается нежным и сочным.

Готовьте на здоровье!