Мясо в фольге. Изумительная закуска к ужину или на бутерброд

Мясо в фольге станет прекрасным дополнением к ужину или просто к бутербродам.
Мясо в фольге: ингредиенты
- Свинина или баранина — 1 кг. (один килограмм)
Маринад:
- Сахар, соль — по 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Хмели — сунели, куркума (по желанию) — пк 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Чёрный перец — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
- Паприка — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Чеснок — 3 з. (три зубчика)
- Растительное масло — 3 т. л (три столовые ложки)
Процесс приготовления:
- Сперва приготовьте маринад: выдавите в миску чеснок, добавьте соль, сахар, чёрный перец, хмели-сунели, куркуму, паприку и влейте растительное масло. Тщательно всё перемешайте.
- Мясо промойте и просушите бумажным полотенцем и обмажьте подготовленным маринадом. Мясо заверните в двойной слой фольги и уберите в холодильник на два часа.
- Затем переложите мясо в форму для выпекания и отправьте в духовку на 1 час при температуре 200 градусов.
- Затем противень достаньте из духовки, разверните фольгу и поставьте обратно в духовку на 15 минут.
Мясо в фольге получается нежным и сочным.
Готовьте на здоровье!
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