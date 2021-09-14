Салат без майонеза на каждый день. Такой салат вы точно не видели

Овощное ассорти получается просто чудесным, очень вкусным, ароматным и свежим. Главное, выбрать спелые овощи, чтобы были сочными.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

перец сладкий;

капуста;

лук;

Процесс приготовления

Капусту тонко шинкуем, солим и переминаем руками, чтобы она стала мягче.

Лук режем тонкими полукольцами.

Сладкий перец выбирайте сочный и мясистый, режем соломкой.

Чеснок мелко.

Морковь трем на терке для корейской моркови.

Масло растительное нагреваем и обжариваем лук, потом добавляем чеснок и сладкий перец, перемешиваем и всыпаем морковь.

Готовим в течение 5 минут, добавляем в капусту и перемешиваем.

Всыпаем рубленую зелень.

Отварную свеклу режем соломкой и смешиваем с салатом.

Солим по вкусу и перчим, если масло растительного масла, добавляем еще.

Можно отправить салат остывать в холодильник или сразу подаем к столу.

Вкус и аромат необычные, но получается вкусно, прекрасно подходит к разным мясным и рыбным блюдам.