Салат без майонеза на каждый день. Такой салат вы точно не видели

Овощное ассорти получается просто чудесным, очень вкусным, ароматным и свежим. Главное, выбрать спелые овощи, чтобы были сочными.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- перец сладкий;
- капуста;
- лук;
Процесс приготовления
Капусту тонко шинкуем, солим и переминаем руками, чтобы она стала мягче.
Лук режем тонкими полукольцами.
Сладкий перец выбирайте сочный и мясистый, режем соломкой.
Чеснок мелко.
Морковь трем на терке для корейской моркови.
Масло растительное нагреваем и обжариваем лук, потом добавляем чеснок и сладкий перец, перемешиваем и всыпаем морковь.
Готовим в течение 5 минут, добавляем в капусту и перемешиваем.
Всыпаем рубленую зелень.
Отварную свеклу режем соломкой и смешиваем с салатом.
Солим по вкусу и перчим, если масло растительного масла, добавляем еще.
Можно отправить салат остывать в холодильник или сразу подаем к столу.
Вкус и аромат необычные, но получается вкусно, прекрасно подходит к разным мясным и рыбным блюдам.