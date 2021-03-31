Крем Швейцарское безе. Стойкий белковый крем для любой выпечки

Крем Швейцарское безе — восхитительный крем! Он отлично подойдет для украшения тортов и пирожных. Можно его подавать в качестве самостоятельного десерта, посыпав орешками и шоколадом. Также из него можно испечь меренгу (высушится очень быстро).

Крем Швейцарское безе: ингредиенты

120 (сто двадцать) гр — сахара (или сахарной пудры) ванилин 2 (две) шт — белков

Рецепт приготовления: