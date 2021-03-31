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Крем Швейцарское безе. Стойкий белковый крем для любой выпечки

Крем Швейцарское безе — восхитительный крем! Он отлично подойдет для украшения тортов и пирожных. Можно его подавать в качестве самостоятельного десерта, посыпав орешками и шоколадом. Также из него можно испечь меренгу (высушится очень быстро).

Крем Швейцарское безе

Крем Швейцарское безе: ингредиенты

  1. 120 (сто двадцать) гр — сахара (или сахарной пудры)
  2. ванилин
  3. 2 (две) шт — белков

Рецепт приготовления:

  • Подготовьте водяную баню. Лопасти миксера и посуду в которой будут взбиваться белки нужно хорошо обезжирить и высушить. Дно посуды не должно касаться воды! Посуду возьмите побольше, при взбивании, белки сильно увеличиваются в объеме
  • Белки с сахаром поместите в посуду, поставьте на паровую баню (вода должна слабо кипеть) и на минимальной скорости начните взбивать миксером. Взбивайте массу (постепенно увеличивая скорость миксера) до того момента пока белки не станут плотными и блестящими. В самом конце взбивания добавьте несколько капель лимонного сока и взбивайте еще пару минут. Масса получается очень густой и плотной, не падает с перевернутой ложки. Крем Швейцарское безе готов, он отлично держит форму, подходит для оформления тортов! Готовьте на здоровье!
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