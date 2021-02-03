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Гора котлет за копейки, без жарки, неделю только гарниры меняй. Сочные котлеты без заморочек

Этот рецепт хорош тем, что получается очень много вкусных сочных и мягких, куриных котлет, которые нам в большой семье, достаточно почти на всю неделю, я только готовлю разные гарниры и подаю салаты.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • фарш куриный, 1.5 кг;
  • лук и батон по 200 г;
  • чеснок, 5 зубчиков;
  • соль и паприка по 1 ст.л;
  • перец, 1 ч.л;
  • сухари панировочные.

Процесс приготовления

Батон замачиваем в воде.

Отжимаем батон и вместе с луком и чесноком, отправляем в блендер, измельчаем до пюре.

В фарш добавляем нашу измельченную массу, солим и перчим, добавляем паприку. Хорошо вымешиваем и отбиваем фарш.

Обваливаем котлеты в панировочных сухарях.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем котлеты.

Смазываем котлеты при помощи силиконовой кисточкой растительным маслом.

Запекаем в духовке при 200 градусах около 30 минут, но смотрите по своей духовке, может вам потребуется меньше времени.

Для оригинальности блюда, внутрь котлет можно положить сыр брусочком или обжаренные грибы с луком, рубленую ветчину.

Что касается специй, то добавляйте свои любимые приправы к котлетам.

Гора котлет за копейки, без жарки, неделю только гарниры меняй. Сочные котлеты без заморочек

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