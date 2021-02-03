Гора котлет за копейки, без жарки, неделю только гарниры меняй. Сочные котлеты без заморочек

Этот рецепт хорош тем, что получается очень много вкусных сочных и мягких, куриных котлет, которые нам в большой семье, достаточно почти на всю неделю, я только готовлю разные гарниры и подаю салаты.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш куриный, 1.5 кг;
- лук и батон по 200 г;
- чеснок, 5 зубчиков;
- соль и паприка по 1 ст.л;
- перец, 1 ч.л;
- сухари панировочные.
Процесс приготовления
Батон замачиваем в воде.
Отжимаем батон и вместе с луком и чесноком, отправляем в блендер, измельчаем до пюре.
В фарш добавляем нашу измельченную массу, солим и перчим, добавляем паприку. Хорошо вымешиваем и отбиваем фарш.
Обваливаем котлеты в панировочных сухарях.
Противень застилаем пергаментом и выкладываем котлеты.
Смазываем котлеты при помощи силиконовой кисточкой растительным маслом.
Запекаем в духовке при 200 градусах около 30 минут, но смотрите по своей духовке, может вам потребуется меньше времени.
Для оригинальности блюда, внутрь котлет можно положить сыр брусочком или обжаренные грибы с луком, рубленую ветчину.
Что касается специй, то добавляйте свои любимые приправы к котлетам.
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