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Блюда из макарон: 9 оригинальных и вкусных блюд из любимой пасты

Макароны — один из самых популярных продуктов в мире. Для многих людей, макароны являются любимым лакомством. Их любят и готовят в каждой кухне мира! Приготовить вкусные блюда из макарон не так сложно! Сегодня, я вам расскажу о самых вкусных и быстрых рецептах из макарон!

Блюда из макарон: Фетучини в сливочном соусе.

Невероятно вкусное и нежное блюдо. Равнодушных к нему не останется! Вы сможете приготовить это вкусное блюдо из макарон самостоятельно. Получится не хуже, чем в ресторане! Уверяю. Главное, следуйте всем инструкциям!

Блюда из макарон

Подготовим следующие ингредиенты:

  1. 300 (триста) гр — фетучини
  2. 70 (семьдесят) гр — масла сливочного
  3. 300 (триста) мл — сливок для соусов, жирностью 33%
  4. соль и белый перец по вкусу
  5. 70 (семьдесят) гр — сыра пармезан или пекорино

Рецепт приготовления:

  • Отварите пасту, следуя инструкции
  • Пока варится паста, мы начнем готовить соус. В сотейник налейте сливки и нагрейте их. Как только сливки разойдутся, добавьте сливочное масло и ждите, пока масло не растопится. Все должно быть на медленном огне. После этого в соус добавьте тертый сыр. И продолжайте томить на огне нашу массу. Постоянно помешивайте. Когда сыр расплавится, добавьте перец и соль. Потомите минуту и выключайте огонь
  • Итак, соедините пасту и соус, перемешайте. При подаче можно посыпать любимой зеленью. Чаще всего любят сушеный базилик! Отличное сочетание! Подавать блюдо горячим! Как видите это простое блюдо из макарон, но получается невероятно вкусным!

Спагетти с курицей в сметанном соусе.

Отличный вариант вкусного блюда из макарон. Готовится быстро и просто! Этот рецепт выручит любую хозяюшку, которой быстро и вкусно нужно накормить родных и близких!

Блюда из макарон

Необходимые ингредиенты:

  1. 300 (триста) гр — куриного филе
  2. 1 (одна) шт — лука
  3. 200 (двести) мл — сметаны
  4. 2 (два) зубчика — чеснока
  5. 3 (три) ст. ложки — растительного масла
  6. 1 (одна) шт — лука
  7. перец по вкусу
  8. соль по вкусу
  9. пол ч. ложки — паприки
  10. меньше пол ч. ложки — орегано
  11. 200 (двести) гр — спагетти

Итак, рецепт приготовления:

  • Филе курицы промойте тщательно и нарежьте на средние кусочки
  • Разогрейте в сотейнике или казане растительное масло, и обжарьте филе курицы до белого цвета
  • Лук и чеснок мелко нарежьте. И добавьте к курице. Обжаривайте минут семь. Чеснок даст свой прекрасный аромат
  • Посолите и добавьте специи. Если детки тоже будут кушать это вкусное блюдо из макарон, то не стоит добавлять перец и много специй. А вот сладкая паприка совсем не помешает. Она придаст красивый цвет блюду. Но это по желанию
  • Потом добавьте сметану и доведите до кипения. Кипятите до желаемой густоты
  • Отварите макаронные изделия, которые вы выбрали
  • Готовые изделия выложите в блюдо и добавьте к ним наш соус из курицы. При подаче посыпьте зеленью по желанию! Невероятно аппетитно, сытно и вкусно! Вот так не сложно можно приготовить вкусное блюдо из макарон! На здоровье!

Макароны с грибами в сметанном соусе.

Простое блюдо из макарон, но очень сытное и вкусное! Отличный вариант блюда для романтического ужина, с бутылочкой хорошего вина.

Блюда из макарон

 

Подготовим следующие ингредиенты:

  1. 100 (сто) гр — макарон
  2. 7 (семь) шт — шампиньонов
  3. 1 (одна) шт — лука
  4. 6 (шесть) ст. ложек — сметаны
  5. 1 (один) зубчик — чеснока
  6. 4 (четыре) ст. ложки — воды или бульона
  7. соль и черный молотый перец по вкусу
  8. пару веточек любимой зелени
  9. 3 (три) ст. ложки — растительного масла

Пошаговое приготовление вкусного блюда из макарон:

  • Макароны отварите, согласно инструкции
  • Лук и чеснок нарежьте мелко и обжарьте на сковороде с растительным маслом
  • Затем к чесноку и луку добавьте нарезанные грибы
  • Обжаривайте до золотистого их цвета
  • Затем в сковороду добавьте воду (бульон) и сметану. Посолите, поперчите и готовьте минут семь
  • Макароны сварились, промойте их под водой, откиньте на дуршлаг, пусть вся вода стечет и положите их в на сковороду к нашему соусу. Перемешайте, потомите пару минут и снимите с огня. Перед подачей посыпьте мелко нарезанной любимой зеленью! Итальянская паста готова! На здоровье!

Макароны с сыром по-американски.

Блюда из макарон бывают не только итальянскими! По этому рецепту, макароны готовят в каждой американской семье! Очень вкусно! Пальчики оближешь. И что немаловажно, бюджетно и готовить быстро и просто!

Блюда из макарон

Подготовим следующие ингредиенты:

  1. 100 (сто) гр — сыра чеддер
  2. 300 (триста) гр — макарон
  3. 200 (двести) гр — твердого сыра
  4. 60 (шестьдесят) гр — муки
  5. 300 (триста) мл — молока
  6. красная молотая паприка — по вкусу
  7. соль по вкусу
  8. черный молотый перец по вкусу
  9. мускатный орех по вкусу
  10. 50 (пятьдесят) гр — сливочного масла

Рецепт приготовления:

  • Отварите макароны согласно инструкции на упаковке. Но отварите минуты на три дольше, чем полагается
  • Готовим сырный соус. В сотейник положите сливочное масло, затем добавьте муку, как оно начнет растапливаться. Перемешивайте тщательно при помощи деревянной ложечки. Масса должна получиться тестообразной
  • Затем в сотейник добавьте молока, и активно взбивайте венчиком. Мука должна раствориться и завариться. Соус должен быть гладким и густым
  • Два вида сыра натрите на терке. Добавьте их в сотейник к соусу, и томите до их растворения. Как только сыр расплавится, вы снимите скорее с огня. Чтобы не пригорел. Очень важно: соус не солите. Сыры и так очень соленые. Макароны можете посолить
  • С макарон слейте воду и переложите их в соус. Добавьте специи и перемешайте. Попробуйте на вкус, может вам захочется соли. Дело вкуса знаете ли!
  • Далее, выложите блюдо в огнеупорную форму. Посыпьте тертым сыром и отправьте в разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут. Подавайте блюдо горячим! На здоровье!

Блюда из макарон: Итальянская лазанья

Ну куда же без чудесной лазаньи? Это необыкновенное блюдо! Устоять перед ним никто не может! Это по праву беспроигрышный вариант!

Блюда из макарон

Подготовим следующие ингредиенты:

  1. 250 (двести пятьдесят) гр — российского сыра или сулугуни
  2. 8 (восемь) шт — листов лазаньи
  3. пол кило — фарша
  4. 300 (триста) мл — томатного соуса
  5. 2 (два) стебля — сельдерея
  6. 2 (две) шт — лука
  7. 1 (одна) шт — сладкого перца
  8. 3 (три) шт — помидор
  9. 2 (два) зубчика — чеснока
  10. 800 (восемьсот) мл — молока
  11. 50 (пятьдесят) мл — растительного масла
  12. 100 (сто) гр — сливочного масла
  13. 80 (восемьдесят) гр — муки
  14. долька мускатного ореха
  15. соль и черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Болгарский перец промойте и нарежьте средним квадратиком
  • Сельдерей мелко нарежьте
  • Морковь нарежьте средним кубиком
  • Лук нарежьте средним кубиком
  • Обжарьте все овощи на сковороде с растительным маслом
  • К овощам добавьте фарш. Можете брать любой. Говяжий, свиной. Либо смешанный
  • Помидоры очистите от кожуры и нарежьте средним кубиком
  • Обжаривайте все еще минут десять
  • Потом налейте томатынй соус в сковороду и тушите минут 15. Выдавите чеснок и приправьте специями
  • Готовим бешамель. В сотейнике растопите сливочное масло. Добавьте муку и перемешайте. Влейте потихоньку молоко и варите до загустения. Потом добавьте перец, молотый мускатный орех
  • Форму для лазаньи подготовьте. На дно вылейте немного соуса. Уложите несколько листьев лазаньи. Поверх листов уложите часть болоньезе — это наш фарш в томате. Положите на этот слой тертый сыр
  • Прикройте это двумя листами лазаньи, покройте их небольшим количеством соуса бешамель. И так повторяем слот три, четыре раза. Отправьте наше блюдо в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 50 минут. Наслаждайтесь этим изысканным блюдом! На здоровье!

Паста с кальмарами и болгарским перцем.

Это вкусное блюдо из макарон относится к ресторанным! Однако, несмотря на этот факт, вы можете легко приготовить его дома, у себя на кухне! Отличный вариант для романтического ужина, под бутылочку хорошего вина!

Блюда из макарон

Подготовим необходимые ингредиенты:

  1. 1 (одна) шт — лука
  2. 200 (двести) гр — спагетти
  3. 2 (две) шт — свежемороженного кальмара
  4. 2 (две) шт — болгарского перца
  5. 2 (две) ст. ложки — растительного масла
  6. пол ч. ложки — сухого чеснока
  7. пол ч. ложки — сухого орегано
  8. 20 (двадцать) мл — соевого соуса
  9. соль — по вкусу
  10. перец черный молотый перец — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Лук нарежьте тонкими полукольцами
  • Перец нарежьте аналогично луку
  • Обжарьте овощи на растительном масле
  • Подготовим кальмаров. Тушки очистите от пленки снаружи и внутри. Затем промойте их. Наоежьте крупными кольцами или полосками
  • Потом положите кальмаров к овощам на сковороду. Добавьте чеснок, орегано, соль и перец. Обжаривайте пол минуты
  • Затем влейте соевый соус. Перемешайте и тушите пол минуты на большом огне. Долго не томите, иначе будут резиновыми наши кальмары
  • Пасту отварите в подсоленной воде до аль-денте. После чего откиньте их на дуршлаг и добавьте в сковороду к кальмарам и овощам. Потомите минуту все вместе, перемешайте. Можно добавить измельченный зеленый лук и другую любимую зелень. Накройте сковороду крышкой, дайте пасте впитать в себя все вкусы этого блюда! Невероятно аппетитно выглядит! На здоровье!

Классическая паста карбонара с курицей.

Почувствуйте Италию прям у себя дома! Отличный вариант вкусного блюда из макарон для семейного ужина, или романтического!

Блюда из макарон

Подготовим следующие ингредиенты:

Рецепт приготовления:

  • Бекон нарежьте тонкой полоской
  • Чеснок измельчите
  • Куриное филе нарежьте средними кусочками
  • На сковороду налейте оливковое масло, обжарьте на нем бекон до золотистого цвета
  • Затем, к бекону выложите филе курицы. Обжаривайте пять минут. Посолите, поперчите
  • Добавьте чеснок
  • Потом налейте в сковороду сливки и тушите еще минут семь
  • А пока все готовится, займемся соусом. Яйца, тертый сыр Пармезан, и мелко нарезанный базилик. Посолите по вкусу
  • Макароны готовы, слейте с них воду и откиньте на дуршлаг
  • Сразу переложите их в сковороду к филе с беконом. Влейте наш сырный соус и тщательно перемешайте. Это надо делать быстро, пока макароны горячие. Вкусное блюдо из макарон подавайте горячим! Пальчики оближешь! Все будут просить добавку! На здоровье!

Фаршированные макароны — ракушки.

Мы будем фаршировать наши ракушки мясным фаршем и зальем эту красоту соусом и сыром. Блюдо выглядит очень празднично, поэтому смело готовьте его и в праздники, либо на семейные ужины!

Блюда из макарон

Необходимые ингредиенты:

  1. 600 (шестьсот) гр — мясного фарша
  2. 300 (триста) гр — крупных макарон — ракушек
  3. 2 (две) шт — лука
  4. 3 (три) зубчика — чеснока
  5. соль по вкусу
  6. черный молотый перец по вкусу
  7. 150 (сто пятьдесят) гр — твердого сыра
  8. 1 (одна) ст. ложка — сливочного масла
  9. зелень

На соус:

  1. 4 (четыре) ст. ложки — муки
  2. 1 (один) литр — молока
  3. 50 (пятьдесят) гр — сливочного масла
  4. соль и черный молотый перец по вкусу
  5. щепотка молотого мускатного ореха

Рецепт приготовления:

  • Прокрутите через мясорубку лук и чеснок. Добавьте к фаршу. Посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте
  • Макароны отварите согласно инструкции на упаковке
  • После того как они сварятся, откиньте их на дуршлаг
  • Ракушки заполните фаршем и выложите в форму смазанную растительным маслом
  • Подготовим соус. В малом количестве молока размешайте муку
  • Остальную часть молока нагрейте со сливочным маслом. Доведите до кипения. Добавить самое время молоко с мукой. Посолите, поперчите, добавьте молотый мускатный орех. Постоянно помешивайте и доведите массу до загустения
  • Залейте наши ракушки соусом
  • Запекайте их в предварительно разогретой духовке до 200 градусов до появления румяной корочки. После чего посыпьте ракушки тертым сыром и отправьте еще в духовку, до появления золотистой корочки
  • Перед подачей украсьте блюдо зеленью! Блюдо из макарон очень вкусное! Обязательно возьмите этот рецепт себе на заметку! На здоровье!

Запеканка «Пастицио».

Это блюдо относится к греческой кухне! Невероятно вкусное блюдо из макарон. Приготовить не сложно, зато всех удивите! Блюда из макарон

Подготовим необходимые ингредиенты:

  1. 700 (семьсот) гр — мясного фарша
  2. 500 (пятьсот) гр — макаронных изделий
  3. 2 (две) шт — лука
  4. 2 (две) шт — помидоров
  5. одна палочка корицы
  6. 100 (сто) гр — феты
  7. пол литра молока
  8. 2 (две) шт — яиц
  9. 50 (пятьдесят) гр — твердого сыра
  10. полторы ст. ложки — оливкового масла для болоньезе
  11. 3 (три) ст. ложки — оливкового масла для соуса бешамель
  12. полторы ст. ложки — муки
  13. 50 (пятьдесят) мл — красного сухого вина
  14. две щепотки черного молотого перца
  15. щепотка молотого мускатного ореха

Рецепт приготовления вкусного блюда из макарон:

  • Для болоньезе обжарьте нарезанный лук на оливковом масле. Слегка посолите
  • Затем, к луку добавьте фарш. Залейте вино, добавьте перцы, корицу, мускатный орех. И томите до готовности
  • Помидоры очистите от кожуры, и натрите мякоть на терке. Отправьте мякоть помидоров к фаршу
  • В конце добавьте измельченную фету. Это сыр придаст нашему блюду греческие нотки. Перемешайте
  • Теперь бешамель. Муку, оливковое масло смешайте и отправьте на огонь
  • Затем влейте молоко, посолите, и помешивая венчиком варите до загустения. Потом соус разделите на две части
  • В одну половину добавьте тертый твердый сыр ( у меня чеддер). Перемешайте
  • В другую половину соуса добавьте яйца и перемешайте
  • Макароны отварите до состояния аль-денте
  • Соберем запеканку. Первый слой — половина макарон готовых. Залейте бешамель с яйцами
  • Второй слой соус болоньезе. Палочку корицы уберите конечно
  • Третьим слоем идет вторая часть макарон. Полейте соусом бешамель с сыром
  • Отправьте эту красоту запекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 40 минут Нарежьте запеканку кусочками и подавайте горячей! На здоровье!
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