Блюда из макарон: 9 оригинальных и вкусных блюд из любимой пасты

Макароны — один из самых популярных продуктов в мире. Для многих людей, макароны являются любимым лакомством. Их любят и готовят в каждой кухне мира! Приготовить вкусные блюда из макарон не так сложно! Сегодня, я вам расскажу о самых вкусных и быстрых рецептах из макарон!

Блюда из макарон: Фетучини в сливочном соусе.

Невероятно вкусное и нежное блюдо. Равнодушных к нему не останется! Вы сможете приготовить это вкусное блюдо из макарон самостоятельно. Получится не хуже, чем в ресторане! Уверяю. Главное, следуйте всем инструкциям!

Подготовим следующие ингредиенты:

300 (триста) гр — фетучини 70 (семьдесят) гр — масла сливочного 300 (триста) мл — сливок для соусов, жирностью 33% соль и белый перец по вкусу 70 (семьдесят) гр — сыра пармезан или пекорино

Рецепт приготовления:

Отварите пасту, следуя инструкции

Пока варится паста, мы начнем готовить соус. В сотейник налейте сливки и нагрейте их. Как только сливки разойдутся, добавьте сливочное масло и ждите, пока масло не растопится. Все должно быть на медленном огне. После этого в соус добавьте тертый сыр. И продолжайте томить на огне нашу массу. Постоянно помешивайте. Когда сыр расплавится, добавьте перец и соль. Потомите минуту и выключайте огонь

Итак, соедините пасту и соус, перемешайте. При подаче можно посыпать любимой зеленью. Чаще всего любят сушеный базилик! Отличное сочетание! Подавать блюдо горячим! Как видите это простое блюдо из макарон, но получается невероятно вкусным!

Спагетти с курицей в сметанном соусе.

Отличный вариант вкусного блюда из макарон. Готовится быстро и просто! Этот рецепт выручит любую хозяюшку, которой быстро и вкусно нужно накормить родных и близких!

Необходимые ингредиенты:

300 (триста) гр — куриного филе 1 (одна) шт — лука 200 (двести) мл — сметаны 2 (два) зубчика — чеснока 3 (три) ст. ложки — растительного масла 1 (одна) шт — лука перец по вкусу соль по вкусу пол ч. ложки — паприки меньше пол ч. ложки — орегано 200 (двести) гр — спагетти

Итак, рецепт приготовления:

Филе курицы промойте тщательно и нарежьте на средние кусочки

Разогрейте в сотейнике или казане растительное масло, и обжарьте филе курицы до белого цвета

Лук и чеснок мелко нарежьте. И добавьте к курице. Обжаривайте минут семь. Чеснок даст свой прекрасный аромат

Посолите и добавьте специи. Если детки тоже будут кушать это вкусное блюдо из макарон, то не стоит добавлять перец и много специй. А вот сладкая паприка совсем не помешает. Она придаст красивый цвет блюду. Но это по желанию

Потом добавьте сметану и доведите до кипения. Кипятите до желаемой густоты

Отварите макаронные изделия, которые вы выбрали

Готовые изделия выложите в блюдо и добавьте к ним наш соус из курицы. При подаче посыпьте зеленью по желанию! Невероятно аппетитно, сытно и вкусно! Вот так не сложно можно приготовить вкусное блюдо из макарон! На здоровье!

Макароны с грибами в сметанном соусе.

Простое блюдо из макарон, но очень сытное и вкусное! Отличный вариант блюда для романтического ужина, с бутылочкой хорошего вина.

Подготовим следующие ингредиенты:

100 (сто) гр — макарон 7 (семь) шт — шампиньонов 1 (одна) шт — лука 6 (шесть) ст. ложек — сметаны 1 (один) зубчик — чеснока 4 (четыре) ст. ложки — воды или бульона соль и черный молотый перец по вкусу пару веточек любимой зелени 3 (три) ст. ложки — растительного масла

Пошаговое приготовление вкусного блюда из макарон:

Макароны отварите, согласно инструкции

Лук и чеснок нарежьте мелко и обжарьте на сковороде с растительным маслом

Затем к чесноку и луку добавьте нарезанные грибы

Обжаривайте до золотистого их цвета

Затем в сковороду добавьте воду (бульон) и сметану. Посолите, поперчите и готовьте минут семь

Макароны сварились, промойте их под водой, откиньте на дуршлаг, пусть вся вода стечет и положите их в на сковороду к нашему соусу. Перемешайте, потомите пару минут и снимите с огня. Перед подачей посыпьте мелко нарезанной любимой зеленью! Итальянская паста готова! На здоровье!

Макароны с сыром по-американски.

Блюда из макарон бывают не только итальянскими! По этому рецепту, макароны готовят в каждой американской семье! Очень вкусно! Пальчики оближешь. И что немаловажно, бюджетно и готовить быстро и просто!

Подготовим следующие ингредиенты:

100 (сто) гр — сыра чеддер 300 (триста) гр — макарон 200 (двести) гр — твердого сыра 60 (шестьдесят) гр — муки 300 (триста) мл — молока красная молотая паприка — по вкусу соль по вкусу черный молотый перец по вкусу мускатный орех по вкусу 50 (пятьдесят) гр — сливочного масла

Рецепт приготовления:

Отварите макароны согласно инструкции на упаковке. Но отварите минуты на три дольше, чем полагается

Готовим сырный соус. В сотейник положите сливочное масло, затем добавьте муку, как оно начнет растапливаться. Перемешивайте тщательно при помощи деревянной ложечки. Масса должна получиться тестообразной

Затем в сотейник добавьте молока, и активно взбивайте венчиком. Мука должна раствориться и завариться. Соус должен быть гладким и густым

Два вида сыра натрите на терке. Добавьте их в сотейник к соусу, и томите до их растворения. Как только сыр расплавится, вы снимите скорее с огня. Чтобы не пригорел. Очень важно: соус не солите. Сыры и так очень соленые. Макароны можете посолить

С макарон слейте воду и переложите их в соус. Добавьте специи и перемешайте. Попробуйте на вкус, может вам захочется соли. Дело вкуса знаете ли!

Далее, выложите блюдо в огнеупорную форму. Посыпьте тертым сыром и отправьте в разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут. Подавайте блюдо горячим! На здоровье!

Блюда из макарон: Итальянская лазанья

Ну куда же без чудесной лазаньи? Это необыкновенное блюдо! Устоять перед ним никто не может! Это по праву беспроигрышный вариант!

Подготовим следующие ингредиенты:

250 (двести пятьдесят) гр — российского сыра или сулугуни 8 (восемь) шт — листов лазаньи пол кило — фарша 300 (триста) мл — томатного соуса 2 (два) стебля — сельдерея 2 (две) шт — лука 1 (одна) шт — сладкого перца 3 (три) шт — помидор 2 (два) зубчика — чеснока 800 (восемьсот) мл — молока 50 (пятьдесят) мл — растительного масла 100 (сто) гр — сливочного масла 80 (восемьдесят) гр — муки долька мускатного ореха соль и черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Болгарский перец промойте и нарежьте средним квадратиком

Сельдерей мелко нарежьте

Морковь нарежьте средним кубиком

Лук нарежьте средним кубиком

Обжарьте все овощи на сковороде с растительным маслом

К овощам добавьте фарш. Можете брать любой. Говяжий, свиной. Либо смешанный

Помидоры очистите от кожуры и нарежьте средним кубиком

Обжаривайте все еще минут десять

Потом налейте томатынй соус в сковороду и тушите минут 15. Выдавите чеснок и приправьте специями

Готовим бешамель. В сотейнике растопите сливочное масло. Добавьте муку и перемешайте. Влейте потихоньку молоко и варите до загустения. Потом добавьте перец, молотый мускатный орех

Форму для лазаньи подготовьте. На дно вылейте немного соуса. Уложите несколько листьев лазаньи. Поверх листов уложите часть болоньезе — это наш фарш в томате. Положите на этот слой тертый сыр

Прикройте это двумя листами лазаньи, покройте их небольшим количеством соуса бешамель. И так повторяем слот три, четыре раза. Отправьте наше блюдо в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 50 минут. Наслаждайтесь этим изысканным блюдом! На здоровье!

Паста с кальмарами и болгарским перцем.

Это вкусное блюдо из макарон относится к ресторанным! Однако, несмотря на этот факт, вы можете легко приготовить его дома, у себя на кухне! Отличный вариант для романтического ужина, под бутылочку хорошего вина!

Подготовим необходимые ингредиенты:

1 (одна) шт — лука 200 (двести) гр — спагетти 2 (две) шт — свежемороженного кальмара 2 (две) шт — болгарского перца 2 (две) ст. ложки — растительного масла пол ч. ложки — сухого чеснока пол ч. ложки — сухого орегано 20 (двадцать) мл — соевого соуса соль — по вкусу перец черный молотый перец — по вкусу

Рецепт приготовления:

Лук нарежьте тонкими полукольцами

Перец нарежьте аналогично луку

Обжарьте овощи на растительном масле

Подготовим кальмаров. Тушки очистите от пленки снаружи и внутри. Затем промойте их. Наоежьте крупными кольцами или полосками

Потом положите кальмаров к овощам на сковороду. Добавьте чеснок, орегано, соль и перец. Обжаривайте пол минуты

Затем влейте соевый соус. Перемешайте и тушите пол минуты на большом огне. Долго не томите, иначе будут резиновыми наши кальмары

Пасту отварите в подсоленной воде до аль-денте. После чего откиньте их на дуршлаг и добавьте в сковороду к кальмарам и овощам. Потомите минуту все вместе, перемешайте. Можно добавить измельченный зеленый лук и другую любимую зелень. Накройте сковороду крышкой, дайте пасте впитать в себя все вкусы этого блюда! Невероятно аппетитно выглядит! На здоровье!

Классическая паста карбонара с курицей.

Почувствуйте Италию прям у себя дома! Отличный вариант вкусного блюда из макарон для семейного ужина, или романтического!

Подготовим следующие ингредиенты:

Рецепт приготовления:

Бекон нарежьте тонкой полоской

Чеснок измельчите

Куриное филе нарежьте средними кусочками

На сковороду налейте оливковое масло, обжарьте на нем бекон до золотистого цвета

Затем, к бекону выложите филе курицы. Обжаривайте пять минут. Посолите, поперчите

Добавьте чеснок

Потом налейте в сковороду сливки и тушите еще минут семь

А пока все готовится, займемся соусом. Яйца, тертый сыр Пармезан, и мелко нарезанный базилик. Посолите по вкусу

Макароны готовы, слейте с них воду и откиньте на дуршлаг

Сразу переложите их в сковороду к филе с беконом. Влейте наш сырный соус и тщательно перемешайте. Это надо делать быстро, пока макароны горячие. Вкусное блюдо из макарон подавайте горячим! Пальчики оближешь! Все будут просить добавку! На здоровье!

Фаршированные макароны — ракушки.

Мы будем фаршировать наши ракушки мясным фаршем и зальем эту красоту соусом и сыром. Блюдо выглядит очень празднично, поэтому смело готовьте его и в праздники, либо на семейные ужины!

Необходимые ингредиенты:

600 (шестьсот) гр — мясного фарша 300 (триста) гр — крупных макарон — ракушек 2 (две) шт — лука 3 (три) зубчика — чеснока соль по вкусу черный молотый перец по вкусу 150 (сто пятьдесят) гр — твердого сыра 1 (одна) ст. ложка — сливочного масла зелень

На соус:

4 (четыре) ст. ложки — муки 1 (один) литр — молока 50 (пятьдесят) гр — сливочного масла соль и черный молотый перец по вкусу щепотка молотого мускатного ореха

Рецепт приготовления:

Прокрутите через мясорубку лук и чеснок. Добавьте к фаршу. Посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте

Макароны отварите согласно инструкции на упаковке

После того как они сварятся, откиньте их на дуршлаг

Ракушки заполните фаршем и выложите в форму смазанную растительным маслом

Подготовим соус. В малом количестве молока размешайте муку

Остальную часть молока нагрейте со сливочным маслом. Доведите до кипения. Добавить самое время молоко с мукой. Посолите, поперчите, добавьте молотый мускатный орех. Постоянно помешивайте и доведите массу до загустения

Залейте наши ракушки соусом

Запекайте их в предварительно разогретой духовке до 200 градусов до появления румяной корочки. После чего посыпьте ракушки тертым сыром и отправьте еще в духовку, до появления золотистой корочки

Перед подачей украсьте блюдо зеленью! Блюдо из макарон очень вкусное! Обязательно возьмите этот рецепт себе на заметку! На здоровье!

Запеканка «Пастицио».

Это блюдо относится к греческой кухне! Невероятно вкусное блюдо из макарон. Приготовить не сложно, зато всех удивите!

Подготовим необходимые ингредиенты:

700 (семьсот) гр — мясного фарша 500 (пятьсот) гр — макаронных изделий 2 (две) шт — лука 2 (две) шт — помидоров одна палочка корицы 100 (сто) гр — феты пол литра молока 2 (две) шт — яиц 50 (пятьдесят) гр — твердого сыра полторы ст. ложки — оливкового масла для болоньезе 3 (три) ст. ложки — оливкового масла для соуса бешамель полторы ст. ложки — муки 50 (пятьдесят) мл — красного сухого вина две щепотки черного молотого перца щепотка молотого мускатного ореха

Рецепт приготовления вкусного блюда из макарон: