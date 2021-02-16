Блюда из макарон: 9 оригинальных и вкусных блюд из любимой пасты

Макароны — один из самых популярных продуктов в мире. Для многих людей, макароны являются любимым лакомством. Их любят и готовят в каждой кухне мира! Приготовить вкусные блюда из макарон не так сложно! Сегодня, я вам расскажу о самых вкусных и быстрых рецептах из макарон!
Блюда из макарон: Фетучини в сливочном соусе.
Невероятно вкусное и нежное блюдо. Равнодушных к нему не останется! Вы сможете приготовить это вкусное блюдо из макарон самостоятельно. Получится не хуже, чем в ресторане! Уверяю. Главное, следуйте всем инструкциям!
Подготовим следующие ингредиенты:
- 300 (триста) гр — фетучини
- 70 (семьдесят) гр — масла сливочного
- 300 (триста) мл — сливок для соусов, жирностью 33%
- соль и белый перец по вкусу
- 70 (семьдесят) гр — сыра пармезан или пекорино
Рецепт приготовления:
- Отварите пасту, следуя инструкции
- Пока варится паста, мы начнем готовить соус. В сотейник налейте сливки и нагрейте их. Как только сливки разойдутся, добавьте сливочное масло и ждите, пока масло не растопится. Все должно быть на медленном огне. После этого в соус добавьте тертый сыр. И продолжайте томить на огне нашу массу. Постоянно помешивайте. Когда сыр расплавится, добавьте перец и соль. Потомите минуту и выключайте огонь
- Итак, соедините пасту и соус, перемешайте. При подаче можно посыпать любимой зеленью. Чаще всего любят сушеный базилик! Отличное сочетание! Подавать блюдо горячим! Как видите это простое блюдо из макарон, но получается невероятно вкусным!
Спагетти с курицей в сметанном соусе.
Отличный вариант вкусного блюда из макарон. Готовится быстро и просто! Этот рецепт выручит любую хозяюшку, которой быстро и вкусно нужно накормить родных и близких!
Необходимые ингредиенты:
- 300 (триста) гр — куриного филе
- 1 (одна) шт — лука
- 200 (двести) мл — сметаны
- 2 (два) зубчика — чеснока
- 3 (три) ст. ложки — растительного масла
- 1 (одна) шт — лука
- перец по вкусу
- соль по вкусу
- пол ч. ложки — паприки
- меньше пол ч. ложки — орегано
- 200 (двести) гр — спагетти
Итак, рецепт приготовления:
- Филе курицы промойте тщательно и нарежьте на средние кусочки
- Разогрейте в сотейнике или казане растительное масло, и обжарьте филе курицы до белого цвета
- Лук и чеснок мелко нарежьте. И добавьте к курице. Обжаривайте минут семь. Чеснок даст свой прекрасный аромат
- Посолите и добавьте специи. Если детки тоже будут кушать это вкусное блюдо из макарон, то не стоит добавлять перец и много специй. А вот сладкая паприка совсем не помешает. Она придаст красивый цвет блюду. Но это по желанию
- Потом добавьте сметану и доведите до кипения. Кипятите до желаемой густоты
- Отварите макаронные изделия, которые вы выбрали
- Готовые изделия выложите в блюдо и добавьте к ним наш соус из курицы. При подаче посыпьте зеленью по желанию! Невероятно аппетитно, сытно и вкусно! Вот так не сложно можно приготовить вкусное блюдо из макарон! На здоровье!
Макароны с грибами в сметанном соусе.
Простое блюдо из макарон, но очень сытное и вкусное! Отличный вариант блюда для романтического ужина, с бутылочкой хорошего вина.
Подготовим следующие ингредиенты:
- 100 (сто) гр — макарон
- 7 (семь) шт — шампиньонов
- 1 (одна) шт — лука
- 6 (шесть) ст. ложек — сметаны
- 1 (один) зубчик — чеснока
- 4 (четыре) ст. ложки — воды или бульона
- соль и черный молотый перец по вкусу
- пару веточек любимой зелени
- 3 (три) ст. ложки — растительного масла
Пошаговое приготовление вкусного блюда из макарон:
- Макароны отварите, согласно инструкции
- Лук и чеснок нарежьте мелко и обжарьте на сковороде с растительным маслом
- Затем к чесноку и луку добавьте нарезанные грибы
- Обжаривайте до золотистого их цвета
- Затем в сковороду добавьте воду (бульон) и сметану. Посолите, поперчите и готовьте минут семь
- Макароны сварились, промойте их под водой, откиньте на дуршлаг, пусть вся вода стечет и положите их в на сковороду к нашему соусу. Перемешайте, потомите пару минут и снимите с огня. Перед подачей посыпьте мелко нарезанной любимой зеленью! Итальянская паста готова! На здоровье!
Макароны с сыром по-американски.
Блюда из макарон бывают не только итальянскими! По этому рецепту, макароны готовят в каждой американской семье! Очень вкусно! Пальчики оближешь. И что немаловажно, бюджетно и готовить быстро и просто!
Подготовим следующие ингредиенты:
- 100 (сто) гр — сыра чеддер
- 300 (триста) гр — макарон
- 200 (двести) гр — твердого сыра
- 60 (шестьдесят) гр — муки
- 300 (триста) мл — молока
- красная молотая паприка — по вкусу
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- мускатный орех по вкусу
- 50 (пятьдесят) гр — сливочного масла
Рецепт приготовления:
- Отварите макароны согласно инструкции на упаковке. Но отварите минуты на три дольше, чем полагается
- Готовим сырный соус. В сотейник положите сливочное масло, затем добавьте муку, как оно начнет растапливаться. Перемешивайте тщательно при помощи деревянной ложечки. Масса должна получиться тестообразной
- Затем в сотейник добавьте молока, и активно взбивайте венчиком. Мука должна раствориться и завариться. Соус должен быть гладким и густым
- Два вида сыра натрите на терке. Добавьте их в сотейник к соусу, и томите до их растворения. Как только сыр расплавится, вы снимите скорее с огня. Чтобы не пригорел. Очень важно: соус не солите. Сыры и так очень соленые. Макароны можете посолить
- С макарон слейте воду и переложите их в соус. Добавьте специи и перемешайте. Попробуйте на вкус, может вам захочется соли. Дело вкуса знаете ли!
- Далее, выложите блюдо в огнеупорную форму. Посыпьте тертым сыром и отправьте в разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут. Подавайте блюдо горячим! На здоровье!
Блюда из макарон: Итальянская лазанья
Ну куда же без чудесной лазаньи? Это необыкновенное блюдо! Устоять перед ним никто не может! Это по праву беспроигрышный вариант!
Подготовим следующие ингредиенты:
- 250 (двести пятьдесят) гр — российского сыра или сулугуни
- 8 (восемь) шт — листов лазаньи
- пол кило — фарша
- 300 (триста) мл — томатного соуса
- 2 (два) стебля — сельдерея
- 2 (две) шт — лука
- 1 (одна) шт — сладкого перца
- 3 (три) шт — помидор
- 2 (два) зубчика — чеснока
- 800 (восемьсот) мл — молока
- 50 (пятьдесят) мл — растительного масла
- 100 (сто) гр — сливочного масла
- 80 (восемьдесят) гр — муки
- долька мускатного ореха
- соль и черный молотый перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Болгарский перец промойте и нарежьте средним квадратиком
- Сельдерей мелко нарежьте
- Морковь нарежьте средним кубиком
- Лук нарежьте средним кубиком
- Обжарьте все овощи на сковороде с растительным маслом
- К овощам добавьте фарш. Можете брать любой. Говяжий, свиной. Либо смешанный
- Помидоры очистите от кожуры и нарежьте средним кубиком
- Обжаривайте все еще минут десять
- Потом налейте томатынй соус в сковороду и тушите минут 15. Выдавите чеснок и приправьте специями
- Готовим бешамель. В сотейнике растопите сливочное масло. Добавьте муку и перемешайте. Влейте потихоньку молоко и варите до загустения. Потом добавьте перец, молотый мускатный орех
- Форму для лазаньи подготовьте. На дно вылейте немного соуса. Уложите несколько листьев лазаньи. Поверх листов уложите часть болоньезе — это наш фарш в томате. Положите на этот слой тертый сыр
- Прикройте это двумя листами лазаньи, покройте их небольшим количеством соуса бешамель. И так повторяем слот три, четыре раза. Отправьте наше блюдо в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 50 минут. Наслаждайтесь этим изысканным блюдом! На здоровье!
Паста с кальмарами и болгарским перцем.
Это вкусное блюдо из макарон относится к ресторанным! Однако, несмотря на этот факт, вы можете легко приготовить его дома, у себя на кухне! Отличный вариант для романтического ужина, под бутылочку хорошего вина!
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 1 (одна) шт — лука
- 200 (двести) гр — спагетти
- 2 (две) шт — свежемороженного кальмара
- 2 (две) шт — болгарского перца
- 2 (две) ст. ложки — растительного масла
- пол ч. ложки — сухого чеснока
- пол ч. ложки — сухого орегано
- 20 (двадцать) мл — соевого соуса
- соль — по вкусу
- перец черный молотый перец — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Лук нарежьте тонкими полукольцами
- Перец нарежьте аналогично луку
- Обжарьте овощи на растительном масле
- Подготовим кальмаров. Тушки очистите от пленки снаружи и внутри. Затем промойте их. Наоежьте крупными кольцами или полосками
- Потом положите кальмаров к овощам на сковороду. Добавьте чеснок, орегано, соль и перец. Обжаривайте пол минуты
- Затем влейте соевый соус. Перемешайте и тушите пол минуты на большом огне. Долго не томите, иначе будут резиновыми наши кальмары
- Пасту отварите в подсоленной воде до аль-денте. После чего откиньте их на дуршлаг и добавьте в сковороду к кальмарам и овощам. Потомите минуту все вместе, перемешайте. Можно добавить измельченный зеленый лук и другую любимую зелень. Накройте сковороду крышкой, дайте пасте впитать в себя все вкусы этого блюда! Невероятно аппетитно выглядит! На здоровье!
Классическая паста карбонара с курицей.
Почувствуйте Италию прям у себя дома! Отличный вариант вкусного блюда из макарон для семейного ужина, или романтического!
Подготовим следующие ингредиенты:
Рецепт приготовления:
- Бекон нарежьте тонкой полоской
- Чеснок измельчите
- Куриное филе нарежьте средними кусочками
- На сковороду налейте оливковое масло, обжарьте на нем бекон до золотистого цвета
- Затем, к бекону выложите филе курицы. Обжаривайте пять минут. Посолите, поперчите
- Добавьте чеснок
- Потом налейте в сковороду сливки и тушите еще минут семь
- А пока все готовится, займемся соусом. Яйца, тертый сыр Пармезан, и мелко нарезанный базилик. Посолите по вкусу
- Макароны готовы, слейте с них воду и откиньте на дуршлаг
- Сразу переложите их в сковороду к филе с беконом. Влейте наш сырный соус и тщательно перемешайте. Это надо делать быстро, пока макароны горячие. Вкусное блюдо из макарон подавайте горячим! Пальчики оближешь! Все будут просить добавку! На здоровье!
Фаршированные макароны — ракушки.
Мы будем фаршировать наши ракушки мясным фаршем и зальем эту красоту соусом и сыром. Блюдо выглядит очень празднично, поэтому смело готовьте его и в праздники, либо на семейные ужины!
Необходимые ингредиенты:
- 600 (шестьсот) гр — мясного фарша
- 300 (триста) гр — крупных макарон — ракушек
- 2 (две) шт — лука
- 3 (три) зубчика — чеснока
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- 150 (сто пятьдесят) гр — твердого сыра
- 1 (одна) ст. ложка — сливочного масла
- зелень
На соус:
- 4 (четыре) ст. ложки — муки
- 1 (один) литр — молока
- 50 (пятьдесят) гр — сливочного масла
- соль и черный молотый перец по вкусу
- щепотка молотого мускатного ореха
Рецепт приготовления:
- Прокрутите через мясорубку лук и чеснок. Добавьте к фаршу. Посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте
- Макароны отварите согласно инструкции на упаковке
- После того как они сварятся, откиньте их на дуршлаг
- Ракушки заполните фаршем и выложите в форму смазанную растительным маслом
- Подготовим соус. В малом количестве молока размешайте муку
- Остальную часть молока нагрейте со сливочным маслом. Доведите до кипения. Добавить самое время молоко с мукой. Посолите, поперчите, добавьте молотый мускатный орех. Постоянно помешивайте и доведите массу до загустения
- Залейте наши ракушки соусом
- Запекайте их в предварительно разогретой духовке до 200 градусов до появления румяной корочки. После чего посыпьте ракушки тертым сыром и отправьте еще в духовку, до появления золотистой корочки
- Перед подачей украсьте блюдо зеленью! Блюдо из макарон очень вкусное! Обязательно возьмите этот рецепт себе на заметку! На здоровье!
Запеканка «Пастицио».
Это блюдо относится к греческой кухне! Невероятно вкусное блюдо из макарон. Приготовить не сложно, зато всех удивите!
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 700 (семьсот) гр — мясного фарша
- 500 (пятьсот) гр — макаронных изделий
- 2 (две) шт — лука
- 2 (две) шт — помидоров
- одна палочка корицы
- 100 (сто) гр — феты
- пол литра молока
- 2 (две) шт — яиц
- 50 (пятьдесят) гр — твердого сыра
- полторы ст. ложки — оливкового масла для болоньезе
- 3 (три) ст. ложки — оливкового масла для соуса бешамель
- полторы ст. ложки — муки
- 50 (пятьдесят) мл — красного сухого вина
- две щепотки черного молотого перца
- щепотка молотого мускатного ореха
Рецепт приготовления вкусного блюда из макарон:
- Для болоньезе обжарьте нарезанный лук на оливковом масле. Слегка посолите
- Затем, к луку добавьте фарш. Залейте вино, добавьте перцы, корицу, мускатный орех. И томите до готовности
- Помидоры очистите от кожуры, и натрите мякоть на терке. Отправьте мякоть помидоров к фаршу
- В конце добавьте измельченную фету. Это сыр придаст нашему блюду греческие нотки. Перемешайте
- Теперь бешамель. Муку, оливковое масло смешайте и отправьте на огонь
- Затем влейте молоко, посолите, и помешивая венчиком варите до загустения. Потом соус разделите на две части
- В одну половину добавьте тертый твердый сыр ( у меня чеддер). Перемешайте
- В другую половину соуса добавьте яйца и перемешайте
- Макароны отварите до состояния аль-денте
- Соберем запеканку. Первый слой — половина макарон готовых. Залейте бешамель с яйцами
- Второй слой соус болоньезе. Палочку корицы уберите конечно
- Третьим слоем идет вторая часть макарон. Полейте соусом бешамель с сыром
- Отправьте эту красоту запекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 40 минут Нарежьте запеканку кусочками и подавайте горячей! На здоровье!
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