Рулетики-колбаски на сковороде. Быстрая сытная закуска для всей семьи

Рулетики-колбаски на сковороде украсят ваш праздничный стол и очень вам понравятся.
Рулетики-колбаски на сковороде: ингредиенты
- Сыр — 100 гр. (сто грамм)
- Фарш из мяса — 500-600 гр. (пятьсот — шестьсот грамм)
- Молоко — 50 мл. (пятьдесят миллиграмм)
- Овсяные хлопья — 15-25 гр. (пятнадцать — двадцать пять грамм)
- Яйца вареные
- Соль, перец — по вкусу
- Специи — по вкусу
- Любая зелень
Способ приготовления:
- Молоко чуть подогрейте, влейте в хлопья и дайте набухнуть.
- Фарш посолите, поперчите, приправьте по вкусу, введите измельчённую зелень.
- Снова тщательно перемешайте и разделите натрое.
- Возьмите три листа пергамента или фольги, на каждый выложите часть фарша и сформируйте прямоугольник.
- Сверху разложите начинку, например, отварные рубленые яйца, сыр или зелень.
- Заверните фарш в виде рулета, чтобы начинка оставалась внутри, закрепите.
- Создайте три рулетика, можете сделать их с разыми начинками.
- Разогрейте сухую сковороду, выложите колбаски и влейте кипяток.
- Накройте крышкой и оставьте тушиться 6-7 минут, затем переверните и готовьте ещё 7-8 минут.
- Такие колбаски отлично подходят для пикника или обеда.
Рулетики-колбаски на сковороде — аппетитно и вкусно.
Приятного аппетита!
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