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Рулетики-колбаски на сковороде. Быстрая сытная закуска для всей семьи

Рулетики-колбаски на сковороде украсят ваш праздничный стол и очень вам понравятся.

Рулетики-колбаски на сковороде: ингредиенты

Рулетики-колбаски на сковороде

  1. Сыр — 100 гр. (сто грамм)
  2. Фарш из мяса — 500-600 гр. (пятьсот — шестьсот грамм)
  3. Молоко — 50 мл. (пятьдесят миллиграмм)
  4. Овсяные хлопья — 15-25 гр. (пятнадцать — двадцать пять грамм)
  5. Яйца вареные
  6. Соль, перец — по вкусу
  7. Специи — по вкусу
  8. Любая зелень

 Способ приготовления:

  • Молоко чуть подогрейте, влейте в хлопья и дайте набухнуть.
  • Фарш посолите, поперчите, приправьте по вкусу, введите измельчённую зелень.
  • Снова тщательно перемешайте и разделите натрое.
  • Возьмите три листа пергамента или фольги, на каждый выложите часть фарша и сформируйте прямоугольник.
  • Сверху разложите начинку, например, отварные рубленые яйца, сыр или зелень.
  • Заверните фарш в виде рулета, чтобы начинка оставалась внутри, закрепите.
  • Создайте три рулетика, можете сделать их с разыми начинками.
  • Разогрейте сухую сковороду, выложите колбаски и влейте кипяток.
  • Накройте крышкой и оставьте тушиться 6-7 минут, затем переверните и готовьте ещё 7-8 минут.
  • Такие колбаски отлично подходят для пикника или обеда.

Рулетики-колбаски на сковороде — аппетитно и вкусно.

Рулетики-колбаски на сковороде. Быстрая сытная закуска для всей семьи 4

Приятного аппетита!

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