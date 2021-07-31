Есть куриное филе? Рецепт за 15 минут: вкусные рубленые котлеты без мясорубки

Рубленые котлеты всегда получаются гораздо вкуснее, чем обычные, из перекрученного фарша. Когда используется мясо кусочками, тогда в котлетах вы чувствуете весь вкус мяса и прочих ингредиентов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

филе куриное, 500 г;

яйцо и лук по 1 шт;

мука, 1 ст.л;

соль, перец и специи, зелень.

Процесс приготовления

Мясо промываем и просушиваем полотенцами, режем на небольшие кусочки.

В массу добавляем яйцо, мелко порезанный лук, муку, солим и перчим, посыпаем любыми специями.

Совет: муку можно заменить крахмалом, тогда котлеты получаются более нежными и сочными.

Массу можно выкладывать столовой ложкой в разогретую сковороду или смочить руки и формировать котлеты.

Обжариваем на небольшом огне с двух сторон до золотистости.

Подаю такие котлетки с салатом из свежих овощей, гарниром из картофельного пюре или товарным рисом по-восточному.

Мясо для котлет можно брать свиное или индюшиное.