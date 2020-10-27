Самый вкусный и нежный десерт осени, получается он просто волшебным. Все смешал за 2 минуты и в духовку

Такое яблочное печенье получается очень нежным и мягким, с хрустящей корочкой. Аромат яблок стоит такой, что вы точно не удержитесь и будете пробовать его горячим. По вкусу вы можете непосредственно в тесто добавить корицу или потом, после выпекания, посыпать пудрой и корицей.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яблоки, 2 – 3 шт;
- мука, около 200 г;
- разрыхлитель, 1 ч.л;
- яйцо, 1 шт;
- соль щепотка;
- сахар, 50 г;
- масло сливочное, 70 г.
Процесс приготовления
Яблоки выбирайте по своему вкусу, сорт может быть кисло-сладким или сладким.
Яйцо соединяем с сахаром и взбиваем до пышности.
Растапливаем сливочное масло, остужаем и вливаем в яичную массу, взбиваем.
Муку смешиваем с разрыхлителем, просеиваем и смешиваем с щепоткой соли. Частями вводим в массу.
Совет: муки у вас может пойти от 190 до 200 г, поэтому хорошо вымешивайте каждый раз после того, как частями вводите муку.
Тесто должно получиться мягким, хорошо держащим форму, но не очень плотным – печенье получится совсем сухим.
Яблоки режем небольшим кубиком и смешиваем с тестом.
Противень застилаем пергаментом и выкладываем столовой ложкой тесто.
Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем печенье около 25 минут до румяности.
Остывшее печенье посыпаем просто сахарной пудрой или пудрой, смешанной с корицей.
Если вы любите орехи, можно прямо в тесто добавить измельченные грецкие орехи или посыпать печенье сверху перед запеканием.
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