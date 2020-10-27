Самый вкусный и нежный десерт осени, получается он просто волшебным. Все смешал за 2 минуты и в духовку

Такое яблочное печенье получается очень нежным и мягким, с хрустящей корочкой. Аромат яблок стоит такой, что вы точно не удержитесь и будете пробовать его горячим. По вкусу вы можете непосредственно в тесто добавить корицу или потом, после выпекания, посыпать пудрой и корицей.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яблоки, 2 – 3 шт;

мука, около 200 г;

разрыхлитель, 1 ч.л;

яйцо, 1 шт;

соль щепотка;

сахар, 50 г;

масло сливочное, 70 г.

Процесс приготовления

Яблоки выбирайте по своему вкусу, сорт может быть кисло-сладким или сладким.

Яйцо соединяем с сахаром и взбиваем до пышности.

Растапливаем сливочное масло, остужаем и вливаем в яичную массу, взбиваем.

Муку смешиваем с разрыхлителем, просеиваем и смешиваем с щепоткой соли. Частями вводим в массу.

Совет: муки у вас может пойти от 190 до 200 г, поэтому хорошо вымешивайте каждый раз после того, как частями вводите муку.

Тесто должно получиться мягким, хорошо держащим форму, но не очень плотным – печенье получится совсем сухим.

Яблоки режем небольшим кубиком и смешиваем с тестом.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем столовой ложкой тесто.

Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем печенье около 25 минут до румяности.

Остывшее печенье посыпаем просто сахарной пудрой или пудрой, смешанной с корицей.