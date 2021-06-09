Мясные рулетики вместо котлет. Отличная закуска для любого торжества

Мясные рулетики вместо котлет — оригинальное и невероятно вкусное блюдо, которое внесёт нотку свежести в ваше обычное меню.
Мясные рулетики вместо котлет: ингредиенты
- Масо — 800 гр. (восемьсот грамм)
- Сыр — 100 гр. (сто грамм)
- Маринованные огурцы — 2-3 штуки
- Соль, перец — по вкусу
- Зелень
- Специи
Пошаговое приготовление:
- Мясо можете взять любое.
- Мясо нарежьте порционными кусками и отбейте.
- Отбивные посолите, поперчите, сверху добавьте любые специи и ароматные травы.
- Специи тщательно вотрите в мясо, сложите в ёмкость, накройте и оставьте мариноваться не меньше чем на час.
- Маринованные огурцы разрежьте на 4 кусочка.
- Выложите дольку огурца на отбивную и сверните рулетом.
- В форму, смазанную маслом, выложите мясо, сверху смажьте растительным маслом.
- При температуре 180 градусов запекайте рулеты 45 минут, затем посыпьте сыром и допекайте, пока сыр не расплавится.
- При подаче можете посыпать зеленью либо полить бульоном или растительным маслом. Внутрь рулетиков можно положить любую начинку на свой вкус.
Мясные рулетики вместо котлет приятно удивят своим вкусом.
Приятного аппетита!
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