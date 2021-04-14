Сало в банке. Рецепт достался от бабушки. Сало хранится долгое время

Сало в банке очень легко приготовить. Нужно лишь выбрать хороший, лакомый кусочек сала и оно получится невероятно вкусным и нежным. Вам обязательно надо его попробовать.
Сало в банке: ингредиенты
- Соль — 1 ст. (один стакан)
- Сало — на банку
- Вода — 5 ст. (пять стаканов)
- Чёрный перец, чеснок
- Лист лавровый
Рецепт приготовления:
- Воду с солью доводим до кипения и остужаем.
- Взять измельчённый лавровый лист, смешать с сушёным чесноком и перцем.
- Режим сало на порционные куски и каждый обваливаем в этой смеси. Затем укладываем сало в стерилизованную банку и заливаем маринадом.
- Банку прикрываем крышкой и оставляем при комнатной температуре на 7 дней, затем можем хранить в холодильнике.
Совет : по желанию сало можно брать с прорезью или без. В маринад также можно добавить острый или душистый перец и прочие специи по вкусу. При подаче на стол можно приготовить соус из укуса, чёрного перца и растительного масла и полить им сало, либо подать в соуснице.
Сало в банке — идеальная закуска на зиму.
Готовьте на здоровье!
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