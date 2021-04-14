Скатерть-Самобранка

5 337 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Сало в банке. Рецепт достался от бабушки. Сало хранится долгое время

Сало в банке очень легко приготовить. Нужно лишь выбрать хороший, лакомый кусочек сала и оно получится невероятно вкусным и нежным. Вам обязательно надо его попробовать.

Сало в банке: ингредиенты

Сало в банке. Рецепт достался от бабушки. Сало хранится долгое время 2

  1. Соль — 1 ст. (один стакан)
  2. Сало — на банку
  3. Вода — 5 ст. (пять стаканов)
  4. Чёрный перец, чеснок
  5. Лист лавровый

Рецепт приготовления:

  • Воду с солью доводим до кипения и остужаем.
  • Взять измельчённый лавровый лист, смешать с сушёным чесноком и перцем.
  • Режим сало на порционные куски и каждый обваливаем в этой смеси. Затем укладываем сало в стерилизованную банку и заливаем маринадом.
  • Банку прикрываем крышкой и оставляем при комнатной температуре на 7 дней, затем можем хранить в холодильнике.

Совет : по желанию сало можно брать с прорезью или без. В маринад также можно добавить острый или душистый перец и прочие специи по вкусу. При подаче на стол можно приготовить соус из укуса, чёрного перца и растительного масла и полить им сало, либо подать в соуснице.

Сало в банке — идеальная закуска на зиму.

Сало в банке

 

Готовьте на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх