Сало в банке. Рецепт достался от бабушки. Сало хранится долгое время

Сало в банке очень легко приготовить. Нужно лишь выбрать хороший, лакомый кусочек сала и оно получится невероятно вкусным и нежным. Вам обязательно надо его попробовать.

Сало в банке: ингредиенты

Соль — 1 ст. (один стакан) Сало — на банку Вода — 5 ст. (пять стаканов) Чёрный перец, чеснок Лист лавровый

Рецепт приготовления:

Воду с солью доводим до кипения и остужаем.

Взять измельчённый лавровый лист, смешать с сушёным чесноком и перцем.

Режим сало на порционные куски и каждый обваливаем в этой смеси. Затем укладываем сало в стерилизованную банку и заливаем маринадом.

Банку прикрываем крышкой и оставляем при комнатной температуре на 7 дней, затем можем хранить в холодильнике.

Совет : по желанию сало можно брать с прорезью или без. В маринад также можно добавить острый или душистый перец и прочие специи по вкусу. При подаче на стол можно приготовить соус из укуса, чёрного перца и растительного масла и полить им сало, либо подать в соуснице.

Сало в банке — идеальная закуска на зиму.

Готовьте на здоровье!